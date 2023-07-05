Армія РФ втратила в Україні майже половину своєї боєздатності, - головнокомандувач ЗС Великої Британії Радакін

Армія Росії втратила в Україні майже половину своєї боєздатності, зокрема втрати танків становлять приблизно 2,5 тис. одиниць.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповів головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін, якого цитує Financial Times.

"Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Торік вона випустила 10 млн артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 млн снарядів на рік. Вона втратила 2,5 тис. танків, а в кращому випадку може виробляти 200 нових танків на рік", - зазначив Радакін.

За словами командувача, висока щільність російських мінних полів, відсутність повітряного прикриття в українських сил та не в повній мірі надане військове обладнання, яке просив Київ, ускладнили контрнаступальну кампанію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ ще по-справжньому не розпочався, - головнокомандувач ЗС Великої Британії Радакін