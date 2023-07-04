Окупанти заявили про план України атакувати ЗАЕС "Точкою-У" та безпілотниками з радіоактивними відходами

Радник голови концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа заявив, що має дані про намір України атакувати Запорізьку АЕС в ніч на 5 липня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Сьогодні надійшла інформація, яку я уповноважений озвучити... 5 липня вночі, у темну пору доби, ЗСУ спробують атакувати Запорізьку атомну станцію з використанням високоточних засобів великої дальності, а також безпілотних літальних апаратів - камікадзе", - сказав Карчаа в ефірі телеканалу " Росія-24".

За його словами, водночас планується скинути з повітряного судна боєприпас, споряджений радіоактивними відходами, які вивезли 3 липня з Південноукраїнської АЕС.

"Резервний план скидання радіоактивних речовин передбачає використання високоточного снаряду "Точка-У" із боєголовкою, начиненою радіоактивними відходами", - запевнив радник голови "Росенергоатому".

Звідки в нього така інформація представник окупантів не повідомив.

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Нагадуємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив про можливу підготовку окупантами провокації на території Запорізької атомної електростанції найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 липня повідомив, що на даху кількох енергоблоків ЗАЕС російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку.