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Новини
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У Польщі посилюють кордон з Білоруссю: додатково направлять 500 поліцейських

кордон,польсько-білоруський

Польща скеровує додаткові сили поліції для охорони кордону з Білоруссю.

Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю я вирішив посилити наші сили 500 польськими поліцейськими з превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму", – йдеться в дописі.

Вони приєднаються до 5000 прикордонників і 2000 солдатів, які охороняють безпеку цього кордону, додав Камінський.

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Автор: 

Білорусь (7966) кордон (4817) Польща (8617)


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краще б снайперів послали
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02.07.2023 13:29 Відповісти
Там ще потрібно відгородитись і від Кеніґсберської області.
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02.07.2023 13:30 Відповісти
Від Крулєвецької області.
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02.07.2023 13:45 Відповісти
Ну у поляків це Крулевець, а у німців Кеніґсберг. Там і Литва має свої претензії
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02.07.2023 13:52 Відповісти
Поляки, кродилів може, зараз тепло. Натаскати їх на бульбу.
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02.07.2023 14:00 Відповісти
Поблизу Мелітополя на базі окупантів розцвіла "бавовна"
Кацапам пороблено.
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02.07.2023 14:15 Відповісти
 
 