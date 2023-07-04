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Новини Війна
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Росія планує направити на війну більше "кадирівців" і ув’язнених, щоб заповнити дефіцит після відходу "вагнерівців", - Bloomberg

шторм,зекі

За інформацією Bloomberg, Росія готується відправити на війну в Україну більше "кадирівців" і ув’язнених, щоб заповнити дефіцит після заколоту ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що Росія перекинула велику кількість військ до Бахмуту після того, як ПВК "Вагнера" оголосила про своє виведення з міста наприкінці травня, залишивши по собі дефіцит військ в окупованих районах України.

Бунт ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина позбавив російські сили одних із найсильніших бойовиків на фронті. Міністерство оборони РФ поки не повідомило, скільки найманців підписали контракти на вступ до армії до крайнього терміну 1 липня.

Bloomberg пише, що глобально відхід "вагнерівців" не змінить перебігу війни в Україні. Однак російський диктатор Володимир Путін намагається всіляко уникнути нової хвилі мобілізації, тож на передову Кремль буде змушений відправити більше "кадировців" та ув'язнених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін дозволив достроково звільняти зеків, якщо ті служитимуть за контрактом в армії РФ

Європейські офіційні особи заявили, що, взявши на себе вербування засуджених, Міністерство оборони РФ неухильно збільшувало кількість ув'язнених в армії приблизно до 15 000 осіб. Близько 2000 осіб служать у так званих штрафних військових частинах "Шторм Z".

Автор: 

армія рф (17842) зеки (63)


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о даааа,особенно пускай едут в первых рядах те кто до ростова не доехал,вангую тут они и в поле в пробке застрянут)😂
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04.07.2023 22:56 Відповісти
В кадирівці все більше з некавказців набирають. Можливо боїться Кадиров, що його за втрати на фронті свої ж на шашлики пустять і став набирати всіх бажаючих.
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04.07.2023 22:56 Відповісти
А од того що когось назвуть "кадирівцями" - у них збільшиться бойовий досвід на навченість? Колись в Афгані казали : "Ти можеш на здорового лоба натягти три смугасті тільники та голубий берет - від того "десантником" він не стане! А оце - спогади про "великих горских воинов" столітньої давнини: "Осенью 1919 года армия Нестора Махно разгромила 1-ю Туземную конную дивизию деникинского генерала Ривишина, укомплектованную чеченцами, дагестанцами и ингушами. Дикая дивизия, якобы отличалась повышенной боеспособностью (этот миф создали сами горцы). Из истории: ...«храбрая и боеспособная» Туземная конница кавказцев находилась во втором эшелоне, занимаясь в основном грабежами и насилием над мирным населением". Вам ничего это не напоминает???По свидетельствам офицера 1-й Туземной дивизии Де Витта: «Удельный вес чеченца как воина невелик; по натуре он - разбойник-абрек, и притом не из смелых: жертву себе он всегда намечает слабую и в случае победы над ней становится жесток до садизма. В бою единственным двигателем его является жажда грабежа".Махновцы питали по отношению к горцам лютую ненависть после того, что они делали с мирным населением родных для повстанцев земель. Горцев уничтожили в кавалерийской рубке, многие бежали и утонули в Днепре. 700 человек попали в плен. Утром их обливали керосином и сжигали, либо медленно рубили шашками на мелкие куски…Участник махновского движения Герасименко писал: «Больше всего досталось кавказским частям, чеченцам и другим. Их за месяц погибло несколько тысяч".
Історія повторюється: На Поліссі в березні 2022 року "сини Кавказу" ошивалися не ближче десятка кілометрів від лінії фронту Там вони "бєспрєдельнічали" трохи не більше за всіх Коли в перших числах квітня кацапня почала відступать з Полісся - першими "змилися" "герои-вайнахи"
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05.07.2023 05:00 Відповісти
Кадирівці їм навоюють.. відосіками. Правда, є їм в Україні гідний суперник --- Наполеончик Щеневтікович...
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04.07.2023 23:03 Відповісти
У нацистів був Вангер такий же вбивця, а тут Вагнер.
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04.07.2023 23:05 Відповісти
АSLAN @antiputler_news https://twitter.com/antiputler_news/status/1676224674395463680 7 ч
русня повертається додому у вигляді брикетів
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04.07.2023 23:29 Відповісти
Економно так, менше місця займає...
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05.07.2023 01:30 Відповісти
Артилерії пофіг який там шеврон і з якої мухосрані окупанти прибули на утилізацію.
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05.07.2023 04:10 Відповісти
 
 