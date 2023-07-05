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Новини
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РФ формує нову армію у складі Північного флоту, щоб продемонструвати свою боєздатність проти НАТО, - ISW

флот

Росія формує нову загальновійськову армію у складі Північного флоту, ймовірно, для того, щоб показати свою боєздатність проти НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Джерела в Міноборони РФ стверджували, що існуючий 14-й армійський корпус Північного флоту буде перетворено на нову загальновійськову армію з підлеглими їй мотострілецькими бригадами, дивізіями та полками.

Російські армійські корпуси до вторгнення в Україну існували лише у складі флотів і переважно виконували ті самі функції, що й загальновійськові армії. На думку експертів ISW, повідомлення про рішення сформувати нову загальновійськову армію, найімовірніше, є своєрідною демонстрацією сил перед самітом НАТО 11-12 липня.

Таким чином, влада РФ хоче продемонструвати військову відповідь на вступ до альянсу Фінляндії.

Також читайте: Темпи українського контрнаступу не вказують на те, що ситуація зайшла у глухий кут, - ISW

Автор: 

армія рф (17842) флот (342) ISW (653)


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Топ коментарі
+16
Я б подивився скільки ******* росія протримається у війні з НАТО.
Боєздатність вони демонструють, дебіли, замість того щоб життя в своїй помийці налагодити хоч трошки.
****** ж русня.
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05.07.2023 07:17 Відповісти
+13
Окурок продовжує махати в'ялим пісюном,

уже весь світ регоче зі старого імпотента,
а сказати правду нема кому, бо в оточенні самі лише жополізи.
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05.07.2023 07:21 Відповісти
+10
Я даже знаю, кто там будет флагманом.
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05.07.2023 07:21 Відповісти
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ну ну привет 200 я бригада
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05.07.2023 07:09 Відповісти
Всі узкіє будуть в армії, а працювати та з узькими самками розмножуватись будуть китайці та виходці зі середньої азіі
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05.07.2023 07:14 Відповісти
Я б подивився скільки ******* росія протримається у війні з НАТО.
Боєздатність вони демонструють, дебіли, замість того щоб життя в своїй помийці налагодити хоч трошки.
****** ж русня.
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05.07.2023 07:17 Відповісти
Главная фишка будет отряд боевых туленей на палубе авианосца Кузя.
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05.07.2023 07:20 Відповісти
Я даже знаю, кто там будет флагманом.
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05.07.2023 07:21 Відповісти
🤣
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05.07.2023 07:41 Відповісти
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05.07.2023 07:51 Відповісти
Окурок продовжує махати в'ялим пісюном,

уже весь світ регоче зі старого імпотента,
а сказати правду нема кому, бо в оточенні самі лише жополізи.
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05.07.2023 07:21 Відповісти
Памятаєте як ЗСУ крутили-віртєлі рашІстофашІстов в Києвському Котлі?
То про яку сутичку з НАТО іде річ😃
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05.07.2023 07:24 Відповісти
Ядерное оружие гарантирует что между НАТО и рашкой никогда не будет войны. Трусы с обоих сторон каждый раз будут прикрываться ЯО, чтобы все "урегулировать", якобы надо спасти человечество, давайте дружить ради вселенной и гомосексуалистов. Это и сейчас видно невооруженным глазом.
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05.07.2023 07:30 Відповісти
Продовжують воювать "купою м"яса"? "Кадрових" з Карелії поклали в Україні На їх місце мобілізують "чмобіків" Сержантами поставлять моряків з кораблів Сєвфлоту Чмобіки або забули, чому їх в армії вчили, або й взагалі не мають досвіду Моряки не знають, як воювать на суші Яка реальна користь з такої "армії"? Десь така як з "морської піхоти" під Одесою в 1941-му "Полундр-ра-а!!! Там ішло "м"ясо" на "м"ясо" - моряки з кораблів ЧФ проти румунської піхоти Але зараз не 41-й І фінни (та й українці) - не румуни зразка 1941-го
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05.07.2023 07:34 Відповісти
"Конные Матросы: Возрождение".
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05.07.2023 09:32 Відповісти
Не знаю,як можна знати для чого формують якусь там армію(Формують для війни ,восновному,а не для показу.Чи ***"ва та армія буде,чи ні ,але ще одна армія- це ще одна проблема.
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05.07.2023 07:41 Відповісти
Насправді:
Дадуть морячкам у руки "мосінки", посадять на "тачанки" та відправлять їх на Донбас.
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05.07.2023 07:44 Відповісти
Кацапи хочуть побачити ослаблені країни НАТО тому погрожують створити армію
Але НАТО якби воювало б з Росією вже давно знищело б цю дебільна країну давним давно
Тільки кацапи чомусь вірять кремлівським алкоголікам що Росія а Україні воює з НАТО але ж правду не знають що НАТО здатне знищити РФ за декілька днів
І ядерна зброя не допоможе бо ракети будуть збиті на території РФ
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05.07.2023 07:46 Відповісти
Мені здається, що вони вже це продемонстрували свою "силу" в Україні, де ЗСУ готувалося до війни всього 5 років, каацапи всі 70 років, накопичивши міліаардні запаси снарядів, ракет, танків, ББМ і тільки США дали свої стареньки Хаймерси, а англічани не зовсім потужні ракети і кацапи посипалися. І це притому, що 6-й наш відводив, руйнував, все гальмував. Вони навіть собі не уявляють, якщо до них прилетять старі "томагавки" тільки з одного флоту і одним залпом зіб'ють іх ТУшки, то що їм робити? Мрійщиеки війни з НАТО, спочатку залиштеся живими в Україні і встойте перед Китаєм, який точно має бажання забрати свої землі.
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05.07.2023 08:41 Відповісти
Щоб кацапи там не створювали, відставання їх у військовій справі (технологічне та організаційне) таке, що вони НІКОЛИ вже не доженуть США та НАТО в осяжному майбутньому. Хоч самі, хоч з Китаєм та Індією.
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05.07.2023 09:09 Відповісти
Ну Натовські страни продають російський газ, нафту наприклад Шел, американці та німці продають електроніку для ракет і т.д.
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05.07.2023 09:22 Відповісти
АХАХАХАХАХ!
а в результаті знову пошлють в Україну, бо проти нато москалі ссуть навіть дихати!
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05.07.2023 09:56 Відповісти
 
 