Протягом 4 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 14 районів зосередження окупантів, 18 артилерійських засобів, 3 ЗРК, 3 склади, 3 засоби ППО, 2 станції РЕБ, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 4 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному зведенні Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, 3 - по зенітно-ракетних комплексах, 1 - по пункту управління ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника".
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Виктор Дийнега
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