Білоруська православна церква готова прийняти виселених із Лаври ченців УПЦ (МП)

Білоруська православна церква готова поселити ченців УПЦ (МП) із Києво-Печерської лаври на своїй території у разі виселення з монастиря.

Про це йдеться в повідомленні синоду церкви, інформує Цензор.НЕТ.

"Синод Білоруської православної церкви свідчить, що у разі насильницького виселення ченців з Києво-Печерської лаври, вони можуть знайти місце подальшого чернечого подвигу в чернечих обителях Білоруської православної церкви", - заявили в синоді.

Білоруська православна церква заявила, що виступає проти "вигнання братії Києво-Печерської лаври з обителі, де вони протягом десятиліть трудяться у богоугодженні та молитві на благо українського народу".

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Білоруська православна церква (БПЦ) - Білоруський екзархат Московського патріархату. Вона перебуває під значним впливом Російської православної церкви (РПЦ).