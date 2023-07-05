Білоруська православна церква готова прийняти виселених із Лаври ченців УПЦ (МП)
Білоруська православна церква готова поселити ченців УПЦ (МП) із Києво-Печерської лаври на своїй території у разі виселення з монастиря.
Про це йдеться в повідомленні синоду церкви, інформує Цензор.НЕТ.
"Синод Білоруської православної церкви свідчить, що у разі насильницького виселення ченців з Києво-Печерської лаври, вони можуть знайти місце подальшого чернечого подвигу в чернечих обителях Білоруської православної церкви", - заявили в синоді.
Білоруська православна церква заявила, що виступає проти "вигнання братії Києво-Печерської лаври з обителі, де вони протягом десятиліть трудяться у богоугодженні та молитві на благо українського народу".
Білоруська православна церква (БПЦ) - Білоруський екзархат Московського патріархату. Вона перебуває під значним впливом Російської православної церкви (РПЦ).
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А далі суд і репарації.
По українськи "рогач", а по кацапськи "ухват".
Не треба чекати, поки їх випхають в шию.
Забирайте свою "братію" вже.
Боже, вбережи Світ від нелюдів!
Всйо, ідьом на Мінск!
Ну а х*ле?
Якби ще всіх любителів руцького миру забрали з України, то я навіть задонатив би православних білорусів.