Байден зустрінеться із прем’єром Швеції: на порядку денному членство Стокгольма у НАТО та підтримка України

Президент США Джо Байден обговорить співпрацю у сфері безпеки під час зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Білому домі в середу, 5 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, як зазначається, під час зустрічі вони говоритимуть про членство Швеції у НАТО, а також про підтримку України і тіснішу трансатлантичну координацію щодо Китаю.

Швеція і Фінляндія відмовилися від позаблоковості після вторгнення Росії в Україну минулого року, прагнучи більшої безпеки шляхом вступу до НАТО. Фінляндія стала членом НАТО у квітні, але для Швеції цей процес повільніший.

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