Російські загарбники, які перебувають у селі Малоянисоль на Донеччині, постійно вживають алкоголь та знущаються із місцевих мешканців, - Генштаб

Геншатб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо діяльності російських окупантів на окупованій частині Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному зведенні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "У тимчасово окупованому населеному пункті Малоянисоль Донецької області відзначено розміщення підрозділу російських окупаційних військ. Російські загарбники продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни. Окупанти майже постійно вживають алкогольні напої та у нетверезому стані знущаються над цивільними мешканцями, завдають їм тілесних ушкоджень, займаються мародерством".

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