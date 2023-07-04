Росія планує направити на війну більше "кадирівців" і ув’язнених, щоб заповнити дефіцит після відходу "вагнерівців", - Bloomberg

За інформацією Bloomberg, Росія готується відправити на війну в Україну більше "кадирівців" і ув’язнених, щоб заповнити дефіцит після заколоту ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що Росія перекинула велику кількість військ до Бахмуту після того, як ПВК "Вагнера" оголосила про своє виведення з міста наприкінці травня, залишивши по собі дефіцит військ в окупованих районах України.

Бунт ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина позбавив російські сили одних із найсильніших бойовиків на фронті. Міністерство оборони РФ поки не повідомило, скільки найманців підписали контракти на вступ до армії до крайнього терміну 1 липня.

Bloomberg пише, що глобально відхід "вагнерівців" не змінить перебігу війни в Україні. Однак російський диктатор Володимир Путін намагається всіляко уникнути нової хвилі мобілізації, тож на передову Кремль буде змушений відправити більше "кадировців" та ув'язнених.

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Європейські офіційні особи заявили, що, взявши на себе вербування засуджених, Міністерство оборони РФ неухильно збільшувало кількість ув'язнених в армії приблизно до 15 000 осіб. Близько 2000 осіб служать у так званих штрафних військових частинах "Шторм Z".