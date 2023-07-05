Вугільна промисловість на окупованих територіях Донеччини опинилася під загрозою існування, - Центр нацспротиву

На окупованих територіях Донецької області на межі краху опинилася вугільна промисловість.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупаційна адміністрація не спроможна забезпечити належний соціально-економічний стан ввірених господарями в кремлі земель, у зв’язку із чим зазнає краху черговий економічний сектор – вугільна промисловість.



Аналіз інформації з відкритих джерел, а також повідомлення від партизанів на ТОТ Донецької області свідчить про те, що на більшості підприємств наявні величезні заборгованості по виплатах "заробітної платні", спостерігається критичне падіння рівня видобутку руди, відбувається перманентний процес скорочення персоналу, а також відсутні кваліфіковані кадри для заміни звільнених або "мобілізованих" співробітників", - йдеться в повідомленні.



Крім цього, фіксується критична ситуація з основними майновими фондами, обладнанням та витратними матеріалами, у зв’язку із чим в найближчій перспективі зазначена галузь опиниться під загрозою існування.

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