УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13557 відвідувачів онлайн
Новини
3 818 63

Білоруська православна церква готова прийняти виселених із Лаври ченців УПЦ (МП)

лавра

Білоруська православна церква готова поселити ченців УПЦ (МП) із Києво-Печерської лаври на своїй території у разі виселення з монастиря.

Про це йдеться в повідомленні синоду церкви, інформує Цензор.НЕТ.

"Синод Білоруської православної церкви свідчить, що у разі насильницького виселення ченців з Києво-Печерської лаври, вони можуть знайти місце подальшого чернечого подвигу в чернечих обителях Білоруської православної церкви", - заявили в синоді.

Білоруська православна церква заявила, що виступає проти "вигнання братії Києво-Печерської лаври з обителі, де вони протягом десятиліть трудяться у богоугодженні та молитві на благо українського народу".

Читайте: Комісія Мінкульту прибула до Києво-Печерської лаври, щоб опечатати корпуси. Її не пускають. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Білоруська православна церква (БПЦ) - Білоруський екзархат Московського патріархату. Вона перебуває під значним впливом Російської православної церкви (РПЦ).

Автор: 

Білорусь (7969) Лавра (294) УПЦ МП (1213)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+40
Ця ідея мені дуже подобається.Ще й ждунів заберіть своїх у уйоб...йте нафуй з України.
А далі суд і репарації.
показати весь коментар
05.07.2023 08:56 Відповісти
+29
і це добре, нехай ******** перетворюється на смітник. спочатку "цвєт обчєства" - вагінери, тепер мацковські сатаністи. далі кого збирати будуть?
показати весь коментар
05.07.2023 08:57 Відповісти
+20
З москви наказ "ні шагу назад", отже, будуть спати на картоні довкола Лаври, як бомжі.
показати весь коментар
05.07.2023 08:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А хіба є білоруська церква? Там же кацапи....
показати весь коментар
05.07.2023 08:54 Відповісти
Там камуністічіская сЄкта
показати весь коментар
05.07.2023 08:56 Відповісти
Все гівно стікає в біломосковію, нехай лука забере до себе невдоволених чорномазих з Франції.
показати весь коментар
05.07.2023 09:33 Відповісти
Разкольнікі сидять на чімаданах👍
показати весь коментар
05.07.2023 08:55 Відповісти
Ця ідея мені дуже подобається.Ще й ждунів заберіть своїх у уйоб...йте нафуй з України.
А далі суд і репарації.
показати весь коментар
05.07.2023 08:56 Відповісти
З москви наказ "ні шагу назад", отже, будуть спати на картоні довкола Лаври, як бомжі.
показати весь коментар
05.07.2023 08:57 Відповісти
Печерські бомжи не дозволять)))
показати весь коментар
05.07.2023 09:09 Відповісти
Православна братва їм так все пояснить, що побіжать займати квартири в Прип`яті.
показати весь коментар
05.07.2023 09:11 Відповісти
Не побіжать, їх тут годують непогано))
показати весь коментар
05.07.2023 09:17 Відповісти
Коли стоїть вибір між "годують непогано" і "хоть кості цєлимі останутся", то робиться він швидко.
показати весь коментар
05.07.2023 09:18 Відповісти
потрібно до них впровадити арахама і колю каклєту
показати весь коментар
05.07.2023 10:00 Відповісти
нехай забираються з України, бо це зрадники
показати весь коментар
05.07.2023 08:57 Відповісти
і це добре, нехай ******** перетворюється на смітник. спочатку "цвєт обчєства" - вагінери, тепер мацковські сатаністи. далі кого збирати будуть?
показати весь коментар
05.07.2023 08:57 Відповісти
От же ж дав Бог сусідів ... що на півночі, що на сході ...
показати весь коментар
05.07.2023 09:00 Відповісти
Тссс, тихо, не спугніть, нехай всі йдуть нах... з України куди хочуть. Всі, і вагнерівці, і недопопи, і їх секта, і колаборанти з сєпарами, НЕХАЙ ШАСТАТЬ! ))
показати весь коментар
05.07.2023 09:30 Відповісти
Про бідолашних сирійців і зубожілих йєменських негрів забули.
показати весь коментар
05.07.2023 09:20 Відповісти
Боневтіка з зе шоблою!😜
показати весь коментар
05.07.2023 09:32 Відповісти
Ой, у нас того гівна... , починаючи з банкової неміряно і всі мріють про турне в білурашу.
показати весь коментар
06.07.2023 10:31 Відповісти
Белорусія стає вигрібною ямою - то кацапську ЯЗ, то вагнерів, то попів до себе тягне...
показати весь коментар
05.07.2023 08:57 Відповісти
А, ну да. Из злата Лавры с тысячами прихожан в промзону Бобруйска
показати весь коментар
05.07.2023 08:57 Відповісти
Ф Бабруйск, жывотные!
показати весь коментар
05.07.2023 09:03 Відповісти
показати весь коментар
05.07.2023 09:26 Відповісти
Да ладно. Боьруйск - это мечта Балаганова, Паниковского иостальных детей лейтенанта Шмидта.
показати весь коментар
05.07.2023 09:38 Відповісти
Жлобин подобається більше
показати весь коментар
05.07.2023 09:43 Відповісти
А ще в Рагачоуском раєнє є сєло Ухватавка.
По українськи "рогач", а по кацапськи "ухват".
показати весь коментар
05.07.2023 11:08 Відповісти
Разом з бидлом що в цю секту входить
показати весь коментар
05.07.2023 08:58 Відповісти
супер !!! усіх так званих "священиків" так званої "упц мп - рпц" нах*й з України на болота в мокшандію, на бульбофюрію, тощо ...

показати весь коментар
05.07.2023 08:58 Відповісти

Не треба чекати, поки їх випхають в шию.

Забирайте свою "братію" вже.
показати весь коментар
05.07.2023 08:59 Відповісти
Гундяй не разрешит,он их в Сибирь нах отправит,там будут служить своему нквдэшному дьяволу.
показати весь коментар
05.07.2023 08:59 Відповісти
вагнера,фсбешные попы,всю шваль колхозан усатый собирает,коллекционер😁
показати весь коментар
05.07.2023 09:00 Відповісти
Тілько , шось "какакалєкция" смердить , як тижневе падло...
показати весь коментар
05.07.2023 09:16 Відповісти
посадіть їх спочатку на чорнобиль на місяць- нех зарядяться -потім віддавайте кому хочете-краще мадярам
показати весь коментар
05.07.2023 09:00 Відповісти
Ага... Забирайте всю цю срань собі.
показати весь коментар
05.07.2023 09:01 Відповісти
Україна готова ще віддати на постійне місце проживання в монастиряк мінської губернії всіх чиновників, які працювали з 1991 року, 3-х колишніх президентів та 1-го діючого разом із сім'ями, всі склади депутатів Верховної Ради з 1991 року також із сім'ями, масажистками, коханками і т.д. і т. п.
показати весь коментар
05.07.2023 09:02 Відповісти
Прямо от усі склади Ради? І Степана Ільковича Хмару? І Дмитра Яроша з комбатом Березою?
показати весь коментар
05.07.2023 09:09 Відповісти
Ну ок, 99% складів цих скликань. Будемо вважати що 1% був нормальний. Ось ярош та береза в цей відсоток не входять.
показати весь коментар
05.07.2023 10:33 Відповісти
Забрати мерсидеси і нехай йдуть пішки в Білорусію (з Богом).
показати весь коментар
05.07.2023 09:04 Відповісти
Повзуча окупація бульбашів. Народ без честі і моралі, є виключенням Патріоти, але їх мало.
показати весь коментар
05.07.2023 09:04 Відповісти
Бульбостан "широко шагая" деградує в міжнародний притон. 🤣
показати весь коментар
05.07.2023 09:05 Відповісти
В притон московії, а не міжнародний
показати весь коментар
05.07.2023 09:14 Відповісти
Диявола признали своїм Богом і вклоняються йому. І навіть не розуміють того, що прислужують сатані...
Боже, вбережи Світ від нелюдів!
показати весь коментар
05.07.2023 09:07 Відповісти
Пашу Тесла уй теперь выпрешь. Отдохнул, отьелся. Подзаряжается от розетки.
показати весь коментар
05.07.2023 09:11 Відповісти
Скоро на спину вчепить сонячну батарею. Це ж тесла.
показати весь коментар
05.07.2023 09:21 Відповісти
А ЗЕлю акі монахом з усим зеленим монастирем можуть до себе забрати ? ))
показати весь коментар
05.07.2023 09:13 Відповісти
Молодці "сябри" Збирайте до себе побільше "дармоїдів"! Народ витерпить Спочатку "ОРДЛовці"-"донбасіти" Потім - кацапські війська Потім - "зеки" Пригожина Тепер - монахи Скоро "кримнашисти" збираться почнуть У вас ще "бульба йость"?
показати весь коментар
05.07.2023 09:14 Відповісти
Хай би ще шуфричів всіляких забрали...
показати весь коментар
05.07.2023 09:19 Відповісти
мишку подоляка тоже нужно отправить! благо ему там всё знакомо, привыкать не нужно.
показати весь коментар
05.07.2023 09:22 Відповісти
Яре, хай їх... Ну Ви розумієте.
показати весь коментар
05.07.2023 09:19 Відповісти
Там наші прикордонники їм трохи бульби з дрона скинули. Тепер не пропадуть.
показати весь коментар
05.07.2023 11:12 Відповісти
ченці в погонах.
показати весь коментар
05.07.2023 09:19 Відповісти
Чому поліція не виконує свої обов'язки належним чином ? Перешкоджання роботі держустанов є адмінпорушенням. Штраф виписувати на місці і попам, і "кацапським" жіночкам. У разі невиконання - затримати. На строк до сплати штрафу. Якщо поліція не складає протоколи, значить вони мають інші інструкції: імітувати БУРНУЮ діяльність.
показати весь коментар
05.07.2023 09:29 Відповісти
Да ради Бога. Пусть забирают этих ушлепков к х.ям ). Мы только за.
показати весь коментар
05.07.2023 09:29 Відповісти
торбу в руку, вітер в дупу!
Всйо, ідьом на Мінск!
показати весь коментар
05.07.2023 09:38 Відповісти
Масковські попи МП. злочинно розносять по всій Україні ворожий кацапській дух ( ніби то руський мир). Так тоді нехай ці кацапські попи сепаратисти з Києво-Печерської лаври філіалу РПЦ ворожого Україні розкольницького московського патріархату МП що стала антиукраїнським лігвом. всі валять собі в свою жахливу кацапську ********* (РФ). Є там у цій вражій Україні паРаші і знаходяться такі їхні значні кацапські лаври: Троїце-Сергієва і Олександро-Невська лавра.....та інші. А так як наша рідна свята Українська Києво-Печерська лавра є Українським державним заповідником, і яка тимчасово перебувала в власності ( окупації ) цієї ворожої для України московської церкви, і яка нею чомусь з нерішучості нашої не зовсім проукраїнської влади, поки що до пори до часу користується.
показати весь коментар
05.07.2023 10:03 Відповісти
заберайте цю плісінь
показати весь коментар
05.07.2023 10:04 Відповісти
А що раніше не могли принять?!
показати весь коментар
05.07.2023 10:15 Відповісти
8 років тому !
показати весь коментар
05.07.2023 10:39 Відповісти
..забирайте усе прокацапське лайно
показати весь коментар
05.07.2023 10:29 Відповісти
Зеля РПЦ МП образити не дасть. Це його виборці!
показати весь коментар
05.07.2023 10:37 Відповісти
Мало нам тут вагнерівців.... Маю певні сумніви, що за цієцї влади їх реально виселять.
показати весь коментар
05.07.2023 10:51 Відповісти
Так хай тоді і стадо отих "племенних" скрепо-баранів собі забирають, шо *****-попам підспівують під лаврою!
Ну а х*ле?
показати весь коментар
05.07.2023 10:58 Відповісти
Ой, яке щастя!
Якби ще всіх любителів руцького миру забрали з України, то я навіть задонатив би православних білорусів.
показати весь коментар
05.07.2023 11:08 Відповісти
 
 