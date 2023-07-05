У Балтійському морі збільшили кількість кораблів країн НАТО напередодні саміту у Вільнюсі

Перед самітом НАТО у Вільнюсі у Балтійському морі збільшили присутність військових кораблів країн Альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив командувач Військово-морських сил Литви (ВМС) Гедрюс Пременяцкас.

"ВМС розподіляють свої можливості, щоб заповнити певні нішеві потреби під час того ж саміту у Вільнюсі, а в нашому регіоні, безумовно, збільшилася присутність кораблів союзників у Балтійському морі, вони забезпечують насамперед спостереження за повітряним простором, спостереження за ситуацією в морі та взаємодію", - сказав командувач ВМС.

За його словами, кораблі союзників перебувають у постійному контакті один з одним, відбувається обмін інформацією, щоб уникнути "якихось незапланованих або провокаційних дій з боку іншої держави".

Кількість кораблів не розголошується, однак Пременяцкас сказав, що у Балтійському морі перебувають кораблі Німеччини, США, Італії та Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, - Зеленський провів розмову із Столтенбергом