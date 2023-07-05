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Вугільна промисловість на окупованих територіях Донеччини опинилася під загрозою існування, - Центр нацспротиву

вугілля

На окупованих територіях Донецької області на межі краху опинилася вугільна промисловість.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупаційна адміністрація не спроможна забезпечити належний соціально-економічний стан ввірених господарями в кремлі земель, у зв’язку із чим зазнає краху черговий економічний сектор – вугільна промисловість.

Аналіз інформації з відкритих джерел, а також повідомлення від партизанів на ТОТ Донецької області свідчить про те, що на більшості підприємств наявні величезні заборгованості по виплатах "заробітної платні", спостерігається критичне падіння рівня видобутку руди, відбувається перманентний процес скорочення персоналу, а також відсутні кваліфіковані кадри для заміни звільнених або "мобілізованих" співробітників", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, фіксується критична ситуація з основними майновими фондами, обладнанням та витратними матеріалами, у зв’язку із чим в найближчій перспективі зазначена галузь опиниться під загрозою існування.

Також читайте: Росіяни не можуть забезпечити мешканців окупованих територій їжею та ліками, - Центр нацспротиву

Автор: 

вугілля (2476) Донецька область (8816) Центр національного спротиву (830)


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Топ коментарі
+8
В Англии за это потом благодарили Тетчер, а нам, что, Ху#ло за это благодарить?
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05.07.2023 07:23 Відповісти
+8
Так шо, тепер вони не будуть годувати усіх "нахлєбніков", чи як?
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05.07.2023 07:41 Відповісти
+7
Давно пора.
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05.07.2023 07:37 Відповісти
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В Англии за это потом благодарили Тетчер, а нам, что, Ху#ло за это благодарить?
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05.07.2023 07:23 Відповісти
Ніколи не забувайте що війна на Донбасі була розв'язана *********** в якості "операції прикриття" анексії Криму. Кожний день окупації Криму коштував життя "пролєтарям Донбаса", але кримчан це тільки тішило. Нам тут постійно нагадували що "спершу зваільнення Донбасу , а вже потім займемось деокупацією Криму"... Схоже і зараз Крим "на потім"... В країні війна, в "днр" і "лнр" майже винищили чоловіче населення через "мобілізації", а черга свинособачих відпочивальників на авто до кримського мосту розтягнулась на 15 км. І їх "бавовна" чомусь не лякає...
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05.07.2023 07:35 Відповісти
Не панікуй! Яка "черга свинособачих відпочивальників на авто до кримського мосту розтягнулась на 15 км."?! В перші роки окупації Криму туди теж "черги" стояли з боку України Але не тому що багато хто хотів - просто людей мурижили на КПВВ по кілька годин "шмонами" та допитами Зараз - те саме Бо бояться нового підриву мосту через протоку
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05.07.2023 07:41 Відповісти
Пока вся параша не будет уничтожена, она будет развязывать войны по всему миру. По вашей логике они на Грузию в 2008 г. тоже из-за Крыма напали?
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05.07.2023 12:42 Відповісти
Що спільного то це вихід до Чорного моря - Абзазія, Грузія, Україна + теплий клімат. Як відомо понад 60% території ********** це вічна мерзлота. З потеплінням клімату мерзлота перетвориться на жахливі болота і "розмиті дороги" включаючи залізничний транспорт, що призведе до надзвичайно ускладненого сполучення між населеними пунктами і їх забезпечення. Населення почне тікати звідти (уже!). Залишаться тільки вахтовики. А кацапам хочеться "в'їхати" в готове, тобто "завойоване" і не будувати нічого для власного населення... І на додачу "совок головного мозку".
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05.07.2023 13:05 Відповісти
Мозга там отродясь не было, поэтому весь этот биомусор должен быть безжалостно уничтожен.
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05.07.2023 13:45 Відповісти
Может это будет и к лучшему. Нужно только альтернативу найти.
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05.07.2023 07:29 Відповісти
Савок іздох✌
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05.07.2023 07:34 Відповісти
"Совок" при смерті. Здохне разом з останнім "раждьонним в СССР", але є ще сценарій всесвітнього полювання на "зомбі".
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05.07.2023 09:36 Відповісти
Давно пора.
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05.07.2023 07:37 Відповісти
Так шо, тепер вони не будуть годувати усіх "нахлєбніков", чи як?
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05.07.2023 07:41 Відповісти
кармільци наші!! як же ми без вас тупіру???
піду хильну 300 капель ефірної валеріанки.. або бояришніку..
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05.07.2023 07:56 Відповісти
Там вся область на межі краху.Наполовину розбита і знищена
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05.07.2023 08:00 Відповісти
валіза без ручки!,(,,
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05.07.2023 08:16 Відповісти
Закінчиться дотація шахт і наживання місцевих чинуш. Пенсія і регрес у кожного шахтаря були захмарними в порівнянні з пенсіонерами Хмельниччини чи Вінничини, які їх фактичено і годували. Але "риги" дурили, "що Дамбас копрміт бандьор і Європу" "Дамбас паражняк нє гоніт" і загнали себе в боргову яму. Вихід який? А їхати подалі на расєю в необжиті області під Китай, ходити в туалет з двома палками, однією відбиватися від вовків, а іншою відбивати те, що зразу замерзає.
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05.07.2023 08:36 Відповісти
Да нармальна фсьо!
Просто шахтарі бімбаса перемістилися під землю. Умовно кажучі, переїхали ближче до роботи
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05.07.2023 08:50 Відповісти
Мене завжди дивує якесь збочене співчуття наших чиновників економічно-соціальній ситуації в ордло. У нас своїх проблем мало? Тим більше коли мова про вугільну промисловість, яка там була і є дотаційною на більшості шахт.
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05.07.2023 09:35 Відповісти
Пане Климчук,подобається ваше державницьке ставлення до проблем України.Просто мені ,з великою долею впевненості,здається,що все простіше.КОПАНКИ.Ніхто вже не купуя вугілля копанок через Амстердам .І не розраховується готівкою.І стаття аж смердить "заказухою"...
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05.07.2023 10:08 Відповісти
Шо, не будет этого ватного б*дла, стучащего касками об асфальту по гудку от рыжего?
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05.07.2023 10:59 Відповісти
 
 