УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13557 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
273 0

Окупанти за добу випустили по Херсону 27 снарядів, по області здійснили 83 обстріли, 2 людини загинули, 1 - поранена, - ОВА

херсонщина

Минулої доби росіяни випустили 465 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації по Херсонщині, по Херсону випустили 27 снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 465 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; школу в селі Велетенське; будівлю обʼєкта критичної інфраструктури у Херсонському районі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще одна – поранена", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29206) Херсон (3442) Херсонська область (5884)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 