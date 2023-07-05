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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 231 700 осіб (+670 за добу), 4062 танки, 4288 артсистем, 7917 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 5 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 231 700 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 231 700 (+670) осіб ліквідовано,
- танків - 4062 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 7917 (+9) од,
- артилерійських систем - 4288 (+36) од,
- РСЗВ - 656 (+9) од,
- засоби ППО - 395 (+1) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів -309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3614 (+12),
- крилаті ракети - 1264 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6865 (+22) од,
- спеціальна техніка - 598 (+8).
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Топ коментарі
+25 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар05.07.2023 08:12 Відповісти Посилання
+24 vuiko dobrui
показати весь коментар05.07.2023 08:11 Відповісти Посилання
+16 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар05.07.2023 08:11 Відповісти Посилання
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А по РСЗВ проще, насколько я понимаю, - машина + трубки направляющие. Это менее сложно для производства, чем стволы для артиллерии, не говоря уже о других элементах.
Та й по стволу. Порівняйте , не полінуйтесь Акацію та Паладін. Новий ствол та казенник Акації мають такі відхилення по точності, що перевищують критерій браку для Паладіна.
У вас еще остались сомнения по поводу "качества" советского(российского) оружия?
78 одиниць техніки та 670 чумардосів. Арта явиний рекорд 45!!!, з них 9!!! РСЗО, броня гуд, логістика супер. Рахунок в протистоянні ППО:спецтехніка - 1:8. Спецтехніка за корок до ювілею, загальна кількість броні майже 12 000, арти майже 5 000! Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 231 000!!! більше, ніж таке місто, як Люберци ...
Рік тому дімаська у шкірянці волав про 1000 Т90/рік. Де вони, ШвондЄр?
4 підприємства на параші, 500÷600 шт/рік у мирний час. А зараз: відновлення 70-80річних аналоговнЄтов і фсьо?
Всьо ж путьом Санкції не працюють
Швидше в них почнеться снарядний голод. Якщо уважно почитати зведення ГШ, то на Півдні ми виконуємо за добу 1100-1300 "вогневих завдань" артою, а кацапи 350-600.
Тобто, поки-що в нас є 2-3-кратна перевага. Щось накопичили за зиму. А далі залежить, як союзники зможуть снаряди давати, і як нові спільні підприємства у Східній Європі працюватимуть.