Сили оборони мають частковий успіх у районі Кліщіївки, закріплюються на досягнутих рубежах, - Генштаб

На північ і південь від міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають із раніше захоплених рубежів.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"У районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначив Ковальов.

Він уточнив, що противник чинить сильний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат. Тривають важкі бої.

Ковальов повідомив, що ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

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