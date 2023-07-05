Сі Цзіньпін під час візиту в Москву особисто застеріг Путіна від застосування ядерної зброї, - Financial Times
Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента РФ Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні.
Про це Financial Times повідомили західні та китайські чиновники, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель.
Попередження Сі Цзіньпін зробив під час свого візиту до Москви у березні. За словами старшого радника китайського уряду, стримування Путіна від використання такої зброї було центральним елементом кампанії Китаю щодо відновлення зіпсованих звʼязків із Європою. Китай послідовно виступав проти застосування ядерної зброї в Україні у своїх публічних заявах.
За словами старшого радника уряду Китаю, ядерний удар Росії по Україні чи одному з її європейських союзників ризикує настроїти континент проти Китаю, а постійний тиск з боку Пекіна, аби запобігти удару, може допомогти покращити відносини з континентом.
Finanical Times пише, що Путін залишився розчарований після того, як візит Сі не приніс Росії жодних відчутних результатів, як-от схвалення довгоочікуваного трубопроводу "Сила Сибіру-2", заявили представники західних спецслужб. За словами офіційних осіб, засудження застосування ядерної зброї в їхньому спільному комюніке майже напевно додали на вимогу Китаю.
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Засунет в жопу юань?
Блеф продовжується, слідкуємо за руками під столом?
При нанесені ядерних ударів ракетами по західній частині раші, зокрема мацкві та пітеру, території на схід від Уралу (Забайкалля, Далекий Схід, Байкал) не постраждають та наслідків не відчують. Саме на цьому пан Сі і наголосив.
Для КНР важливий товарообіг із США та Заходом, точніше його сума, який починає невпинно знижуватися, тому дружба з рашкою дружбою, а бабки мають сенс.
Саме тому КНР дослухається до частини порад наших Західних партнерів щодо забезпечення дотримання ядерної безпеки та гігієни у світі.
До речі, Китай на початках повномасштабного вторгнення вкрай дратівливо відреагував на "викрутаси" кацапів на ЧАЕС
До того ж - попередження не є дією. Нехай @уйло сциться та думає. Так він та рашка Китаю дешевше обійдуться у майбутньому
КНР усіма силами намагається створити собі у світі імідж миротворця, виставивши при цьому США агресорами, особливо на тлі останніх заяв пана Президента США Дж. Байдена стосовно КНР та пана Сі
@RomanMoskal70
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14 год
у Швеції якийсь довбень спалив 1 (один) Коран.
Туреччина та інші ісламські країни влаштували дипломатичні демарші.
поліція КНР, імовірно, у Сін-дзяні, спалила у один день 850 Коранів..
Туреччина та інші ісламські країни «благородно» мовчать.
В украинской разведке https://hromadske.ua/ru/posts/rossiya-mozhet-gotovit-napadenie-na-vostok-i-yug-ukrainy-v-nachale-2022-goda-glava-ukrainskoj-razvedki говорят , что россия готовится к возможной атаке на восток и юг Украины в январе-феврале 2022 года. Американские разведчики (в соответствии с возможным сценарием, которым поделился Bloomberg) https://hromadske.ua/ru/posts/privlechenie-rezervistov-i-napadenie-s-3-napravlenij-bloomberg-opublikovalo-dannye-razvedki-ssha-o-vozmozhnom-napadenii-rf считают , что наступление на Украину может произойти в трех направлениях: с оккупированного Крыма, Беларуси и со стороны российской границы.
Не засуджуючи росію за вторгнення, публічно Китай виступав проти використання ядерної зброї
Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса на сайте мида
2023-02-24 09:00
1. Уважение суверенитета всех стран. Должны строго соблюдаться общепризнанные нормы международного права, включая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций. Суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены. Все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного сообщества. Все стороны должны совместно поддерживать основные нормы, регулирующие международные отношения, и защищать международную честность и справедливость. Следует поощрять равное и единообразное применение международного права и отвергать двойные стандарты.