Невдалий заколот Пригожина загострив розкол у системі національної безпеки Росії, - розвідка Великої Британії
Розвідка Великої Британії проаналізувала вплив спроби збройного заколоту Євгенія Пригожина і ПВК "Вагнера" на російську силову систему.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки у новому звіті за 5 липня, передає Цензор.НЕТ.
Так, відомство звернуло увагу на зникнення з публічного простору двох російських генералів – Сергія Суровікіна і Юнус-бек Євкурова.
Як зазначили у розвідці, головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ Суровікін не з'являвся на публіці після заколоту "вагнерівців", а Євкурова не було на засіданні керівництва Міноборони РФ 3 липня, яке траслювалося по телебаченню.
"Повідомлення про арешт Суровікіна не можуть бути підтверджені, але влада, ймовірно, буде підозрювати його тривалі зв'язки з "Вагнером", починаючи з його служби в Сирії з 2017 року. Аналогічно, Євкуров був знятий на відео під час розмови з лідером "Вагнера" Євгеном Пригожиним під час беззаперечного захоплення групою (військових об'єктів - Ред.) Ростова-на-Дону", - йдеться у звіті.
Британська розвідка називає Суровікіна одним із найбільш авторитетних офіцерів у російській армії, а також зазначає, що будь-які офіційні санкції проти нього, ймовірно, викличуть суперечки у російській силовій системі.
"Підозра, що потенційно впала на високих російськх командирів, підкреслює, як невдалий заколот Пригожина погіршив існуючі лінії розколу в російській системі національної безпеки", - зазначають у розвідці.
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Путин, Медведев дрыснули подальше от любимой столицы.
Самолеты разлетались как попкорн в микроволновке.
Спецслужбы поковали бабло в мешки.
Надо им родина. Бабло они любят.
Кому можно поручить запасной аэродром - перенос в Африку питерской малины ?
Потому изобразили "мятеж", чтобы Пригожин мог сдрыснуть с передовой с оружием
не как дезертир, а как "мятежник".