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Вночі 5 липня у низці областей оголошено повітряну тривогу через запуск російських "Шахедів", - Повітряні сили

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У ніч з 4 на 5 липня Повітряні Сили заявили, що російські терористи можуть застосувати ударні БПЛА з північного напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

Близько 00:30 повітряну тривогу було оголошено на Сумщині та Полтавщині - ПС заявили про загрозу ударних БПЛА.

Згодом сирени пролунали на Харківщині, Донеччині, Запорізькій та Дніпропетровській області - ПС пишуть також про ракетну небезпеку.

Також читайте: У низці регіонів тривога. На Сході загроза застосування балістики, - Повітряні сили

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