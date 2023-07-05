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Новини Агресія Росії проти України
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 231 700 осіб (+670 за добу), 4062 танки, 4288 артсистем, 7917 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 231 700 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 231 700 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків - 4062 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 7917 (+9) од,
  • артилерійських систем - 4288 (+36) од,
  • РСЗВ - 656 (+9) од,
  • засоби ППО - 395 (+1) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів -309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3614 (+12),
  • крилаті ракети - 1264 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6865 (+22) од,
  • спеціальна техніка - 598 (+8).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 231 700 осіб (+670 за добу), 4062 танки, 4288 артсистем, 7917 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17842) Генштаб ЗС (6784) ліквідація (4084) знищення (7578)


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Топ коментарі
+25
І чим більше вибивається арти, тис простіше вона буде вибиватись надалі)))
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05.07.2023 08:12 Відповісти
+24
арта + рсзв - черговий рекорд з початку широко-маштабної війни !!! Слава ЗСУ !!!
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05.07.2023 08:11 Відповісти
+16
9 рсзв - моща!)) Ще штук 400 і русня здується імхо
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05.07.2023 08:11 Відповісти
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9 рсзв - моща!)) Ще штук 400 і русня здується імхо
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05.07.2023 08:11 Відповісти
І чим більше вибивається арти, тис простіше вона буде вибиватись надалі)))
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05.07.2023 08:12 Відповісти
Скільки в кацапні артилерійських систем є? Вони напевне ще виробляють потужними темпами. Електроніки там не потрібно.
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05.07.2023 08:20 Відповісти
Ні всьо так адназначна. Там механіка, металургія, оптика, один ствол чого вартий, да і на кожен вистріл снаряд, і "картуз" пороху потрібен.
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05.07.2023 08:44 Відповісти
По арте не так просто с производством, но им Иран сейчас стволы поставлять начал - это плохо. С Ираном вообще надо будет разобраться жёстко за Шахеды, за снаряды . . .

А по РСЗВ проще, насколько я понимаю, - машина + трубки направляющие. Это менее сложно для производства, чем стволы для артиллерии, не говоря уже о других элементах.
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05.07.2023 08:50 Відповісти
Треба влаштувати великі гастролі бавовни в кацапському місті перм: там завод з виробницта всього сімейства рсзв (Град, Ураган, Смерч), другий завод з виробництва ракет для них, а також військове училище, яке готує офіцерів на ці системи
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05.07.2023 09:00 Відповісти
Нещодавно десь була інфа, що один з заводів збанкрутився, и зараз розпродає обладнання та територію.
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05.07.2023 09:06 Відповісти
Але для арти потрібна прецизійна механіка (її совок робити не вмів), якісна оптика.
Та й по стволу. Порівняйте , не полінуйтесь Акацію та Паладін. Новий ствол та казенник Акації мають такі відхилення по точності, що перевищують критерій браку для Паладіна.
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05.07.2023 09:10 Відповісти
Підтверджую. Колись знадобився мойому НДІ спеціальний прецизійний аналоговий сенсор з похибкою до 0,05%. В Санкт-Пітєрбургє на "номерному" заводі вони ледь підібрали - потрібні нам параметри давав один з п"яти. І це на підприємстві космічної галузі. В той же час німецький сенсор, який, правда, коштував в 10 разів дорожче, гарантовано давав 0,02%. На моє запитання, чому воно так, пітєрци тільки поводили плечима - "Х.. знаєт, как у нємцев ето виходіт. Ми нє можем.".
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05.07.2023 09:32 Відповісти
Колись, у журналі "Наука и жизнь" була історія фірми Фаберже, там пояснювалось - чому на цій фірмі надавали перевагу дорогому німецькому або французькому срібному листу, перед дешевим російським. У європейців на прокатному виробництві кожен срібний злиток-заготовка загорнутий у папір лежав на стелажі, а на російських заводах - навалом на земляній підлозі. Частинки грунту, що прилипли до заготовки, закатувалися в лист. А на ювелірному виробництві - вальцювальник зробив вазу, чеканщик - рельєфний малюнок по ній, а далі настає черга полірувальника. Ось тут і вилазять усі ті каверни, які доводиться пропаювати й полірувати заново. В результаті виходить дорожче, та ще й головний біль. Культура виробництва!
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05.07.2023 10:15 Відповісти
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05.07.2023 12:36 Відповісти
Это фотография среза ствола автоматической пушки 2А42 снятой с российской(советской) БМП-2...

У вас еще остались сомнения по поводу "качества" советского(российского) оружия?
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05.07.2023 12:37 Відповісти
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05.07.2023 12:31 Відповісти
Проблема у кацапів же не тільки з самими гарматами. Розрахунки теж дохнуть. І транспорт, який їх тягає, і персонал, який все те розвантажує/охороняє. І якщо довбнів, які тягатимуть ящики знайти в засрашці не складно, то стріляти з гармати, совкової, хоч якось "влучно" - це реально си не вишмат потрібен. Так, це не пілоти сушок та мігів, але їх же сотнями вибивають в місяць.
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05.07.2023 19:03 Відповісти
арта + рсзв - черговий рекорд з початку широко-маштабної війни !!! Слава ЗСУ !!!
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05.07.2023 08:11 Відповісти
Файно файно пиз...тя рашІстофашІстов👍
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05.07.2023 08:25 Відповісти
Арта і техзабезпечення. Що сказати, молодці
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05.07.2023 08:59 Відповісти
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3421 день.
78 одиниць техніки та 670 чумардосів. Арта явиний рекорд 45!!!, з них 9!!! РСЗО, броня гуд, логістика супер. Рахунок в протистоянні ППО:спецтехніка - 1:8. Спецтехніка за корок до ювілею, загальна кількість броні майже 12 000, арти майже 5 000! Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 231 000!!! більше, ніж таке місто, як Люберци ...
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05.07.2023 09:01 Відповісти
а если ещё посчитать сдохших 300-х - то перевалило за 300 000...
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05.07.2023 09:10 Відповісти
А це вже більше ніж Камчатський край ))
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05.07.2023 09:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NezX3nYYXps
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05.07.2023 10:22 Відповісти
Шо з танками, під@rusи?
Рік тому дімаська у шкірянці волав про 1000 Т90/рік. Де вони, ШвондЄр?
4 підприємства на параші, 500÷600 шт/рік у мирний час. А зараз: відновлення 70-80річних аналоговнЄтов і фсьо?
Всьо ж путьом Санкції не працюють
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05.07.2023 09:02 Відповісти
Де стволи брати? Провідним заводом в союзі був НКМЗ, тому вони його зараз так і руйнують.
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05.07.2023 09:19 Відповісти
В кацапні на консервації ще тисячі д-20 та д-30, зроблених при срср. Є надія, що більшість поржавіла, але із 10 старих одну зможуть скльопати.
Швидше в них почнеться снарядний голод. Якщо уважно почитати зведення ГШ, то на Півдні ми виконуємо за добу 1100-1300 "вогневих завдань" артою, а кацапи 350-600.
Тобто, поки-що в нас є 2-3-кратна перевага. Щось накопичили за зиму. А далі залежить, як союзники зможуть снаряди давати, і як нові спільні підприємства у Східній Європі працюватимуть.
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05.07.2023 09:31 Відповісти
да, наш прогресс и регресс кацапов колоссальный, учитывая что еще год назад, они закидывали в 5-10 раз больше снарядов в нас, чем мы по ним.
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05.07.2023 15:32 Відповісти
Арта стабильно держит 30+ !
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05.07.2023 09:21 Відповісти
36 арт систем - це круто
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05.07.2023 09:29 Відповісти
 
 