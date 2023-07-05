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Сили оборони мають частковий успіх у районі Кліщіївки, закріплюються на досягнутих рубежах, - Генштаб

бахмут

На північ і південь від міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають із раніше захоплених рубежів.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"У районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначив Ковальов.

Він уточнив, що противник чинить сильний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат. Тривають важкі бої.

Ковальов повідомив, що ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони просуваються на фланзі довкола Бахмуту, - Маляр

Автор: 

Генштаб ЗС (6784) Бахмут (1562) контрнаступ (435)


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Якби нам не хотілося повної інформації, нажаль доведеться чекати. Навіть карта дає дані з тижневим запізненням.
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05.07.2023 09:12 Відповісти
Неужели мы отобьем все шо орки за последние 10 месяцев взяли в районе Бахмута.....это будет такое унижение для Раиси а особливо для Пригожина который 100 тыс положил шоб все эти териториизабрать.
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05.07.2023 09:35 Відповісти
Очень жду от ВСУ успехов. Когда ху\йло начнет получать доклады о потере того и того, он начнет вышвыривать генералов. Назначит новых и потребует исправить провалы предыдущих. Когда новые вновь все завалят, он вышвырнет и их и снова назначит новых, до очередного провала. И подобная "ротация" будет только усугублять проблемы ху\йла.
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05.07.2023 17:51 Відповісти
Не начнет. Там ещё те лисы сидят, будут надеяться на его смерть, но, не будут доставлять "плохие" новости...
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05.07.2023 18:38 Відповісти
Приниженням для улусу буде, коли нарешті москворота московська діаспора в Україні перейде на українську.
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05.07.2023 23:05 Відповісти
Вчора був відос - наші зайшли у лісок на західній околиці Кліщіївки, зачистили його від кацапів, і далі працюють артою по техніці кацапів, яка намагалась проїхати центральною вулицєю села - їхали вибивати наших з ліска, повертати позиції, але недоїхали...
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05.07.2023 09:36 Відповісти
 
 