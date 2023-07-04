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Новини Війна
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Зеленський обговорив з Макроном ситуацію на фронті та попередив про провокацію РФ на Запорізькій АЕС

макрон,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорили виконання попередніх та досягли нових оборонних домовленостей. Дякую за велику партію броньованих машин, зокрема дуже потрібний санітарно-евакуаційний транспорт, додаткові легкі танки та ППО.

Також детально обговорили ситуацію в Росії та на полі бою. Після дій Пригожина весь світ побачив, що у Росії немає простору для маневрів на полі бою. А для нас навпаки відкривається вікно можливостей. Треба діяти рішуче – і військово, і політично. Тому дуже важливо, щоб саміт у Вільнюсі був результативним", - повідомив Зеленський у телеграм-каналі.

Президент України також попередив Макрона про підготовку окупаційними військами РФ небезпечних провокацій на Запорізькій АЕС. Сторони домовилися тримати ситуацію на максимальному контролі разом із МАГАТЕ.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Франція (3105) Макрон Емманюель (1515) Запорізька АЕС (1429)


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Здав ЗАЕС, а тепер попереджає.
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04.07.2023 23:19 Відповісти
Нікчема
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04.07.2023 23:26 Відповісти
Кривавий блазень!
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04.07.2023 23:51 Відповісти
Макрон вже давненько не достає путло телефонними дзвінками
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05.07.2023 01:19 Відповісти
 
 