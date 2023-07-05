Вночі над Дніпропетровщиною збито "Шахед", вранці окупанти завдали удару по Нікопольщині, - ОВА
Після опівночі над Дніпропетровщиною збили безпілотник - "Шахед-136". А на ранок агресор завдав удару з БпЛА по Марганецькій громаді на Нікопольщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Після опівночі оборонці з ПвК "Схід" збили над областю безпілотник – приземлили "Шахед-136".
Інших атак на регіон цієї ночі не зафіксовано. В усіх містах та районах було тихо.
А вже на ранок агресор завдав удару з БпЛА по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Попередньо, постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.
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Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар05.07.2023 07:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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