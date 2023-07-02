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Новини Агресія Росії проти України
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В окупованому Лисичанську загарбники, попри обіцянки, за рік майже нічого не відновили, - МВА

лисичанськ

У Лисичанську проблеми з водою, електрикою та теплопостачанням, окупанти нічого не відновили у місті.

Про це повідомив начальник Лисичанської міської ВА Валерій Шибіко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони змогли трохи підвести електроенергію. Десь вони змогли 5 тисяч абонентів підключити. Але обіцяли, що буде світло, буде вода, буде теплоенергія. Є дуже велика проблема – це водопостачання. Тому що, по-перше, йшли дуже потужні бої, у підземні води попали отрута, ця вода, яку вони зараз дають, вона суто технічна, використовувати її як питну неможливо. Також буде проблема з опаленням, вона була у цю зиму, якісь буржуйки надавались, але це не допомогло ніяким чином", – розповів він.

Шибіко вважає, що в окупантів немає коштів та бажання відновлювати місто.

"Зараз вони обіцяють, що вони щось зроблять, але пройшов рік, і вони кажуть, що не можуть щось зробити через обстріли. Вони не можуть зробити це, тому що у свій час, коли вони окуповували місто, вони його зруйнували, зруйнували й інфраструктуру. Зараз поновлення неможливе, тому що на це немає коштів. А саме головне, я бачу, що вони не мають бажання це робити", – зазначив він.

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Також, за його словами, лисичанські лікарні загарбники перетворили на військові шпиталі, бо лінія фронту поряд, а втрат в окупантів дуже багато.

Автор: 

Лисичанськ (315) окупація (6742)


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Топ коментарі
+3
доволі розумно з їхнього боку, нашим деяким міським та обласним головам варто було б повчитися.

поки триває війна стадіони та дороги то другорядне, армія зокрема дрони на першому місці.

москалі саме в армію та в дрони вкладаються бо війну виграти хочуть.

чого хочемо ми?
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02.07.2023 14:17
+3
вы совсем что ли? на кого надеялись?
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02.07.2023 14:49
+2
Та ну, ніколи не брехали і ось знов.
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02.07.2023 14:17
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а лапшу привезли? на вуха розвісили? це добре.. смачного
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02.07.2023 14:12 Відповісти
Та ну, ніколи не брехали і ось знов.
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02.07.2023 14:17 Відповісти
доволі розумно з їхнього боку, нашим деяким міським та обласним головам варто було б повчитися.

поки триває війна стадіони та дороги то другорядне, армія зокрема дрони на першому місці.

москалі саме в армію та в дрони вкладаються бо війну виграти хочуть.

чого хочемо ми?
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02.07.2023 14:17 Відповісти
тепер наша черга обіцяти все відновити, яка різниця чия лапша на вухах, головне щоб пересічний проковтнув.
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02.07.2023 14:21 Відповісти
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02.07.2023 14:44 Відповісти
вы совсем что ли? на кого надеялись?
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02.07.2023 14:49 Відповісти
Не ганьбіть себе такими заголовками. Ви що, сподівались?
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02.07.2023 14:53 Відповісти
Ну они ж не дебилы барабаны покупать и стадионы строить.
В прифронтовых городах украинцы так же бегают с многоэтажек к водовозкам.
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02.07.2023 15:08 Відповісти
 
 