У Польщі очікують на міграційну кризу через розміщення в Білорусі "вагнерівців"

Група "вагнерівців", перебуваючи в Білорусі, може підштовхнути мігрантів рухатися до польського кордону, що може спричинити кризу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік.

Після повідомлень, що "вагнерівців" перекинуть у Білорусь, Польща очікує, що режим Лукашенка може використати найманців Пригожина для провокакій на польському кордоні.

"Ці криваві найманці, часто злочинці, можуть виконувати будь-які завдання. Вони можуть ходити в оточенні Лукашенка, виконувати його завдання. Вони також можуть підштовхувати мігрантів до польського кордону", - зазначив Вонсік.

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