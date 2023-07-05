Вночі над Запорізькою, Дніпропетровською та Харківською областями збито 3 "Шахеди", - ПК "Схід"
Вночі 5 липня над трьома областями було знищено 3 безпілотники.
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід", передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 01.30 05 липня підрозділами ПвК "Схід" знищено 3 БпЛА "Shahed-136": по одному у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях", - йдеться в повідомленні.
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1turok
показати весь коментар05.07.2023 10:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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