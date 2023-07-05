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Новини Агресія Росії проти України
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Армія РФ втратила в Україні майже половину своєї боєздатності, - головнокомандувач ЗС Великої Британії Радакін

радакін

Армія Росії втратила в Україні майже половину своєї боєздатності, зокрема втрати танків становлять приблизно 2,5 тис. одиниць.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповів головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін, якого цитує Financial Times.

"Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Торік вона випустила 10 млн артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 млн снарядів на рік. Вона втратила 2,5 тис. танків, а в кращому випадку може виробляти 200 нових танків на рік", - зазначив Радакін.

За словами командувача, висока щільність російських мінних полів, відсутність повітряного прикриття в українських сил та не в повній мірі надане військове обладнання, яке просив Київ, ускладнили контрнаступальну кампанію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ ще по-справжньому не розпочався, - головнокомандувач ЗС Великої Британії Радакін

Автор: 

армія рф (17842) Велика Британія (5663) Радакін Тоні (27)


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Топ коментарі
+10
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1676417133368991746 1 ч
" У нас немає таємниць від ЦРУ ..." одеське інтерв'ю Зеленського CNN
а в них від тебе є
ГЗМ 31.05.2023 Україна втратила категорію "В" допуску до розвідувальних даних США.
Нинішній рівень С2 - інформування про наявні загрози.
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05.07.2023 06:18 Відповісти
+6
Зате в цру з рашкою категорія А.

В ясна лупляться. Аби зуби не повилітали в обох від такої "хорошої комунікації" (с) - Кірбі
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05.07.2023 06:22 Відповісти
+6
"відсутність повітряного прикриття в українських сил та не в повній мірі надане військове обладнання, яке просив Київ, ускладнили контрнаступальну кампанію."

Просто комусь не потрібна перемога України. Ну що ж. США може й ні, але Європа ще буде пожинати наслідки цього дивного і нелогічного рішення і не в такому й віддаленому майбутньому.
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05.07.2023 07:25 Відповісти
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tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1676417133368991746 1 ч
" У нас немає таємниць від ЦРУ ..." одеське інтерв'ю Зеленського CNN
а в них від тебе є
ГЗМ 31.05.2023 Україна втратила категорію "В" допуску до розвідувальних даних США.
Нинішній рівень С2 - інформування про наявні загрози.
показати весь коментар
05.07.2023 06:18 Відповісти
Зате в цру з рашкою категорія А.

В ясна лупляться. Аби зуби не повилітали в обох від такої "хорошої комунікації" (с) - Кірбі
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05.07.2023 06:22 Відповісти
А инфо помойка тзе,100% знает о допусках к инфе,полит.спидинфо которое точно не на пользу украины работает
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05.07.2023 06:59 Відповісти
Так і є . Читаю їх не один місяць . То таке ліплять , що точно СПІД ІНФО якесь
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05.07.2023 07:40 Відповісти
Відкриті джерела + трохи від СЗР рф.
Здається, цей тзє працює за принципом, близьким до геббельсівського "60+40".
Інформація начебто плюс-мінус адекватна, але з душком.
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05.07.2023 11:12 Відповісти
Фігняяя! У нас свій супутник літає.
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05.07.2023 12:26 Відповісти
На початку війни казали, що армія буде небоєздатною при 30% втрат. А тут аж про 50% кажуть
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05.07.2023 06:28 Відповісти
Это касается отдельных бригад
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05.07.2023 06:36 Відповісти
30% втрат армія не боєздатна в наступі, а вони обороняються.
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05.07.2023 07:12 Відповісти
За останній місяць, відео з взятими полоненними тільки Зеки, певно чМобики\регулярна армія десь на дгугий лінії.
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05.07.2023 12:37 Відповісти
Все вірно! При втраті 15% армія не може забезпечити повну безпеку державі, при 30 % вона не може вести бойові дії проти ворога, який нарощує свою боєздатність(як Україна)! Нам знову пиз*ять москалі наростили свою боєздатність
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05.07.2023 13:06 Відповісти
Они будут ждать, пока параша утратит вторую половину. И помогать нам в этом неторопливо.
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05.07.2023 06:28 Відповісти
Так і є. Війна буде ще як мінімум до літа, а той осені 2025.
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05.07.2023 07:10 Відповісти
Думаю, на 2 года вперёд загадывать бесполезно. Но Вы правы в том, что нам предстоит с этим ещё долго жить. Один генерал США (не Маккейн) был в плену у вьетнамцев (точнее, у парашников там). Он выжил и рассказал, что бОльшая часть пленников там умерла. Сначала умерли оптимисты, кто считал, что это скоро закончится. Потом умерли пессимисты, которые считали, что это никогда не закончится.
Я себя отношу к жёстким реалистам и собираюсь Ху#ло с парашей пережить...
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05.07.2023 07:28 Відповісти
То параша вже не друга армія світу, а десь так по середині?
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05.07.2023 06:30 Відповісти
Армия без войны это сборище маминых косплееров. Очень глупое типично европейское заявление.
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05.07.2023 06:35 Відповісти
Я думаю більше ніж половину боєздатності. Вірю що танків знищено не 2,5 тис, а близько 4,1 тис. Рашка задіяла вже 90% всієї своєї армії взагалі і вимушена оборонятися від набагато меншої армії і це при тому що Україна задіяла лише 25% того що в неї є.
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05.07.2023 07:09 Відповісти
Какой наивный.
Снарядов там со времен СССР тонны на складах.

Танки не только новые делают, но и снимают с хранения обвешивая контактом.

И так по всем пунктам.
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05.07.2023 07:19 Відповісти
"відсутність повітряного прикриття в українських сил та не в повній мірі надане військове обладнання, яке просив Київ, ускладнили контрнаступальну кампанію."

Просто комусь не потрібна перемога України. Ну що ж. США може й ні, але Європа ще буде пожинати наслідки цього дивного і нелогічного рішення і не в такому й віддаленому майбутньому.
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05.07.2023 07:25 Відповісти
Добийте їх !!! Однім потужним ударом, на кшталт "походу вагнерівців". Мацква має побачити тих натівців на своїх вулицях, про які кожного вечора кукурікає соловьйов та верещить скабеєва.
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05.07.2023 09:32 Відповісти
"Поход" был тетральной постановкой для масс и разрулевания безвыходной ситуации пригожина.
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05.07.2023 10:13 Відповісти
Німецькі Леопарди повинні їздити площами мацкви та ленінграду.
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05.07.2023 09:33 Відповісти
Дитяча наївність думати, що НАТО чимось зобов'язано Україні і що країни НАТО зобов'язані віддати все, задля перемоги України.

НАТО, ЄС, ВБ обрали шлях протистояння з Московією у війні на території України не тому, що їм дуже подобається корумпована країна та патерналізм народу, який обрав актора на посаду Президента і який до того не мав уявлення про державний устрій. Захід має прагматичні цілі, одна з яких - втримати суб'єктність Тайваню (Китайська Республіка, засновник ООН) та запобігти поглинанню цієї країни Китаєм (Китайська Народна Республіка). Також, така прагматична позиція пов'язана з бажанням не допустити зміни існуючого світового устрою та його перебудові на користь таких країн, як Іран та Китай.

Отже, на цей час Україні пощастило, що цілі Заходу збігаються з цілями України і цим слід користуватися. Натомість, яйця по 17 грн./шт та деякі рішення влади аж ніяк не насичують оптимізмом союзників по Рамштайну відносно України.

Все вище перелічене вкладається в картину постачання зброї - "змінюйтесь та воюйте [нашою зброєю] по [нашим] правилам [а не по савєтскім] - це майже дослівна цитата.

Висновок: 1. Приборкання корупції та впровадження реформ в державі та ЗСУ більше сприяють постачанню ******** зброї. 2. Дотримання домовленостей на вищому рівні та невтручання в діяльність судової та правоохоронної систем з боку Президента сприяє росту політичної довіри на міжнародній арені, що конвертується у зближення з НАТО та ЄС. 3. Обґрунтований та довгостроковий план реформ/розвитку країни принесе більше інвестицій та надасть поштовх довіри та впевненості Заходу у спроможність України самостійно розвиватися, ніж фінансова допомога з боку Заходу.
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05.07.2023 11:17 Відповісти
Шановний пан сказав все ТОЧНО.

Військові бачать тільки військові чинники - зброя, навченність, мотивація, тактика, логістика.

Але рішення про постачання зброї і навчання ЗСУ принімають політики.

А як вони можуть заставити зЕ-владу хоч трішечки меньше красти, зраджувати і узурпувати владу? Через важелі де вони мають вплив - постачання озброєння.
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05.07.2023 12:10 Відповісти
Переміг Помаранчевий Майдан, похлопали Ющенка по плечу, молодець і відвернулись, ні пдч НАТО, ні Євроасоціації. Далі Янику, бери Євроасоціацію, тільки не йди в тайожний союз. Порошенку в 2014р, зброї не дамо, бо ви під санкціями, кредит не дамо, бо Тимошенко колись обманула. Зараз зброю дають, щоб рашка до Польщі не дійшла, а літаків не дають, щоб рашка не розвалилась. Сірійську опозицію теж так підтримували, доки Асад з вагнерівцями мільйонне місто з землею не зрівняв.
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05.07.2023 12:41 Відповісти
Сирійська опозиція? Це хто такі: курди, САС, НКСРОС, чи різні релігійніугруповання? Зранку воюют за НКСРОС, по обіді за курдів, ввечері - за Асада.

Прагматизм Заходу вкладається в просту формулу - спільна мета реалізується спільними діями. Ніколи не буде широкої підтримки неконсолідованим країнам/угрупованням. Тому Сірію краще не наводити у якості прикладу.

Щодо періодів: Ющенко/Тимошенко; Янукович; Порошенко/Яценюк/Аваков/Клічко - то все вкладається у формулу: спільна мета реалізується спільними діями. Немає консолідації, що забезпечують спільні дії - немає підтримки. Немає спільної мети - немає підтримки.
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05.07.2023 16:15 Відповісти
 
 