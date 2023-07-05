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Новини Війна
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Війська РФ завдали ракетного удару по Дружківці, зафіксовано обстріли Красногорівки та Костянтинівки, - ОВА. ФОТОрепортаж

Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці Донецької області, пошкоджено будинок.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Волноваському напрямку зранку росіяни обстріляли Максимівку з "Градів", без жертв.

"На Донецькому напрямку зафіксовано обстріли Красногорівки і Георгіївки Мар'їнської громади. Напередодні росіяни двічі обстріляли з артилерії Авдіївку. У Курахівській громаді 1 людина загинула у Дальньому, пошкоджено 3 будинки. Під обстрілами - Ганнівка і Веселий Гай", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку пошкоджено будинок у Костянтинівці і трансформатор у Північному Торецької громади. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки. Під вогнем - Васюківка, Роздолівка і Федорівка Соледарської громади.

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Війська РФ завдали ракетного удару по Дружківці, зафіксовано обстріли Красногорівки та Костянтинівки, - ОВА 01
Війська РФ завдали ракетного удару по Дружківці, зафіксовано обстріли Красногорівки та Костянтинівки, - ОВА 02
Війська РФ завдали ракетного удару по Дружківці, зафіксовано обстріли Красногорівки та Костянтинівки, - ОВА 03
Війська РФ завдали ракетного удару по Дружківці, зафіксовано обстріли Красногорівки та Костянтинівки, - ОВА 04
Війська РФ завдали ракетного удару по Дружківці, зафіксовано обстріли Красногорівки та Костянтинівки, - ОВА 05

На Лисичанському напрямку зруйновано 4 будинки у Переїзному і пошкоджено 2 будинки у Званівці. Зафіксовано 15 обстрілів Лиманської громади.

Кириленко також інформує, що за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.

Автор: 

обстріл (29206) Донецька область (8816)


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Дружкавчанє так як Лісічанскчанє нууууу дужи сільна ждут... ат гньйота
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05.07.2023 09:58 Відповісти
Не всі. Якось зустрічав на Хортиці сім"ю з Дружківки. Там є молодіжний Спас і він там. Гарний буде козак.
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05.07.2023 10:12 Відповісти
А в мене навпаки, як тільки уражєнєц то рашиськагнда, а на днях на зауваження у азс... почув від савєцкой чуми "хр ти ні на азовсталє" так і хотілось проломати... але усе по закону 👆ми на зоході дуже толерантні і законо слухняні
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05.07.2023 10:31 Відповісти
Я львів'янин. Цьогоріч кілька тижнів був у Дружківці. Звичайно, що мосвобидло є, воно притихло. Проте, дуже багато місцевих людей, як молодь, так і старші, розмовляють між собою чи по телефону українською мовою (з характеру мовлення чути, що розмовляють так тривалий час, або і в сім'ї.

Але перше, на що звернув увагу в Дружківці, - майже всі вивіски написані УКРАЇНСЬКОЮ (собачою надзвичайно мало). Українських вивісок тут набагато більше, ніж у Львові, де більше половини написано латинкою (мабуть, так львівські бізнес-рагулі наближують нас до Європи).
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05.07.2023 10:54 Відповісти
 
 