Все розвивається згідно з планами, - Сирський оцінив контрнаступ та висловив впевненість, що Сили оборони повернуть Бахмут
Збройні сили України ще задіяли весь свій потенціал для контрнаступу, водночас за словами командувача Сухопутних військ України генерала Олександра Сирського, він іде за планом.
Про це повідомляє американський телеканал ABC News, який узяв інтерв’ю в Сирського та командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України генерала Олександра Тарнавського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Сирського, "поки що все розвивається згідно з планами, які були розроблені та затверджені".
Відповідаючи на запитання, чи впевнений він у тому, що ЗСУ зможуть повернути Бахмут, він сказав: "Так, звичайно. Я впевнений".
Своює чергою Тарнавський зазначив, що ситуація "стабільна".
"Головне, що ми ще не задіяли весь наш потенціал", - наголосив він.
Говорячи про втрати, Сирський зауважив: "Ворог зазнає у вісім, а то й у десять разів більших втрат, особливо за кількістю загиблих військовослужбовців".
За словами Тарнавського, українські війська на півдні стикаються з "величезними мінними полями".
"Це запекле протистояння з ворогом, який використовує мінні поля, протитанкові засоби. Вони проводять широкомасштабні операції з повітря, завдають повітряних та ракетних ударів, - сказав він. - Росіяни цілеспрямовано б'ють по західній техніці. Вони намагаються знищити якомога більше техніки. Для них це є пріоритетом".
Щодо можливості застосування Росією ядерної зброї, то Тарнавський відкинув таку можливість у цей час.
"Звичайно, ми повинні брати до уваги той факт, що ядерна зброя вже перебуває або буде розміщена у Білорусі. Тому маємо враховувати це при складанні наших майбутніх планів і прогнозів. Але мене це зовсім не лякає", - сказав він.
Обидва генерали подякували Сполученим Штатам за військову підтримку, зазначивши, що озброєння, надане Заходом, поліпшує ситуацію на полі бою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"ВВС стверджує, що один із високопосадовців зателефонував тодішньому голові СБУ Івану Баканову з вимогою, щоб той наказав своїм спецпризначенцям підірвати мости і відрізати лівий берег Дніпра від правого".
А про Садохіна щось чув - зам. начальника УСБУ по Херсонській області? Антонівський міст? Херсон "за три дня"?
А так , там дійсно - одні розвалля ,, і нічого такого особливого в них нема ..
І наступати за умов переваги противника майже у всьому - справжні герої!
Місцеве населення на тих заводах працює. Значить, попри всіх алкашів, у них є люди з мізками і прямими руками. Гроші вони теж не всі розкрадають, щось залишається на справу. Яєць по 17 і блокування всіх закупівель через тупу постанову "госдуми" у них точно немає.
Бахмут більше для тролингу кацапні. Кацапська пропаганда зробила з нього "Сталінград" - ледве не головне досягнення кацапстану у цій війні.
То як наші відіб'ють Бахмут, то кацапня повсерається...
Инициатива за нами, но мешает жутко плотное минирование.
Нужно время, снаряды и блин те же самолеты.
За нехватку дронов и говорить нечего - спасибо Укроборонпрому.