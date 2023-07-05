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Темпи українського контрнаступу не вказують на те, що ситуація зайшла у глухий кут, - ISW

зсу

Поточні темпи операцій українських сил не свідчать про те, що ситуація зайшла у глухий кут і Україна не може повернути більшу частину своїх територій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті нагадали, що українські сили проводили повільні та поступові кампанії блокування районів концентрації росіян на східному березі Херсонської області та обмежені наземні атаки на західному березі в період із серпня по листопад 2022 року, перш ніж остаточно змусити росіян відійти з правого берега в середині листопада.

Водночас в ISW зауважили, що російський зимово-весняний наступ завершився трохи більше, ніж за місяць, не досягнувши значних успіхів уздовж кордону Луганської та Харківської областей.

"Ситуація на півдні України, звичайно, інша, тому що тут немає природних умов, коли росіяни могли розраховувати лише на два мости через Дніпро.

Також читайте: Російські воєнкори бояться, що ЗСУ форсуватимуть Дніпро, - ISW

Тим не менше, український контрнаступ на Херсон складався із фаз відносно швидкого просування та тривалих періодів підготовки, боїв, які були спрямовані на виснаження російських сил, і обмежених досягнень, що зрештою зробило російські позиції на західному березі річки слабкими.

Нинішній український контрнаступ є менш драматичним і швидким, ніж той, під час якого було звільнено більшу частину Харківської області, але більш успішним, ніж невдалий російський зимово-весняний наступ. Загалом за своїм темпом і початковим прогресом він найбільше схожий на повільніший, але успішний херсонський контрнаступ", - йдеться у звіті.

Також читайте: Данілов про контрнаступ: "Більше знищено - більше звільнено"

Автор: 

ISW (653) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+5
А где распиаренная Гвардия наступу?Как красиво рассказывали об освобождении Крыма этой гвардией.Но ни в одной сводке боевых столкновений о них ничего не слышно.
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05.07.2023 07:20 Відповісти
+4
Самолетов не дали,ракет тоже немного поэтому бойцам приходится наступать вдоль посадок а это раза в три уменьшает скорость наступления.
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05.07.2023 07:14 Відповісти
+3
Дайте такую же армаду войск, которая была во время Буры в пустыне, тогда и темп будет, умники. Вот пример из сводки: 47 авиаударов россиян против 13 украинских. Могли бы простых самолетов бородавочников дать для помощи наступающим если на ф 16 лягушка давит. И да, надо уж говорить с Западом что будет если Украина останется без помощи. Миллионы беженцев, второй Афганистан с партизанской борьбой прямо под боком, сотни тысяч бывших военных, с боевым опытом, которые пойдут создавать свои ЧВК по миру проблемы с Вагнером покажутся детским лепетом, следует не забывать также о том, что многие будут "очень благодарны" предавшим союзникам. Уже не говорю о том, что страна брошенная на произвол, ради сохранения лица путина, начнет привлекать деньги любыми способами, которые не понравятся западникам, но которые они будут вынуждены терпеть.

Так что проще помочь нашей Украине, а не валять дурака.
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05.07.2023 07:28 Відповісти
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Оборона параши в Херсонской и Запорожской областях обязательно посыпется, и эти районы будут освобождены в 2023 г. И уж точно скоро будет перерезан"сухопутный коридор" в Крым. Вопрос только- какой ценой...
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05.07.2023 06:31 Відповісти
ви вже як Буданов - до Нового року в Криму..
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05.07.2023 08:52 Відповісти
Самолетов не дали,ракет тоже немного поэтому бойцам приходится наступать вдоль посадок а это раза в три уменьшает скорость наступления.
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05.07.2023 07:14 Відповісти
А ви є членом НАТО з 1993 року? Чи ви є членом кучмівського маразму сидіння однією сракою на двох стільцях? То хто вам надав право щось вимогати у зНАТО?
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05.07.2023 07:49 Відповісти
А где распиаренная Гвардия наступу?Как красиво рассказывали об освобождении Крыма этой гвардией.Но ни в одной сводке боевых столкновений о них ничего не слышно.
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05.07.2023 07:20 Відповісти
Гвардія наступу потрібна, щоб зачищувати територію звільнену штурмовиками. Тобто, вони ідуть за спиною армії, бо це поліція.
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05.07.2023 07:39 Відповісти
Де наступає гвардія наступу, та куди поділись нацдружини? Два риторичні запитання.. .
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05.07.2023 07:46 Відповісти
вам треба звернутися з цим питанням до управління СБУ у вашому місті! Там вам й розкажуть, й покажуть і промасажують, й вилікують. Там найкращій сервіс для кацапопі_дорів!
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05.07.2023 07:54 Відповісти
Тогда бы это была Гвардия зачистки,а не наступу.
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05.07.2023 07:54 Відповісти
Гвардія заступу!
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05.07.2023 10:52 Відповісти
а ти чекав на публікацію військовоі доповіді для усіх кацапопі_орасів?
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05.07.2023 07:51 Відповісти
Дайте такую же армаду войск, которая была во время Буры в пустыне, тогда и темп будет, умники. Вот пример из сводки: 47 авиаударов россиян против 13 украинских. Могли бы простых самолетов бородавочников дать для помощи наступающим если на ф 16 лягушка давит. И да, надо уж говорить с Западом что будет если Украина останется без помощи. Миллионы беженцев, второй Афганистан с партизанской борьбой прямо под боком, сотни тысяч бывших военных, с боевым опытом, которые пойдут создавать свои ЧВК по миру проблемы с Вагнером покажутся детским лепетом, следует не забывать также о том, что многие будут "очень благодарны" предавшим союзникам. Уже не говорю о том, что страна брошенная на произвол, ради сохранения лица путина, начнет привлекать деньги любыми способами, которые не понравятся западникам, но которые они будут вынуждены терпеть.

Так что проще помочь нашей Украине, а не валять дурака.
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05.07.2023 07:28 Відповісти
Що ілюструє фото російського БТР-Д, яке прикріплено до даної статті?
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05.07.2023 07:29 Відповісти
То БМД, яке є на озброєнні ЗСУ.
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05.07.2023 07:42 Відповісти
 
 