Вночі над Дніпропетровщиною збито "Шахед", вранці окупанти завдали удару по Нікопольщині, - ОВА

Після опівночі над Дніпропетровщиною збили безпілотник - "Шахед-136". А на ранок агресор завдав удару з БпЛА по Марганецькій громаді на Нікопольщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Після опівночі оборонці з ПвК "Схід" збили над областю безпілотник – приземлили "Шахед-136".



Інших атак на регіон цієї ночі не зафіксовано. В усіх містах та районах було тихо.



А вже на ранок агресор завдав удару з БпЛА по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Попередньо, постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

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