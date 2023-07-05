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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 4 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 14 районів зосередження окупантів, 18 артилерійських засобів, 3 ЗРК, 3 склади, 3 засоби ППО, 2 станції РЕБ, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 4 липня. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному зведенні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, 3 - по зенітно-ракетних комплексах, 1 - по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 2 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 9 районів скупчення окупантів, 22 артилерійські засоби та 3 засоби ППО, - Генштаб

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авіація (4169) Генштаб ЗС (6784) артилерія (801)


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05.07.2023 04:13 Відповісти
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05.07.2023 05:18 Відповісти
Завдано удару складам зброї російських окупантів На стоп-кадрі видно чорта, який забирає душі російських нацистів до пекла
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05.07.2023 05:19 Відповісти
 
 