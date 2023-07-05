Окупанти за добу випустили по Херсону 27 снарядів, по області здійснили 83 обстріли, 2 людини загинули, 1 - поранена, - ОВА
Минулої доби росіяни випустили 465 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації по Херсонщині, по Херсону випустили 27 снарядів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 465 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; школу в селі Велетенське; будівлю обʼєкта критичної інфраструктури у Херсонському районі.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще одна – поранена", - йдеться в повідомленні.
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