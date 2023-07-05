Доба на Харківщині: ракетний удар по Первомайському та масовані обстріли 4 районів, багато поранених, є пошкодження

Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь Харківської області.

Із мінометів та артилерії обстріляли прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зранку 4 липня у с. Моначинівка Куп'янського району окупанти обстрілами пошкодили будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає.

"О 13-37 у м. Первомайський армія РФ завдала удар ракетою "Ескандер", постраждали 43 людини, серед них - 12 дітей. Пошкоджені 8 багатоповерхових будинків, горіли автомобілі.

Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишається 7 людей. 5 - у Первомайському, стан середньої тяжкості, в основному - із осколковими пораненнями", - йдеться у повідомленні.

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У Харків госпіталізована жінка з пораненням ока, стан середній. Однорічна дитина також перебуває у медзакладі, стан - середньої тяжкості.

Також Синєгубов інформує, що біля 20.00 ворог здійснив потужний мінометний обстріл села Уди. Завдано 19 ударів, у результаті чого значно пошкоджено два приватні будинки та знищено автомобіль. Жертв немає.

"О 23:30 у с. Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок обстрілу цукрового заводу зруйновано дах, стіни, конструктивні елементи виробничої будівлі. Попередньо росіяни застосували С-300. Отримали вибухові травми чоловіки 45 та 37 років, госпіталізовані у середньому стані", - йдеться у повідомленні.

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5 липня близько 4:00 у смт. Білий Колодязь відбувся обстріл, пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила.

5 липня о 04:32 у с. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу горів будинок, без потрерпілих.

У м. Ізюм внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету в лісництві отримала травми жінка 69 років.

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"За добу піротехніки обстежили 8,8 га території області, де виявили та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. До робіт залучалися 32 піротехнічні розрахунки ДСНС (163 особи та 64 одиниці техніки)", - резюмує очільник регіону.