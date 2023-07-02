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Новини
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Байден зустрінеться із прем’єром Швеції: на порядку денному членство Стокгольма у НАТО та підтримка України

нато

Президент США Джо Байден обговорить співпрацю у сфері безпеки під час зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Білому домі в середу, 5 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, як зазначається, під час зустрічі вони говоритимуть про членство Швеції у НАТО, а також про підтримку України і тіснішу трансатлантичну координацію щодо Китаю.

Швеція і Фінляндія відмовилися від позаблоковості після вторгнення Росії в Україну минулого року, прагнучи більшої безпеки шляхом вступу до НАТО. Фінляндія стала членом НАТО у квітні, але для Швеції цей процес повільніший.

Також читайте: Путін явно програє війну в Україні та програє війну вдома, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2893) НАТО (6518) Швеція (966)


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Топ коментарі
+6
а наша зеля вже 5 самітів НАТО пропустив
і знову не їде
зате там будуть грузини
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02.07.2023 14:36
+3
Запускати шахеди можуть тільки з Лівану і Сирії. Це станеться при початку відкритих військових дій. Але Ізраїль у відповідь перетворить усе на руїни, особливо Ліван.
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02.07.2023 14:46
+2
"Як зазначає Reuters, свіже опитування зафіксувало "різке зростання" підтримки надання озброєння Україні. У травні його підтримували 46% респондентів, нині ж їхнє число зросло до 65%.
Зокрема за постачання американської зброї в Україні висловлюються 81% прихильників Демократичної партії, 56% - Республіканської та 57% незалежних.
Також, як показало опитування Reuters/Ipsos, 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що Сполучені Штати мають "волю й здатність захищати наші інтереси, наших союзників і їх самих".
Крім того, переважна більшість американців - 67% і 73% відповідно - більш схильні підтримати на президентських виборах у США наступного року кандидата, який продовжить військову допомогу Україні, а також кандидата, який підтримує Україна-НАТО."

Американці - за постачання потрібної зброї...
Але щось Байден тормозить зі своїми радниками, чомусь їм не подобається звільнення Криму, десь тому й затримки у наданні більш далекобійних засобів.
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02.07.2023 14:24
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"Неофициальные источники, связанные с режимом Башара Асада, сообщают, что при ударе израильских ВВС по батарее сирийских ПВО в районе Хомса были ранены российские специалисты.

Как отмечает телеграм-канал https://t.me/abualiexpress/46347 Abu Ali Express , эти источники заявляют: "Четыре российских (якобы) гражданских эксперта получили ранения при ударе по батарее, один из них в тяжелом состоянии".

Пресс-служба Армии обороны Израиля передает, что около полуночи был зафиксирован запуск зенитной ракеты с территории Сирии в направлении израильской территории. По данным ЦАХАЛа, сирийская ракета взорвалась в воздухе, не причинив ущерб.

О падении фрагментов сирийской ракеты в Рахате сообщает израильская полиции. Отмечается, что сведений о пострадавших нет. Причинен ущерб крыше одного из домов.

Израильские СМИ сообщают, что взрыв ракеты был слышен не только на юге, но и в центральных районах страны.

Точку, откуда была запущена зенитная ракета, ЦАХАЛ не называет. Не назван и тип ракеты, которая, судя по имеющимся данным, пролетела от 150 до 500 км (если была выпущена с южной границы Сирии или из района Хомса).

Сайт https://www.ynet.co.il/news/article/sj15jx0u2 Ynet опубликовал фотографии упавших фрагментов ракеты (снимки с места происшествия публикует и сайт https://www.mako.co.il/tv-morning-news/articles/Article-******************.htm "Мако" ). По ним сложно однозначно определить ее тип. При этом в публикации сказано, что ракета пролетела около 400 км. На такие расстояния до сих пор не летали ракеты комплексов С-200 или С-300, которые есть в наличии у сирийских ПВО. Такое расстояние могла пролететь ракета зенитного комплекса С-400, но эти ЗРК в Сирии контролируются российскими военными. "
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02.07.2023 14:23 Відповісти
Чому Іран для виснаження ізраїльської ППО не запускає Шахеди?...їх же там начебто нємєряно...
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02.07.2023 14:41 Відповісти
Для цього потрібно перелетіти ще й Ірае та Іорданію чи Сирію, або Саудівську Аравію. Всі вони переважно суніти.
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02.07.2023 14:45 Відповісти
Запускати шахеди можуть тільки з Лівану і Сирії. Це станеться при початку відкритих військових дій. Але Ізраїль у відповідь перетворить усе на руїни, особливо Ліван.
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02.07.2023 14:46 Відповісти
Ну от і відповідь, чому шахеди не летять. Лівану це не потрібно, а завод шахедів у Сирії вже в руїнах лежить.
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02.07.2023 15:00 Відповісти
Ліван готується, у Хезболли ракет більше, ніж у рашки
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02.07.2023 18:32 Відповісти
Неофіційні джерела розумних людей в Україні повідомляють, що Україна не отримує Ф16, через договір США з московією не поставляти СУ 35 Ірану, що зробить ВПС Ізраїлю як мінімум не ефективними. Рано чи пізно це призведе до конфлікту інтересів України та Ізраїлю, так що дарма ти тягнеш сюди інформацію, яка не має жодного відношення до змісту статті. Скільки б не розпускали чутки про передачу Куполу, Меркави чи знищення мужніми єврейськими військовими ненависних московитів, нічого позитивного з боку Ізраїля не буде. Пам'ятаю віртуальне створення віртуального єврейського батальйону "Матілан" на початку 2014 року. До сих пір його створюють, зате експертів зі святої землі та радників- вагон і маленька теліжка.
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02.07.2023 14:58 Відповісти
Повітряні сили Ізраїлю (івр. חיל האוויר‎, Хель га-Авір) - один з трьох видів збройних сил Ізраїлю, є чотири роди авіації: тактична, винищувальна ППО, розвідувальна і транспортна. Вважаються одними з найсильніших у світі.

Сьогодні ізраїльські повітряні сили мають в своєму складі одну з ************* у світі бойову авіацію (літаки виробництва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США та інших країн https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО ) та добре підготовлений особовий склад, що налічує 30 тис. військовослужбовців та 50 тис. резервістів.

Стали першими, хто розпочав використання літаків https://uk.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-35_Lightning_II F-35 (модифікації F-35I Adir) для виконання бойових завданьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8E#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8E#cite_note-3 [3] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F-15_Eagle F-15C https://uk.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon F-16I https://uk.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F-15_Eagle https://uk.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F-15_Eagle F-15I https://uk.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-35_Lightning_II F-35I

https://uk.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F-15_Eagle буква (І) означає модернізацію в Ізраілі.https://uk.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F-15_Eagle
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02.07.2023 17:36 Відповісти
Це фейк. Іран уже отримав СУ 35, щонайменше 30 штук. І для Ізраїлю ці СУ 35 не становлять загрози. Такі фейки запускають кацапи.
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02.07.2023 18:35 Відповісти
Тобто "гарантії" / обіцянки і "клятви" "гегемона" УКРАЇНІ, як і до цього, йдуть лісом, чи не так ?

Бо москальня і ще одні кадри - значно важливіші і цінніші за українців.

От і все, що потрібно знати про "демократичних".
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02.07.2023 19:16 Відповісти
Важливий Ізраїль. За роки свого існування він став форпостом впливу США і Європи на близькому сході, а там багато нафти, як відомо. Крім того не слід забувати про міцну діаспору. Що до клятви і обіцянки, пригадай будапештський меморандум. Далеко ходити не потрібно. Москальня їм не потрібна. І це маячня, коли кажуть, що захід не хоче розвалу московії. Так вони казали і про СРСР, а самі занурили його в борги, а коли опустили нафту до 14 долл за баррель, штати відкрили свій стратегічний запас і опустили до 10 долл за барррель марки бренд. А при владі тоді вже був горбачов і повних ходом йшла перебудова. Рейган пообіцяв знищити совок, так Штати і зробили. Шанс на перемогу у України буде десь у вересні 1924 року, коли Байдену знадобиться отримати статус переможця над московією, а не старого пердуна і невдахи, який ганебно кинув Афганістан. Але в будь-якому разі Штати виберуть спочатку Ізраїль, Тайвань, а лише потім Україну. А ці всі підтримуючі та підбадьорюючі фрази розуміння нічого не варті. Україна або потрібна українцям, або нікому. І тут постає питання, скільки громадян України погодяться лізти під кулі за Батьківщину. Судячи з настроїв у пресі та неадекватності ТЦК і СП- не більше ніж у кацапів. Залужний і Зеленский це розуміють, от потроху і починають істерити в бік наших дорогих партнерів. До речі це правильно. Якщо війну не вийде виграти, її краще роздмухати на максимальну кількість учасників, інакше знову розведуть як лохів як на будапештський меморандум, а потім мінськ 1 і 2. Все залежить не від Залужного і не від Зеленського. Все вирішить середньостатистичний українець як це було в 2022 році. Відвоює Україну- буде Україна, засне або втече-третя спроба становлення української держави буде змарнована, московія так чи інакше поглине справжню Русь(Україну).
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02.07.2023 19:57 Відповісти
Дякую за вашу думку.

Є слушні моменти. З чимось не годна.
Це - дуже складний комплекс факторів.

І страшенно боляче, що нам випало це випробування.
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02.07.2023 20:03 Відповісти
"Як зазначає Reuters, свіже опитування зафіксувало "різке зростання" підтримки надання озброєння Україні. У травні його підтримували 46% респондентів, нині ж їхнє число зросло до 65%.
Зокрема за постачання американської зброї в Україні висловлюються 81% прихильників Демократичної партії, 56% - Республіканської та 57% незалежних.
Також, як показало опитування Reuters/Ipsos, 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що Сполучені Штати мають "волю й здатність захищати наші інтереси, наших союзників і їх самих".
Крім того, переважна більшість американців - 67% і 73% відповідно - більш схильні підтримати на президентських виборах у США наступного року кандидата, який продовжить військову допомогу Україні, а також кандидата, який підтримує Україна-НАТО."

Американці - за постачання потрібної зброї...
Але щось Байден тормозить зі своїми радниками, чомусь їм не подобається звільнення Криму, десь тому й затримки у наданні більш далекобійних засобів.
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02.07.2023 14:24 Відповісти
"Але щось Байден тормозить зі своїми радниками, чомусь їм не подобається звільнення Криму, десь тому й затримки у наданні більш далекобійних засобів."

байден боїться розпаду рашки і смерті хуьла більше, ніж смерті українців
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02.07.2023 14:40 Відповісти
Донесіть старому Джо думку, що не підтримка України і намагання зберегти лице рос. режиму буде мати набагато гірші наслідки для світу чим широка допомога і повний розгром окупантів. Ніхто ж не просить в кінці кінців війська США і ЄС в Україні.
Тут людина діло говорить https://www.pravda.com.ua/columns/2023/07/2/7409487/
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02.07.2023 14:33 Відповісти
У чому можна переконати сенільного лівака який чотири рази із задоволенням їздив до Москви?
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02.07.2023 14:41 Відповісти
А синоньо ще й грошики отримував.
Для себе й для папаньки.
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02.07.2023 19:18 Відповісти
Зокрема за постачання американської зброї в Україні висловлюються 81% прихильників Демократичної партії, 56% - Республіканської.
Це добре. Кандидати в президенти США будуть дослуховуватись до електорату і можливо давати обіцянки. А обіцянки виконують. Бо на другий термін не переоберуть брехуна.
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02.07.2023 14:34 Відповісти
а наша зеля вже 5 самітів НАТО пропустив
і знову не їде
зате там будуть грузини
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02.07.2023 14:36 Відповісти
Так і не їде? Ось гад.
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02.07.2023 14:37 Відповісти
Швеція справді буде в НАТО а яким боком туди Україну приплели??
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02.07.2023 14:40 Відповісти
Туреччина та Угорщина не пускають Швецію в НАТО - легко зрозуміти, що те саме вони зроблять з Україною
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02.07.2023 14:43 Відповісти
Ой не до добра це. Дай боже, щоб не поїхав до шведів домовлятися, щоб вони літаки на не надавали. Як тільки Бернс до нас приїздить, так і проблеми на горизонті виникають. Дай боже, щоб я помилився. Ой як не хочеться, щоб наші хлопці своїми животами брали кацапські окопи.
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02.07.2023 15:04 Відповісти
18 штук Ф-18 Австралія може передати різниця є, але не принципово
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02.07.2023 17:38 Відповісти
Шановна редакція, м.Стокгольм у НАТО не беруть.
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02.07.2023 17:39 Відповісти
 
 