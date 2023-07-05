РФ формує нову армію у складі Північного флоту, щоб продемонструвати свою боєздатність проти НАТО, - ISW
Росія формує нову загальновійськову армію у складі Північного флоту, ймовірно, для того, щоб показати свою боєздатність проти НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Джерела в Міноборони РФ стверджували, що існуючий 14-й армійський корпус Північного флоту буде перетворено на нову загальновійськову армію з підлеглими їй мотострілецькими бригадами, дивізіями та полками.
Російські армійські корпуси до вторгнення в Україну існували лише у складі флотів і переважно виконували ті самі функції, що й загальновійськові армії. На думку експертів ISW, повідомлення про рішення сформувати нову загальновійськову армію, найімовірніше, є своєрідною демонстрацією сил перед самітом НАТО 11-12 липня.
Таким чином, влада РФ хоче продемонструвати військову відповідь на вступ до альянсу Фінляндії.
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Боєздатність вони демонструють, дебіли, замість того щоб життя в своїй помийці налагодити хоч трошки.
****** ж русня.
уже весь світ регоче зі старого імпотента,
а сказати правду нема кому, бо в оточенні самі лише жополізи.
То про яку сутичку з НАТО іде річ😃
Дадуть морячкам у руки "мосінки", посадять на "тачанки" та відправлять їх на Донбас.
Але НАТО якби воювало б з Росією вже давно знищело б цю дебільна країну давним давно
Тільки кацапи чомусь вірять кремлівським алкоголікам що Росія а Україні воює з НАТО але ж правду не знають що НАТО здатне знищити РФ за декілька днів
І ядерна зброя не допоможе бо ракети будуть збиті на території РФ
а в результаті знову пошлють в Україну, бо проти нато москалі ссуть навіть дихати!