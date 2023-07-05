УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13557 відвідувачів онлайн
Новини
660 2

У Балтійському морі збільшили кількість кораблів країн НАТО напередодні саміту у Вільнюсі

нато

Перед самітом НАТО у Вільнюсі у Балтійському морі збільшили присутність військових кораблів країн Альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив командувач Військово-морських сил Литви (ВМС) Гедрюс Пременяцкас.

"ВМС розподіляють свої можливості, щоб заповнити певні нішеві потреби під час того ж саміту у Вільнюсі, а в нашому регіоні, безумовно, збільшилася присутність кораблів союзників у Балтійському морі, вони забезпечують насамперед спостереження за повітряним простором, спостереження за ситуацією в морі та взаємодію", - сказав командувач ВМС.

За його словами, кораблі союзників перебувають у постійному контакті один з одним, відбувається обмін інформацією, щоб уникнути "якихось незапланованих або провокаційних дій з боку іншої держави".

Кількість кораблів не розголошується, однак Пременяцкас сказав, що у Балтійському морі перебувають кораблі Німеччини, США, Італії та Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, - Зеленський провів розмову із Столтенбергом

Автор: 

НАТО (6547) саміт (790) Вільнюс (70)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кузя теж там?
показати весь коментар
05.07.2023 08:45 Відповісти
Знач на хлотв пакажуть насікомим ачрідную міравую пабьєду над НАТО
показати весь коментар
05.07.2023 08:51 Відповісти
 
 