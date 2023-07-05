Вночі 5 липня у низці областей оголошено повітряну тривогу через запуск російських "Шахедів", - Повітряні сили

У ніч з 4 на 5 липня Повітряні Сили заявили, що російські терористи можуть застосувати ударні БПЛА з північного напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

Близько 00:30 повітряну тривогу було оголошено на Сумщині та Полтавщині - ПС заявили про загрозу ударних БПЛА.

Згодом сирени пролунали на Харківщині, Донеччині, Запорізькій та Дніпропетровській області - ПС пишуть також про ракетну небезпеку.

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