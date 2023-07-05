Армія РФ втратила в Україні майже половину своєї боєздатності, - головнокомандувач ЗС Великої Британії Радакін
Армія Росії втратила в Україні майже половину своєї боєздатності, зокрема втрати танків становлять приблизно 2,5 тис. одиниць.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповів головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін, якого цитує Financial Times.
"Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Торік вона випустила 10 млн артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 млн снарядів на рік. Вона втратила 2,5 тис. танків, а в кращому випадку може виробляти 200 нових танків на рік", - зазначив Радакін.
За словами командувача, висока щільність російських мінних полів, відсутність повітряного прикриття в українських сил та не в повній мірі надане військове обладнання, яке просив Київ, ускладнили контрнаступальну кампанію.
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" У нас немає таємниць від ЦРУ ..." одеське інтерв'ю Зеленського CNN
а в них від тебе є
ГЗМ 31.05.2023 Україна втратила категорію "В" допуску до розвідувальних даних США.
Нинішній рівень С2 - інформування про наявні загрози.
В ясна лупляться. Аби зуби не повилітали в обох від такої "хорошої комунікації" (с) - Кірбі
Здається, цей тзє працює за принципом, близьким до геббельсівського "60+40".
Інформація начебто плюс-мінус адекватна, але з душком.
Я себя отношу к жёстким реалистам и собираюсь Ху#ло с парашей пережить...
Снарядов там со времен СССР тонны на складах.
Танки не только новые делают, но и снимают с хранения обвешивая контактом.
И так по всем пунктам.
Просто комусь не потрібна перемога України. Ну що ж. США може й ні, але Європа ще буде пожинати наслідки цього дивного і нелогічного рішення і не в такому й віддаленому майбутньому.
НАТО, ЄС, ВБ обрали шлях протистояння з Московією у війні на території України не тому, що їм дуже подобається корумпована країна та патерналізм народу, який обрав актора на посаду Президента і який до того не мав уявлення про державний устрій. Захід має прагматичні цілі, одна з яких - втримати суб'єктність Тайваню (Китайська Республіка, засновник ООН) та запобігти поглинанню цієї країни Китаєм (Китайська Народна Республіка). Також, така прагматична позиція пов'язана з бажанням не допустити зміни існуючого світового устрою та його перебудові на користь таких країн, як Іран та Китай.
Отже, на цей час Україні пощастило, що цілі Заходу збігаються з цілями України і цим слід користуватися. Натомість, яйця по 17 грн./шт та деякі рішення влади аж ніяк не насичують оптимізмом союзників по Рамштайну відносно України.
Все вище перелічене вкладається в картину постачання зброї - "змінюйтесь та воюйте [нашою зброєю] по [нашим] правилам [а не по савєтскім] - це майже дослівна цитата.
Висновок: 1. Приборкання корупції та впровадження реформ в державі та ЗСУ більше сприяють постачанню ******** зброї. 2. Дотримання домовленостей на вищому рівні та невтручання в діяльність судової та правоохоронної систем з боку Президента сприяє росту політичної довіри на міжнародній арені, що конвертується у зближення з НАТО та ЄС. 3. Обґрунтований та довгостроковий план реформ/розвитку країни принесе більше інвестицій та надасть поштовх довіри та впевненості Заходу у спроможність України самостійно розвиватися, ніж фінансова допомога з боку Заходу.
Військові бачать тільки військові чинники - зброя, навченність, мотивація, тактика, логістика.
Але рішення про постачання зброї і навчання ЗСУ принімають політики.
А як вони можуть заставити зЕ-владу хоч трішечки меньше красти, зраджувати і узурпувати владу? Через важелі де вони мають вплив - постачання озброєння.
Прагматизм Заходу вкладається в просту формулу - спільна мета реалізується спільними діями. Ніколи не буде широкої підтримки неконсолідованим країнам/угрупованням. Тому Сірію краще не наводити у якості прикладу.
Щодо періодів: Ющенко/Тимошенко; Янукович; Порошенко/Яценюк/Аваков/Клічко - то все вкладається у формулу: спільна мета реалізується спільними діями. Немає консолідації, що забезпечують спільні дії - немає підтримки. Немає спільної мети - немає підтримки.