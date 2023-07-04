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Обстріли російської армії завдали шкоди довкіллю Чернігівщини на понад 18 мільярдів гривень, - ОВА

обстріл,чернігівщина

Через постійні обстріли російськими військами Чернігівської області довкілля регіону зазнало збитків на більш ніж 18 мільярдів гривень.

Про це повідомив Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Державною екологічною інспекцією у Чернігівській області нараховано понад 18 мільярдів гривень збитків, заподіяних довкіллю Чернігівщини внаслідок збройної агресії та бойових дій під час воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, розмір шкоди, завданої землі, ґрунтам становить 10,8 млрд грн, збитки від неорганізованих викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря оцінили у 5,62 млрд грн, а від забруднення та засмічення вод, самовільного користування водними ресурсами – в 1,58 млрд грн.

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природа (107) збитки (1441) Чернігівщина (1584)


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а ще ОВА вже знає як освоїти таку суму, хто конкретно виграє тендери, як будуть через марлю воду цідити і навіть скільки відкатового прибутку заробить зекоманда
щодо бабла, вони знають все
а от за 8 чи 7 держзрад вищим керівництвом держави, чи корпорації Україна, про що казала Спаркс, не знають нікуя...
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04.07.2023 22:44 Відповісти
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04.07.2023 22:54 Відповісти
 
 