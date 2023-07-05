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Вночі над Запорізькою, Дніпропетровською та Харківською областями збито 3 "Шахеди", - ПК "Схід"

ппо

Вночі 5 липня над трьома областями було знищено 3 безпілотники.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 01.30 05 липня підрозділами ПвК "Схід" знищено 3 БпЛА "Shahed-136": по одному у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Знищення ворожих безпілотників зі стрілецької зброї. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4339) знищення (7578)


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Іран збільшив виробництво Шахедів у 2 рази. У Татарстані закінчується будівництво заводу, який зі старту вироблятиме 100 Шахедів на міс., а через рік вони планують вийти на потужності 5 000 на рік. У таку цифру особисто я не вірю, але 2 500 - реально. Тобто. нам необхідна комплексна стратегія захисту від таких БПЛА. А стратегія проста - кільце пікапів зі СПАРКАМИ (наголошую: зі спарками, а не з одним стволом), з прожекторами, нічниками та інфрачервоними приладами. Радари, звичайно, дуже сильно підвищують ефективність виявлення, але ... давайте бути реалістами. Якщо зробити все грамотно, то цей "залізний купол на мінімалках" і без радарів ефективно працюватиме. Ну... чи можемо продовжувати збивати Шахеди ракетами "Петріот"
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05.07.2023 10:20 Відповісти
 
 