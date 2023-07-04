Російські загарбники, які перебувають у селі Малоянисоль на Донеччині, постійно вживають алкоголь та знущаються із місцевих мешканців, - Генштаб
Геншатб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо діяльності російських окупантів на окупованій частині Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному зведенні Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "У тимчасово окупованому населеному пункті Малоянисоль Донецької області відзначено розміщення підрозділу російських окупаційних військ. Російські загарбники продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни. Окупанти майже постійно вживають алкогольні напої та у нетверезому стані знущаються над цивільними мешканцями, завдають їм тілесних ушкоджень, займаються мародерством".
Топ коментарі
+9 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар04.07.2023 21:24 Відповісти Посилання
+8 Яр Холодний
показати весь коментар04.07.2023 21:30 Відповісти Посилання
+3 Игорь Деев #465568
показати весь коментар04.07.2023 21:25 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В 2001 году родным языком назвали:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA русский язык - 2 222 чел. (94,35 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA украинский язык - 125 чел. (5,31 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греческий язык - 2 чел. (0,08 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA белорусский язык - 1 чел. (0,04 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA армянский язык - 1 чел. (0,04 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA гагаузский язык - 1 чел. (0,04 %)
Сейчас Малоянисоль находится под контролем непризнанной Донецкой Народной Республики
"Путин приди!"