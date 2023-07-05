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Новини
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Міністр фінансів США Єллен попередить Пекін про санкції за поставки зброї Росії, - Reuters

єллен

Глава Мінфіну США Джанет Єллен 6-9 липня відвідає Китай. Серед іншого вона підкреслить наслідки постачання військової допомоги Росії.

Про це йдеться в публікації Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Це буде перша поїздка Єллен до Китаю. Очікують, що візит буде присвячений перекалібруванню зв'язків між двома найбільшими економіками світу. Адже військові комунікації між Китаєм та США залишаються замороженими, а нові обмеження Пекіна на експорт деяких металів викликають нову напруженість.

Читайте: Китай скасував візит Борреля до Пекіна

Єллен також підкреслить наслідки постачання військової допомоги Росії. Вона нагадає китайським колегам, що будь-який крок щодо постачання летальної зброї до Росії, який порушує санкції проти Росії через її війну проти України, може призвести до санкцій проти китайських організацій.

"Ми регулярно чуємо запевнення Китаю, що вони не доставлятимуть летальної допомоги. Ми утримуємо їх від цього і продовжуватимемо спостерігати", - цитує Reuters слова високопоставленого представника американської адміністрації.

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На думку США, Китай стривожений заколотом минулого місяця російської групи найманців "Вагнера" та слабкістю російських збройних сил, сказав чиновник, але Пекін покладається на стабільну Росію як джерело продовольства та палива.

Поїздка Єллен відбудеться за кілька тижнів після того, як держсекретар Ентоні Блінкен відвідав Пекін і домовився з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, що суперництво двох країн не повинно перерости в конфлікт.

Автор: 

візит (1613) Китай (4703) США (23417) Єллен Джанет (73)


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Топ коментарі
+3
а навіщо? нехай буде приємна несподіванка....
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05.07.2023 09:03 Відповісти
+1
зашей рот, гнида канадская. как раз, за тайвань и его производство чипов не только США, но и весь западный мир впишется
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05.07.2023 09:17 Відповісти
+1
Вузькоглазим вигідно ослабити рашу війною,заробляючи при цьому від продажу військової продукції.Відмова китаю від зустрічей говорить про те,що тільки санкції змусять їх дослухатися до цивілізованого світу.
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05.07.2023 09:19 Відповісти
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а навіщо? нехай буде приємна несподіванка....
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05.07.2023 09:03 Відповісти
Нехай китайці поставляють зброю Підерації ,двбб ? Чи ти не двбб, а руснявая ботва?
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05.07.2023 09:21 Відповісти
лошара ти а не гарік не інженер -точно
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05.07.2023 09:31 Відповісти
А транзакції щодо отримання грошей від корупційних схем "животворящого" вже знайшла ?
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05.07.2023 09:07 Відповісти
Тут не зрозуміле табу на цих гнид ?
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05.07.2023 09:12 Відповісти
О! І в цій новині черговий «пердь» ))
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05.07.2023 11:34 Відповісти
зашей рот, гнида канадская. как раз, за тайвань и его производство чипов не только США, но и весь западный мир впишется
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05.07.2023 09:17 Відповісти
Русня не сси в трусси ,США своє слово тримає ,ніхто такого не казав та не зливав Тайвань. А от ви вже на межі зливу в унітаз ,ще ослаблими ручонками тримаєтесь за край
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05.07.2023 09:25 Відповісти
А китайці вже й злякалися?
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05.07.2023 09:13 Відповісти
Вузькоглазим вигідно ослабити рашу війною,заробляючи при цьому від продажу військової продукції.Відмова китаю від зустрічей говорить про те,що тільки санкції змусять їх дослухатися до цивілізованого світу.
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05.07.2023 09:19 Відповісти
Іран постачає й нічого..... кажуть навіть є складові з Америки та іньших країн у "шахедах"..... їм би меньше говорити та жорсткійше діяти але багато зав'язано з Китаєм.
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05.07.2023 09:26 Відповісти
"Єллен та хлопці"
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05.07.2023 09:43 Відповісти
 
 