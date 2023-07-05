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Все розвивається згідно з планами, - Сирський оцінив контрнаступ та висловив впевненість, що Сили оборони повернуть Бахмут

війна,зсу,контрнаступ

Збройні сили України ще задіяли весь свій потенціал для контрнаступу, водночас за словами командувача Сухопутних військ України генерала Олександра Сирського, він іде за планом.

Про це повідомляє американський телеканал ABC News, який узяв інтерв’ю в Сирського та командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України генерала Олександра Тарнавського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Сирського, "поки що все розвивається згідно з планами, які були розроблені та затверджені".

Відповідаючи на запитання, чи впевнений він у тому, що ЗСУ зможуть повернути Бахмут, він сказав: "Так, звичайно. Я впевнений".

Своює чергою Тарнавський зазначив, що ситуація "стабільна".

"Головне, що ми ще не задіяли весь наш потенціал", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думаю, що історія ПВК "Вагнер" закрита, - Сирський

Говорячи про втрати, Сирський зауважив: "Ворог зазнає у вісім, а то й у десять разів більших втрат, особливо за кількістю загиблих військовослужбовців".

За словами Тарнавського, українські війська на півдні стикаються з "величезними мінними полями".

"Це запекле протистояння з ворогом, який використовує мінні поля, протитанкові засоби. Вони проводять широкомасштабні операції з повітря, завдають повітряних та ракетних ударів, - сказав він. - Росіяни цілеспрямовано б'ють по західній техніці. Вони намагаються знищити якомога більше техніки. Для них це є пріоритетом".

Щодо можливості застосування Росією ядерної зброї, то Тарнавський відкинув таку можливість у цей час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський про обстановку на Бахмутському напрямку: Там доволі гаряче. Обидві сторони намагаються перехопити ініціативу

"Звичайно, ми повинні брати до уваги той факт, що ядерна зброя вже перебуває або буде розміщена у Білорусі. Тому маємо враховувати це при складанні наших майбутніх планів і прогнозів. Але мене це зовсім не лякає", - сказав він.

Обидва генерали подякували Сполученим Штатам за військову підтримку, зазначивши, що озброєння, надане Заходом, поліпшує ситуацію на полі бою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Таврійському напрямку росіян вибито з низки позицій, є просування, ліквідовано майже 3 роти окупантів, - Тарнавський

Автор: 

Сирський Олександр (646) Тарнавський Олександр (277) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+8
Де ж ви генерали були та чому мовчали коли ''зелені розміновувачі'' готувалися до здачі територій держави,ви вже напевно тоді планували наступ?
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05.07.2023 08:55 Відповісти
+5
А для чого нам повертати Бахмут, знову несучи жертви?яке значення для України має повернути зараз руїни міста?Набагато важливіше, впевнений, зараз відбити Мелітополь, Токмак, чи хоча б Скадовськ...Треба рухатись на південь....
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05.07.2023 09:05 Відповісти
+4
То казали шо Бахмут виконав свою місію - перемолов кацапів, треба йти у другому напрямку... тепер знов Бахмут
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05.07.2023 08:46 Відповісти
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То казали шо Бахмут виконав свою місію - перемолов кацапів, треба йти у другому напрямку... тепер знов Бахмут
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05.07.2023 08:46 Відповісти
Теперь Сырский будет перемалывать украинцев в Бахмуте.
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05.07.2023 10:06 Відповісти
Питання дурне,бо усе окуповане має повернутися і помилка ще НЕ усі резерви задіяно.
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05.07.2023 08:55 Відповісти
Тут помилка в кожній статті, весь час в одну сторону.
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05.07.2023 09:14 Відповісти
На те вони і смі,щоб читати і не вірити, бо ,як вказано учора,цензура не вводилася.
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05.07.2023 09:18 Відповісти
Де ж ви генерали були та чому мовчали коли ''зелені розміновувачі'' готувалися до здачі територій держави,ви вже напевно тоді планували наступ?
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05.07.2023 08:55 Відповісти
Як це "де були"? Виконували єрмаківсько-зеленськівський наказ про розмінування! І "вішати" цей жахливий злочин, який приніс Україні величезні втрати та жертви, лише на двох цих "керманичів", - абсолютно не вірно!!!! Генерали та військові, що виконували цей злочинний наказ, - винні не менше, а може ще й більше!
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05.07.2023 09:17 Відповісти
Звичайно винні, але ну ніяк не більше.
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05.07.2023 09:22 Відповісти
О, це вас подоляк попросив написати ,щоб вибілити оп перед судом? Військових звинувачувати при наявності верхоного нелоха легко. Тільки орків ЗСУ зупинило, а не сира мівіна оп. Якщо така картина зеленкою, то ви думали,коли вибір за коміка віддали у країні з війною? Ви військових тоді запитували?
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05.07.2023 09:22 Відповісти
Паша, уважно читай першоджерала, за підрив мостів відповідала СБУ, позивний "Лошара-Ваньок":

"ВВС стверджує, що один із високопосадовців зателефонував тодішньому голові СБУ Івану Баканову з вимогою, щоб той наказав своїм спецпризначенцям підірвати мости і відрізати лівий берег Дніпра від правого".

А про Садохіна щось чув - зам. начальника УСБУ по Херсонській області? Антонівський міст? Херсон "за три дня"?
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05.07.2023 09:48 Відповісти
Втрата кацапами Бахмута , який вони ледве взяли більш ніж за 200 днів штурму , втративши там величезні ресурси , добряче підірве їхній моральний дух . Саме цього домагаються ЗСУ , штурмуючи місто , і саме це розуміє кацапня , кидаючи зараз великі сили на його втримання .
А так , там дійсно - одні розвалля ,, і нічого такого особливого в них нема ..
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05.07.2023 08:57 Відповісти
У машині слухав радіо - хлопці розповідали з Запоріжжя, що орки мають вже помітну перевагу й у малій тактичній авіації та засобах РЕБ. Всі ці Ланцети, Орлани та інші дуже дошкуляють, і їх кацапи випускають на промислових підприємствах і у промислових масштабах. Це визначально були воєнні БПЛА, а не "весільні дрони" від волонтерів.
І наступати за умов переваги противника майже у всьому - справжні герої!
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05.07.2023 09:02 Відповісти
Тупі ваньки-крадії з хронічним алкоголізмом на промислових підприємствах і у промислових масштабах випускають ударно-розвідувальні дрони, а такі розумні українці - ні. Щось тут не в`яжеться.
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05.07.2023 09:08 Відповісти
Він бот і завжди слухає і читає тільки руських.
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05.07.2023 09:23 Відповісти
Укрпропаганда не вяжиться. Бабла у рашки добіса, тому все це очікувано.
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05.07.2023 09:25 Відповісти
Навряд чи ці дрони збирають мігранти з Узбекистану або наймані інженери з Германії.
Місцеве населення на тих заводах працює. Значить, попри всіх алкашів, у них є люди з мізками і прямими руками. Гроші вони теж не всі розкрадають, щось залишається на справу. Яєць по 17 і блокування всіх закупівель через тупу постанову "госдуми" у них точно немає.
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05.07.2023 09:29 Відповісти
ты свиноцабачий ******...
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05.07.2023 09:52 Відповісти
А для чого нам повертати Бахмут, знову несучи жертви?яке значення для України має повернути зараз руїни міста?Набагато важливіше, впевнений, зараз відбити Мелітополь, Токмак, чи хоча б Скадовськ...Треба рухатись на південь....
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05.07.2023 09:05 Відповісти
Все так, треба виходити на Азовське море.
Бахмут більше для тролингу кацапні. Кацапська пропаганда зробила з нього "Сталінград" - ледве не головне досягнення кацапстану у цій війні.
То як наші відіб'ють Бахмут, то кацапня повсерається...
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05.07.2023 09:21 Відповісти
випхали Сирського давати інтерв'ю після Залужного
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05.07.2023 10:12 Відповісти
Пуйловцы специально растянули фронт, рассчитывая на своё огромное превосходство абсолютно во всём. Наши приняли эту игру на растягивание фронта и теперь создавая локальные преимущества на разных отдаленных участках фронта, вынуждают орков все время бегать следом.
Инициатива за нами, но мешает жутко плотное минирование.
Нужно время, снаряды и блин те же самолеты.
За нехватку дронов и говорить нечего - спасибо Укроборонпрому.
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05.07.2023 10:24 Відповісти
 
 