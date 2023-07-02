Байден зустрінеться із прем’єром Швеції: на порядку денному членство Стокгольма у НАТО та підтримка України
Президент США Джо Байден обговорить співпрацю у сфері безпеки під час зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Білому домі в середу, 5 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.
Зокрема, як зазначається, під час зустрічі вони говоритимуть про членство Швеції у НАТО, а також про підтримку України і тіснішу трансатлантичну координацію щодо Китаю.
Швеція і Фінляндія відмовилися від позаблоковості після вторгнення Росії в Україну минулого року, прагнучи більшої безпеки шляхом вступу до НАТО. Фінляндія стала членом НАТО у квітні, але для Швеції цей процес повільніший.
Топ коментарі
+6 Ksenia VB
показати весь коментар02.07.2023 14:36 Посилання
+3 Mod Dom
показати весь коментар02.07.2023 14:46 Посилання
+2 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар02.07.2023 14:24 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как отмечает телеграм-канал https://t.me/abualiexpress/46347 Abu Ali Express , эти источники заявляют: "Четыре российских (якобы) гражданских эксперта получили ранения при ударе по батарее, один из них в тяжелом состоянии".
Пресс-служба Армии обороны Израиля передает, что около полуночи был зафиксирован запуск зенитной ракеты с территории Сирии в направлении израильской территории. По данным ЦАХАЛа, сирийская ракета взорвалась в воздухе, не причинив ущерб.
О падении фрагментов сирийской ракеты в Рахате сообщает израильская полиции. Отмечается, что сведений о пострадавших нет. Причинен ущерб крыше одного из домов.
Израильские СМИ сообщают, что взрыв ракеты был слышен не только на юге, но и в центральных районах страны.
Точку, откуда была запущена зенитная ракета, ЦАХАЛ не называет. Не назван и тип ракеты, которая, судя по имеющимся данным, пролетела от 150 до 500 км (если была выпущена с южной границы Сирии или из района Хомса).
Сайт https://www.ynet.co.il/news/article/sj15jx0u2 Ynet опубликовал фотографии упавших фрагментов ракеты (снимки с места происшествия публикует и сайт https://www.mako.co.il/tv-morning-news/articles/Article-******************.htm "Мако" ). По ним сложно однозначно определить ее тип. При этом в публикации сказано, что ракета пролетела около 400 км. На такие расстояния до сих пор не летали ракеты комплексов С-200 или С-300, которые есть в наличии у сирийских ПВО. Такое расстояние могла пролететь ракета зенитного комплекса С-400, но эти ЗРК в Сирии контролируются российскими военными. "
Сьогодні ізраїльські повітряні сили мають в своєму складі одну з ************* у світі бойову авіацію (літаки виробництва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США та інших країн https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО ) та добре підготовлений особовий склад, що налічує 30 тис. військовослужбовців та 50 тис. резервістів.
Стали першими, хто розпочав використання літаків https://uk.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-35_Lightning_II F-35 (модифікації F-35I Adir) для виконання бойових завданьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8E#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8E#cite_note-3 [3] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F-15_Eagle F-15C https://uk.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon F-16I https://uk.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F-15_Eagle https://uk.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F-15_Eagle F-15I https://uk.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-35_Lightning_II F-35I
https://uk.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F-15_Eagle буква (І) означає модернізацію в Ізраілі.https://uk.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F-15_Eagle
Бо москальня і ще одні кадри - значно важливіші і цінніші за українців.
От і все, що потрібно знати про "демократичних".
Є слушні моменти. З чимось не годна.
Це - дуже складний комплекс факторів.
І страшенно боляче, що нам випало це випробування.
Зокрема за постачання американської зброї в Україні висловлюються 81% прихильників Демократичної партії, 56% - Республіканської та 57% незалежних.
Також, як показало опитування Reuters/Ipsos, 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що Сполучені Штати мають "волю й здатність захищати наші інтереси, наших союзників і їх самих".
Крім того, переважна більшість американців - 67% і 73% відповідно - більш схильні підтримати на президентських виборах у США наступного року кандидата, який продовжить військову допомогу Україні, а також кандидата, який підтримує Україна-НАТО."
Американці - за постачання потрібної зброї...
Але щось Байден тормозить зі своїми радниками, чомусь їм не подобається звільнення Криму, десь тому й затримки у наданні більш далекобійних засобів.
байден боїться розпаду рашки і смерті хуьла більше, ніж смерті українців
Тут людина діло говорить https://www.pravda.com.ua/columns/2023/07/2/7409487/
Для себе й для папаньки.
Це добре. Кандидати в президенти США будуть дослуховуватись до електорату і можливо давати обіцянки. А обіцянки виконують. Бо на другий термін не переоберуть брехуна.
і знову не їде
зате там будуть грузини