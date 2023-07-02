У Польщі посилюють кордон з Білоруссю: додатково направлять 500 поліцейських

Польща скеровує додаткові сили поліції для охорони кордону з Білоруссю.

Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю я вирішив посилити наші сили 500 польськими поліцейськими з превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму", – йдеться в дописі.

Вони приєднаються до 5000 прикордонників і 2000 солдатів, які охороняють безпеку цього кордону, додав Камінський.

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