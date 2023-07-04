Окупанти заявили про план України атакувати ЗАЕС "Точкою-У" та безпілотниками з радіоактивними відходами
Радник голови концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа заявив, що має дані про намір України атакувати Запорізьку АЕС в ніч на 5 липня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Сьогодні надійшла інформація, яку я уповноважений озвучити... 5 липня вночі, у темну пору доби, ЗСУ спробують атакувати Запорізьку атомну станцію з використанням високоточних засобів великої дальності, а також безпілотних літальних апаратів - камікадзе", - сказав Карчаа в ефірі телеканалу " Росія-24".
За його словами, водночас планується скинути з повітряного судна боєприпас, споряджений радіоактивними відходами, які вивезли 3 липня з Південноукраїнської АЕС.
"Резервний план скидання радіоактивних речовин передбачає використання високоточного снаряду "Точка-У" із боєголовкою, начиненою радіоактивними відходами", - запевнив радник голови "Росенергоатому".
Звідки в нього така інформація представник окупантів не повідомив.
Нагадуємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив про можливу підготовку окупантами провокації на території Запорізької атомної електростанції найближчим часом.
Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 липня повідомив, що на даху кількох енергоблоків ЗАЕС російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку.
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Ну от те саме повторюється і на тих самих розраховане.
Ну і на Ваньок, вочевидь, щоб ваньки бодай не подумали, що вони злодії і перестали воювати "с аганьком".
Ще й Україну зробили крайньою.
Тому щодо ГЕС вже нічого дивного.
"Мотивация хохла.
Соснули полностью в атаках на Запорожье, под Бахмутом тоже увязли, все контрнаступления новыми бригадами пошли по *****.
Что делать? Скоро саммит НАТО, уже говорят, что F-16 не дадут, а капитулировать никак не хочется.
Хохол решает взвинтить ставки, ****** по ЗАЭС грязной бомбой/ракетой, а такие работы "Мамин Пирожок" Буданов ведёт уже давно. Далее Зеленский истерит на весь мир, что вот смотрите ЗАЭС фонит, это русские подорвали!!! (зачем им подрывать самих себя он опустит, хохлам и европейцам об этом думать не положено).
Таким образом наш герой КВН попытается рискнуть, вытянуть больше помощи НАТО, но есть шанс, что народ в США и Европе его не поймёт, особенно при изменившейся розе ветров в сторону оных.
Что нужно от нас с вами? Донести всем в мире, что мы не идиоты джихадисты, подрывающие самих себя."
Цікаво, як вони бажають донести, що вони не терористи, коли вже більше року тероризують Україну. *********** до втрати реальності.
Перекинув ногу і лягаю спати
Керовник Магате та Секретар ООН, разом зхвильовані чи зтурбовані??
Це воно його так пердолить, перед зібрання НАТО у Вільнюсі!!
Пильнуймо Україну!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !!
Правильніше буде
Они сумашедшие террористы, которые привыкли что им все СХОДИТ с рук. "
Обломались в Україні. Ідіть, доки можете ходить.
Україна збирається знищувати СВОЮ АЕС...
А Рашка замість ППО на даху розміщує ВИБУХІВКУ (для захисту АЕС?)
У таку маячню можуть повірити тільки повні божевільні!
свою ЗАЕС та ще й ,, Точкою - У ʼ?
кацапи , ви невиліковні тварюки і ІДІОТИ 😠
Звикли до табакерки чи нагана.
Так от до чого я, може відправити на розмінування АЕС цього термінатора(досвід хоч і негативний в нього є)? А якщо ще долучити підполковника дристовіча(з його 33-ма бойовими виходами в рускіх серіалах пра мєнтов і усних сабак )- то успіх взагалі гарантовано.
Ти не все перерахувало, чучало обкурене.
Господи, а пафосу скільки: "Сьогодні надійшла інформація, яку я уповноважений озвучити...
Такі придурки повинні перебувати в спецзакладах закритого типу, а не видавати своє наркотичне марення на люди.