Обстріли російської армії завдали шкоди довкіллю Чернігівщини на понад 18 мільярдів гривень, - ОВА
Через постійні обстріли російськими військами Чернігівської області довкілля регіону зазнало збитків на більш ніж 18 мільярдів гривень.
Про це повідомив Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Державною екологічною інспекцією у Чернігівській області нараховано понад 18 мільярдів гривень збитків, заподіяних довкіллю Чернігівщини внаслідок збройної агресії та бойових дій під час воєнного стану", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, розмір шкоди, завданої землі, ґрунтам становить 10,8 млрд грн, збитки від неорганізованих викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря оцінили у 5,62 млрд грн, а від забруднення та засмічення вод, самовільного користування водними ресурсами – в 1,58 млрд грн.
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