У Польщі посилюють кордон з Білоруссю: додатково направлять 500 поліцейських
Польща скеровує додаткові сили поліції для охорони кордону з Білоруссю.
Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю я вирішив посилити наші сили 500 польськими поліцейськими з превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму", – йдеться в дописі.
Вони приєднаються до 5000 прикордонників і 2000 солдатів, які охороняють безпеку цього кордону, додав Камінський.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кацапам пороблено.