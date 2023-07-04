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Новини Війна
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Окупанти заявили про план України атакувати ЗАЕС "Точкою-У" та безпілотниками з радіоактивними відходами

заес,аес,запорізька

Радник голови концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа заявив, що має дані про намір України атакувати Запорізьку АЕС в ніч на 5 липня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Сьогодні надійшла інформація, яку я уповноважений озвучити... 5 липня вночі, у темну пору доби, ЗСУ спробують атакувати Запорізьку атомну станцію з використанням високоточних засобів великої дальності, а також безпілотних літальних апаратів - камікадзе", - сказав Карчаа в ефірі телеканалу " Росія-24".

За його словами, водночас планується скинути з повітряного судна боєприпас, споряджений радіоактивними відходами, які вивезли 3 липня з Південноукраїнської АЕС.

"Резервний план скидання радіоактивних речовин передбачає використання високоточного снаряду "Точка-У" із боєголовкою, начиненою радіоактивними відходами", - запевнив радник голови "Росенергоатому".

Звідки в нього така інформація представник окупантів не повідомив.

Читайте також: Росія найближчим часом готує провокацію на Запорізькій АЕС, - Генштаб ЗСУ

Нагадуємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив про можливу підготовку окупантами провокації на території Запорізької атомної електростанції найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 липня повідомив, що на даху кількох енергоблоків ЗАЕС російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку.

Автор: 

провокація (786) пропаганда (2825) Росатом (219) Запорізька АЕС (1429)


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Топ коментарі
+20
На кого розрахована ця відверта х..їта? На лапотних ваньок, щоб був привід звалити з України?
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04.07.2023 23:40 Відповісти
+19
Маячня, загнаного у куток клімаксного *****, кабаєва!
Керовник Магате та Секретар ООН, разом зхвильовані чи зтурбовані??
Це воно його так пердолить, перед зібрання НАТО у Вільнюсі!!
Пильнуймо Україну!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !!
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04.07.2023 23:47 Відповісти
+17
Атакувати свою станцію ракетами. На кого ця маячня розрахована? Цікаво хто західних ЗМІ це надрукує?
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04.07.2023 23:43 Відповісти
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Какое-то "ты дурак - сам дурак". Шо за нагнетание?
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04.07.2023 23:39 Відповісти
На кого розрахована ця відверта х..їта? На лапотних ваньок, щоб був привід звалити з України?
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04.07.2023 23:40 Відповісти
Може,не з України,а з Запоріжжя.Є така версія,типу "жест доброї волі".
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04.07.2023 23:54 Відповісти
якісь притрушені вони... впрочєм нічєго нового...
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04.07.2023 23:40 Відповісти
Атакувати свою станцію ракетами. На кого ця маячня розрахована? Цікаво хто західних ЗМІ це надрукує?
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04.07.2023 23:43 Відповісти
Бачили реакцію світової спільноти на підрив ГЕС, хоча Україна од самого початку кричала що дамба замінована і росіянці планують її підірвати? Чули, "зарано робити висновки", "ніщо не вказує" та "треба розібратися кому це вигідно", наче Україна могла б бодай теоретично це у себе зробити?
Ну от те саме повторюється і на тих самих розраховане.
Ну і на Ваньок, вочевидь, щоб ваньки бодай не подумали, що вони злодії і перестали воювати "с аганьком".
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05.07.2023 00:02 Відповісти
Ракету в Польщі проковтнули, забрехали ? Так.
Ще й Україну зробили крайньою.

Тому щодо ГЕС вже нічого дивного.
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05.07.2023 00:32 Відповісти
Ось що про це пишуть упороті zадроти.

"Мотивация хохла.

Соснули полностью в атаках на Запорожье, под Бахмутом тоже увязли, все контрнаступления новыми бригадами пошли по *****.

Что делать? Скоро саммит НАТО, уже говорят, что F-16 не дадут, а капитулировать никак не хочется.

Хохол решает взвинтить ставки, ****** по ЗАЭС грязной бомбой/ракетой, а такие работы "Мамин Пирожок" Буданов ведёт уже давно. Далее Зеленский истерит на весь мир, что вот смотрите ЗАЭС фонит, это русские подорвали!!! (зачем им подрывать самих себя он опустит, хохлам и европейцам об этом думать не положено).

Таким образом наш герой КВН попытается рискнуть, вытянуть больше помощи НАТО, но есть шанс, что народ в США и Европе его не поймёт, особенно при изменившейся розе ветров в сторону оных.

Что нужно от нас с вами? Донести всем в мире, что мы не идиоты джихадисты, подрывающие самих себя."

Цікаво, як вони бажають донести, що вони не терористи, коли вже більше року тероризують Україну. *********** до втрати реальності.
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05.07.2023 01:21 Відповісти
Читау у "Ревізорі" Гоголя про "унтер-офицерскую вдову которая сама себя высекла"? Тут те саме
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05.07.2023 04:38 Відповісти
И ведь подобные этому кацапосущества реально верят в то что малюют.
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05.07.2023 06:52 Відповісти
Кацапо - монгольські чутки і терористи.
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04.07.2023 23:44 Відповісти
да как то пох у кацапов все одно через сраку выйдет..зачем вообще разгонять весь этот дебелизм молчите коль ******** ЗАЭС и потом по факту если что будете кудахкать.. а там получается разгоняем идиотизм кацапов помогая им нас же ******* по нервам... если кацапы решили взорвать то какая нахрен разница что эти ******** там горланят все одно найдутся ********** Европе и мире которым будет *** е все атк адназначно да тут как то Украине выгодно саму себя бабахнуть и тому подобное... у кого в голове не говно то поймет кто зачем как и когда... а у кого говно везде то стоит ли унижений то и оправданий..
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04.07.2023 23:45 Відповісти
Я думаю там насправді щось готується, в іншому випадку нащо кошмарити мільйони українців в Запоріжжі, Нікополь, енергодару...
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04.07.2023 23:50 Відповісти
і першим підєрастам буде орбан.
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04.07.2023 23:51 Відповісти
Кроче рашІстофашІсткая фуйня.
Перекинув ногу і лягаю спати
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04.07.2023 23:45 Відповісти
Маячня, загнаного у куток клімаксного *****, кабаєва!
Керовник Магате та Секретар ООН, разом зхвильовані чи зтурбовані??
Це воно його так пердолить, перед зібрання НАТО у Вільнюсі!!
Пильнуймо Україну!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !!
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04.07.2023 23:47 Відповісти
Ось і брудна бімба.
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04.07.2023 23:47 Відповісти
А в чому сенс знищення своєї території? Краще було б до мацкви послати радіоактивний дрон
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04.07.2023 23:48 Відповісти
Вы ищите логику в голове сумашедших? А рашисты еще хуже чем сумашедшие. Они сумашедшие террористы, которые привыкли что им все сходило с рук. Террористов нужно уничтожать а не пытаться их понять и тем более давать то что они хотят. Етот закон писан кровью.
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04.07.2023 23:57 Відповісти
"Они сумашедшие террористы, которые привыкли что им все сходило с рук. "

Правильніше буде

Они сумашедшие террористы, которые привыкли что им все СХОДИТ с рук. "
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05.07.2023 01:15 Відповісти
Вони латентні терористи, які постійно в своїх злочинах звинувачують обрану жертву.
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05.07.2023 01:24 Відповісти
Карчаа-че отой дурік що розповідав іноземцям що снаряд з граду летить а потім у повітрі робить розворот ніби він прилетів з іньшої сторони...
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04.07.2023 23:48 Відповісти
Ну если еще вспомнить какие сказки они про Боинг рассказывали... Или про подрыв дамбы. В ето безумство поверит только тот кому они за ето заплатят. Как и в идиотизм что Украина взорвет свою же станцию чтобы заразить радиацией свою территорию. Особенно смешно что Украина якобы на АЕС с помощью беспилотников сбросит радиоактивные отходы. Типо в лес со своими дровами. Как будто на самой ЗАЕС нет радиоактивных отходов
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05.07.2023 00:03 Відповісти
Поетому рашисты ее заминировали и не допускают МАГАТЕ для полной инспекции? Хрен вам кто поверит выродки рашистские. Мир наконец должен понять что все АЕС к которым рашисты приложили руку может взорваться в любой момент. Так что пускай ЕС которая боится ыскалации теперь поймет что в Венгрии или Беларашке и еще где там ЕС давало добро строить рашистам АЕС, сидят на пороховой бочке.
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04.07.2023 23:48 Відповісти
Может устроят пару взрывов и потом под предлогом безопасности начнут снос АЭС
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04.07.2023 23:53 Відповісти
Як ти собі уявляєш "снос" АЕС?
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04.07.2023 23:55 Відповісти
Вывезут ценное оборудование, а что не вывезут испортят.
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04.07.2023 23:57 Відповісти
Це не "снос".
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05.07.2023 00:55 Відповісти
Ладно, не снос. Демонтаж аварийных конструкций в результате которого дальнейшая эксплатация АЭС станет невозможной
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05.07.2023 01:42 Відповісти
Ох и дичь. Для тупого орковского быдла максимум
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04.07.2023 23:53 Відповісти
Гребаные европитарасы даже санкции не ввели против террористов росатома. Ну теперь ждите черное море превратится в радиоактивную лужу. будет вам и зерно и рыба и туристические пляжи
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04.07.2023 23:54 Відповісти
Через сраку народжені, все роблять через сраку.
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04.07.2023 23:54 Відповісти
Чєл не в курсі, що ми у 21 столітті живемо (і усе в принципі видно завдяки технологіям, хто й що робив)? Хоча рускіє ванькі схавають, ще й добавки попросять.
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04.07.2023 23:55 Відповісти
Навіщо? Вони там в лаптестані зовсім з глузду з'їхали?
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04.07.2023 23:56 Відповісти
***** - здристніть достойно.
Обломались в Україні. Ідіть, доки можете ходить.
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05.07.2023 00:06 Відповісти
За подрыв ЗАЕС должны так же ответить европейские питерасты которые нам запрещали ее оборонять. Потому что видите ли вдруг какой то снаряд попадет в стену станции которая должна выдерживать непрямой ядерный удар. Вот теперь нужно разгласить тех тварей которые способствовали захвату станции рашистами
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05.07.2023 00:10 Відповісти
Ти про Зеленського та його "шоблу"? Згоден!!! Вони першими повинні понести відповідальність !
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05.07.2023 04:42 Відповісти
***** ru
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05.07.2023 00:14 Відповісти
Ну-даааа!... Ну-даааа!...
Україна збирається знищувати СВОЮ АЕС...
А Рашка замість ППО на даху розміщує ВИБУХІВКУ (для захисту АЕС?)
У таку маячню можуть повірити тільки повні божевільні!
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05.07.2023 00:17 Відповісти
Просте питання для кончених кацапів :,, для чого украінцям підривати
свою ЗАЕС та ще й ,, Точкою - У ʼ?
кацапи , ви невиліковні тварюки і ІДІОТИ 😠
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05.07.2023 00:19 Відповісти
Точка-у може відхилитися від цілі і на 300-400 метрів.
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05.07.2023 07:31 Відповісти
Вони чекають не Точку-У.
Звикли до табакерки чи нагана.
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05.07.2023 00:21 Відповісти
Можливо і так 😠
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05.07.2023 00:23 Відповісти
Я знаю одного сержанта( його спонсор, президент єрмак - ніжно називає його "мій хєр-майор) який встигає все , за один день може ночувати в траншеях з на горах трупів кацапні, ходити в наступ, змотатися за сотні кілометрів в Київ на зустріч зі спонсором і бункерним блогером,сходити в барбершоп, повернутись записати десяток відео з кущів,знову дати інтерв'ю єдиному *********, потім піти знову в наступ, записати відео з кущів як він пасосно верещить віддаючи накази, в інтернеті відповісти порохоботам майже під кожним коментом, записати ще одне відео як він змучений після наступу, написати погрози на адресу бутусова... і це я може не все написав ,що може встигати цей героїчний воїн за 24 години.
Так от до чого я, може відправити на розмінування АЕС цього термінатора(досвід хоч і негативний в нього є)? А якщо ще долучити підполковника дристовіча(з його 33-ма бойовими виходами в рускіх серіалах пра мєнтов і усних сабак )- то успіх взагалі гарантовано.
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05.07.2023 00:22 Відповісти
арєстовічь ще й льотчик, шоб ви знали !
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05.07.2023 00:34 Відповісти
Льодчик
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05.07.2023 01:18 Відповісти
Що це за сержант?
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05.07.2023 00:46 Відповісти
Україна сьогодні відключила електропостачання. Може й справді планується штурм?
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05.07.2023 00:23 Відповісти
Хоч на карту подивіться, який штурм?
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05.07.2023 00:31 Відповісти
Намагаюся знайти логіку в цьому безглуздому цирку.
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05.07.2023 00:35 Відповісти
Тю. А шо так слабо, ренат карчаа ?

Ти не все перерахувало, чучало обкурене.

Господи, а пафосу скільки: "Сьогодні надійшла інформація, яку я уповноважений озвучити...

Такі придурки повинні перебувати в спецзакладах закритого типу, а не видавати своє наркотичне марення на люди.
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05.07.2023 00:38 Відповісти
Хоть и Ренат, а всё равно не ренегат, а 3,14zzдобол
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05.07.2023 00:56 Відповісти
Пуйло готовит почву для относительно безболезненного вывода войск. Скажет потом, что решил сберечь жизни своих солдат и рашисты будут хлопать ему и вытирать скупые слезы.
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05.07.2023 00:50 Відповісти
Закусювати треба після стєкломоя!
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05.07.2023 06:45 Відповісти
Подлость узких зашкаливает. Алоизович нервно курит в сторонке.
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05.07.2023 08:45 Відповісти
 
 