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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Невдалий заколот Пригожина загострив розкол у системі національної безпеки Росії, - розвідка Великої Британії

пригожин

Розвідка Великої Британії проаналізувала вплив спроби збройного заколоту Євгенія Пригожина і ПВК "Вагнера" на російську силову систему.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки у новому звіті за 5 липня, передає Цензор.НЕТ.

Так, відомство звернуло увагу на зникнення з публічного простору двох російських генералів – Сергія Суровікіна і Юнус-бек Євкурова.

Як зазначили у розвідці, головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ Суровікін не з'являвся на публіці після заколоту "вагнерівців", а Євкурова не було на засіданні керівництва Міноборони РФ 3 липня, яке траслювалося по телебаченню.

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"Повідомлення про арешт Суровікіна не можуть бути підтверджені, але влада, ймовірно, буде підозрювати його тривалі зв'язки з "Вагнером", починаючи з його служби в Сирії з 2017 року. Аналогічно, Євкуров був знятий на відео під час розмови з лідером "Вагнера" Євгеном Пригожиним під час беззаперечного захоплення групою (військових об'єктів - Ред.) Ростова-на-Дону", - йдеться у звіті.

Британська розвідка називає Суровікіна одним із найбільш авторитетних офіцерів у російській армії, а також зазначає, що будь-які офіційні санкції проти нього, ймовірно, викличуть суперечки у російській силовій системі.

"Підозра, що потенційно впала на високих російськх командирів, підкреслює, як невдалий заколот Пригожина погіршив існуючі лінії розколу в російській системі національної безпеки", - зазначають у розвідці.

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Велика Британія (5663) зовнішня розвідка (479) заколот (37)


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Заколоту не було. Був шантаж пригожина, щоб повернули гроші чВК. З бюджету. А *****, як наш овоЧ, втік на Валдай подалі від гріха. Як тільки він дізнався про вимоги (ті, що пригожка не оголошував ростовцям та москалям з мацкви), то ***** одразу почав торгуватись НУЛЯМИ на папірці. Консенсус був досягнутий. І хоробрий мачо повернувся в мацкву і в ефір.
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05.07.2023 09:45 Відповісти
Какой разкол?
Путин, Медведев дрыснули подальше от любимой столицы.
Самолеты разлетались как попкорн в микроволновке.
Спецслужбы поковали бабло в мешки.
Надо им родина. Бабло они любят.
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05.07.2023 09:45 Відповісти
Британці забули про кацапського генерал-полковника мізінцева, цю падлу маріупольського мясника, який останнім часом займався у штабі пвк бойовим плануванням та відповідав за логістику, постачання і забезпечення пвк вагнер. При цьому не був звільнений з мо рфії
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05.07.2023 09:46 Відповісти
Во все времена, репрессии, посадка неугодных и не лояльных только укрепляли и усиливали власть диктатора. А у британской разведки это, почему-то, "ухудшение какого-то там раскола". Может хватит уже выдавать желаемое за действительное?
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05.07.2023 09:59 Відповісти
Путин без Пригожина - ни туды, и ни сюды: кто будет дальше окучивать Африку ?
Кому можно поручить запасной аэродром - перенос в Африку питерской малины ?
Потому изобразили "мятеж", чтобы Пригожин мог сдрыснуть с передовой с оружием
не как дезертир, а как "мятежник".
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05.07.2023 10:01 Відповісти
терміново всій розвідці Британії потрібно здати аналізи крові, мочі і калу і пройти МРТ на предмет иявлення мозгів в розвідників .Після того, як пригожину повернули дві тони грошей,то такий аналіз про загостренний розкол у системі рашистської нац.безпеки виглядає аналізом не розвідки.а постійних жителів дурдому
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05.07.2023 10:15 Відповісти
Нормальні люди не в змозі зрозуміти підорафію, взагалі цю територію треба ізолювати від усього світу, допоки вони не дозріють до людей!
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05.07.2023 12:59 Відповісти
 
 