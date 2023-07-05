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Вночі над Дніпропетровщиною збито "Шахед", вранці окупанти завдали удару по Нікопольщині, - ОВА

дніпропетровщина

Після опівночі над Дніпропетровщиною збили безпілотник - "Шахед-136". А на ранок агресор завдав удару з БпЛА по Марганецькій громаді на Нікопольщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Після опівночі оборонці з ПвК "Схід" збили над областю безпілотник – приземлили "Шахед-136".

Інших атак на регіон цієї ночі не зафіксовано. В усіх містах та районах було тихо.

А вже на ранок агресор завдав удару з БпЛА по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Попередньо, постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

безпілотник (4339) Дніпропетровська область (3865)


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Бьяди , зруйнували людям житловий будинок. Щоб кацапи здохли !
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05.07.2023 07:48 Відповісти
 
 