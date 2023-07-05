Авіація ЗСУ за добу завдала 13 ударів по районах зосередження ворога, - Генштаб
За минулу добу авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу станом на 6:00 5 липня, інформує Цензор.НЕТ.
"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, 3 - по зенітно-ракетних комплексам та 1 - по пункту управління ворога. Крім того, нашими захисниками було знищено 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 4 склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника", - повідомили в Генштабі.
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