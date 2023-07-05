Війська РФ завдали ракетного удару по Дружківці, зафіксовано обстріли Красногорівки та Костянтинівки, - ОВА. ФОТОрепортаж

Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці Донецької області, пошкоджено будинок.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Волноваському напрямку зранку росіяни обстріляли Максимівку з "Градів", без жертв.

"На Донецькому напрямку зафіксовано обстріли Красногорівки і Георгіївки Мар'їнської громади. Напередодні росіяни двічі обстріляли з артилерії Авдіївку. У Курахівській громаді 1 людина загинула у Дальньому, пошкоджено 3 будинки. Під обстрілами - Ганнівка і Веселий Гай", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку пошкоджено будинок у Костянтинівці і трансформатор у Північному Торецької громади. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки. Під вогнем - Васюківка, Роздолівка і Федорівка Соледарської громади.

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На Лисичанському напрямку зруйновано 4 будинки у Переїзному і пошкоджено 2 будинки у Званівці. Зафіксовано 15 обстрілів Лиманської громади.

Кириленко також інформує, що за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.