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У Польщі очікують на міграційну кризу через розміщення в Білорусі "вагнерівців"

ростов,вагнер,росія,вагнерівці

Група "вагнерівців", перебуваючи в Білорусі, може підштовхнути мігрантів рухатися до польського кордону, що може спричинити кризу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік.

Після повідомлень, що "вагнерівців" перекинуть у Білорусь, Польща очікує, що режим Лукашенка може використати найманців Пригожина для провокакій на польському кордоні.

"Ці криваві найманці, часто злочинці, можуть виконувати будь-які завдання. Вони можуть ходити в оточенні Лукашенка, виконувати його завдання. Вони також можуть підштовхувати мігрантів до польського кордону", - зазначив Вонсік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі можуть розмістити до 8 тис. "вагнерівців". Сили оборони у постійній готовності до реагування на провокації, - Держприкордонслужба

Автор: 

Білорусь (7969) Польща (8629) ПВК Вагнер (1542)


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Сплошные минные поля и автоматические пулемёты. Пусть бегут.
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05.07.2023 06:52 Відповісти
Таблички кругом поставить "Мины" и пусть лезут.
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05.07.2023 07:11 Відповісти
Як може спровокувати міграційні кризу декілька тисяч біженців? Чи серед них будуть провокатори, терористи і вбивці, які проникнуть у ЄС, щоб його дестабілізувати і скоювати теракти?
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05.07.2023 07:46 Відповісти
Підштовхувати "вагнєри" вміють як ніхто, доведено Бахмутом.
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05.07.2023 08:29 Відповісти
А кто-то заставит поляков пускать к себе шпиенов из Беларуссии?😁
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05.07.2023 10:17 Відповісти
 
 