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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські загарбники, які перебувають у селі Малоянисоль на Донеччині, постійно вживають алкоголь та знущаються із місцевих мешканців, - Генштаб

рф,армія,мобілізація

Геншатб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо діяльності російських окупантів на окупованій частині Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному зведенні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "У тимчасово окупованому населеному пункті Малоянисоль Донецької області відзначено розміщення підрозділу російських окупаційних військ. Російські загарбники продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни. Окупанти майже постійно вживають алкогольні напої та у нетверезому стані знущаються над цивільними мешканцями, завдають їм тілесних ушкоджень, займаються мародерством".

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Автор: 

мародерство (341) окупація (6751) знущання (109)


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Топ коментарі
+9
Дивно. Дивно що місцевим жителям не подобається. Хіба це не вони в 14 році під машини українських підрозділів кидалися щоб тільки не ,,карміть нєнавісную гєйропу,,?
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04.07.2023 21:24 Відповісти
+8
Малоянисоль - село https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Никольского района https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецкой области . Основано греками-переселенцами из Крыма

В 2001 году родным языком назвали:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA русский язык - 2 222 чел. (94,35 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA украинский язык - 125 чел. (5,31 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греческий язык - 2 чел. (0,08 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA белорусский язык - 1 чел. (0,04 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA армянский язык - 1 чел. (0,04 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA гагаузский язык - 1 чел. (0,04 %)
Сейчас Малоянисоль находится под контролем непризнанной Донецкой Народной Республики

"Путин приди!"
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04.07.2023 21:30 Відповісти
+3
куди дивиться містер сідр?
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04.07.2023 21:25 Відповісти
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Трезвый орк-мертвый орк.
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04.07.2023 21:17 Відповісти
Замість горілки дати їм метилу. І все.
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04.07.2023 21:20 Відповісти
Дивно. Дивно що місцевим жителям не подобається. Хіба це не вони в 14 році під машини українських підрозділів кидалися щоб тільки не ,,карміть нєнавісную гєйропу,,?
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04.07.2023 21:24 Відповісти
То тепер їх "кормят" асфабадітілі
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04.07.2023 22:06 Відповісти
Кожаной кАлбасой?
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04.07.2023 22:15 Відповісти
куди дивиться містер сідр?
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04.07.2023 21:25 Відповісти
За що боролися на те й....
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04.07.2023 21:29 Відповісти
Малоянисоль - село https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Никольского района https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецкой области . Основано греками-переселенцами из Крыма

В 2001 году родным языком назвали:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA русский язык - 2 222 чел. (94,35 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA украинский язык - 125 чел. (5,31 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греческий язык - 2 чел. (0,08 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA белорусский язык - 1 чел. (0,04 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA армянский язык - 1 чел. (0,04 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA гагаузский язык - 1 чел. (0,04 %)
Сейчас Малоянисоль находится под контролем непризнанной Донецкой Народной Республики

"Путин приди!"
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04.07.2023 21:30 Відповісти
Думаю це справедливо👆
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04.07.2023 22:05 Відповісти
Заслужили...
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04.07.2023 23:18 Відповісти
Дану😃 етажє рібьята😃
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04.07.2023 22:04 Відповісти
зато, біндэр - нєту!!
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04.07.2023 22:31 Відповісти
Так би місцеві жителі добавляли би їм в етанол метанол і не було би знущань. Скільки вже можна плакатись чи місцеві жителі мазохісти.
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04.07.2023 22:45 Відповісти
 
 