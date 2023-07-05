Сі Цзіньпін під час візиту в Москву особисто застеріг Путіна від застосування ядерної зброї, - Financial Times

Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента РФ Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні.

Про це Financial Times повідомили західні та китайські чиновники, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель.

Попередження Сі Цзіньпін зробив під час свого візиту до Москви у березні. За словами старшого радника китайського уряду, стримування Путіна від використання такої зброї було центральним елементом кампанії Китаю щодо відновлення зіпсованих звʼязків із Європою. Китай послідовно виступав проти застосування ядерної зброї в Україні у своїх публічних заявах.

За словами старшого радника уряду Китаю, ядерний удар Росії по Україні чи одному з її європейських союзників ризикує настроїти континент проти Китаю, а постійний тиск з боку Пекіна, аби запобігти удару, може допомогти покращити відносини з континентом.

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Finanical Times пише, що Путін залишився розчарований після того, як візит Сі не приніс Росії жодних відчутних результатів, як-от схвалення довгоочікуваного трубопроводу "Сила Сибіру-2", заявили представники західних спецслужб. За словами офіційних осіб, засудження застосування ядерної зброї в їхньому спільному комюніке майже напевно додали на вимогу Китаю.