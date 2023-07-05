Міністр фінансів США Єллен попередить Пекін про санкції за поставки зброї Росії, - Reuters

Глава Мінфіну США Джанет Єллен 6-9 липня відвідає Китай. Серед іншого вона підкреслить наслідки постачання військової допомоги Росії.

Про це йдеться в публікації Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Це буде перша поїздка Єллен до Китаю. Очікують, що візит буде присвячений перекалібруванню зв'язків між двома найбільшими економіками світу. Адже військові комунікації між Китаєм та США залишаються замороженими, а нові обмеження Пекіна на експорт деяких металів викликають нову напруженість.

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Єллен також підкреслить наслідки постачання військової допомоги Росії. Вона нагадає китайським колегам, що будь-який крок щодо постачання летальної зброї до Росії, який порушує санкції проти Росії через її війну проти України, може призвести до санкцій проти китайських організацій.

"Ми регулярно чуємо запевнення Китаю, що вони не доставлятимуть летальної допомоги. Ми утримуємо їх від цього і продовжуватимемо спостерігати", - цитує Reuters слова високопоставленого представника американської адміністрації.

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На думку США, Китай стривожений заколотом минулого місяця російської групи найманців "Вагнера" та слабкістю російських збройних сил, сказав чиновник, але Пекін покладається на стабільну Росію як джерело продовольства та палива.

Поїздка Єллен відбудеться за кілька тижнів після того, як держсекретар Ентоні Блінкен відвідав Пекін і домовився з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, що суперництво двох країн не повинно перерости в конфлікт.