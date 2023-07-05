Упродовж доби росіяни здійснили 60 обстрілів по 12 населених пунктах Запоріжжя, - ОВА

За добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Запорізької ОВА.

"За останню добу ворог здійснив 60 обстрілів по 12 населених пунктах Запорізької області



Наразі зафіксовано руйнування 17 цивільних об'єктів.



Оріхів постраждав від авіаційного удару, Левадне, Новодарівка та Малинівка потерпіли від 7 обстрілів з РСЗВ, Новотроїцьке, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Преображенка, Чарівне пережили 52 артилерійські обстріли.



На щастя, люди вціліли", - йдеться в повідомленні.

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