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Новини
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Сі Цзіньпін під час візиту в Москву особисто застеріг Путіна від застосування ядерної зброї, - Financial Times

путін,сі

Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента РФ Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні.

Про це Financial Times повідомили західні та китайські чиновники, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель.

Попередження Сі Цзіньпін зробив під час свого візиту до Москви у березні. За словами старшого радника китайського уряду, стримування Путіна від використання такої зброї було центральним елементом кампанії Китаю щодо відновлення зіпсованих звʼязків із Європою. Китай послідовно виступав проти застосування ядерної зброї в Україні у своїх публічних заявах.

За словами старшого радника уряду Китаю, ядерний удар Росії по Україні чи одному з її європейських союзників ризикує настроїти континент проти Китаю, а постійний тиск з боку Пекіна, аби запобігти удару, може допомогти покращити відносини з континентом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодних ознак того, що Путін має намір застосувати ядерну зброю, - Білий дім

Finanical Times пише, що Путін залишився розчарований після того, як візит Сі не приніс Росії жодних відчутних результатів, як-от схвалення довгоочікуваного трубопроводу "Сила Сибіру-2", заявили представники західних спецслужб. За словами офіційних осіб, засудження застосування ядерної зброї в їхньому спільному комюніке майже напевно додали на вимогу Китаю.

Автор: 

путін володимир (24125) ядерна зброя (1173) Сі Цзіньпін (335)


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Топ коментарі
+14
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
14 год
у Швеції якийсь довбень спалив 1 (один) Коран.

Туреччина та інші ісламські країни влаштували дипломатичні демарші.

поліція КНР, імовірно, у Сін-дзяні, спалила у один день 850 Коранів..

Туреччина та інші ісламські країни «благородно» мовчать.
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05.07.2023 10:09 Відповісти
+5
Ню-ню-ню!
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05.07.2023 10:01 Відповісти
+5
малоімовірно...невже Китай буде бомбити свої землі
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05.07.2023 10:14 Відповісти
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Чем застеріг?
Засунет в жопу юань?
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05.07.2023 09:59 Відповісти
Він може засунути путину в дупу таке, що в нього очи на лоба вилізуть...
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05.07.2023 11:57 Відповісти
Рычагов давления у него очень много, и это очевидно.
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05.07.2023 12:06 Відповісти
Ню-ню-ню!
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05.07.2023 10:01 Відповісти
А-та-та!
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05.07.2023 13:59 Відповісти
У злочинця зазвичай забирають зброю, а потім ... попереджають особисто.
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05.07.2023 10:02 Відповісти
А потім маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу...
Блеф продовжується, слідкуємо за руками під столом?
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05.07.2023 10:04 Відповісти
Пан Сі прямо попередив @уйла, що у разі застосування рашкою ядерної зброї в Україні, Китай згідно із своїми міжнародними зобовязаннями нанесе ядерний удар по раші як по агресору та ядерному терористу
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05.07.2023 10:06 Відповісти
малоімовірно...невже Китай буде бомбити свої землі
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05.07.2023 10:14 Відповісти
Нікагда.
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05.07.2023 10:19 Відповісти
Тематика ядерної зброї для КНР дуже болісна та застосування ядерної зброї - табу (у жодному разі не першим, тільки у відповідь).
При нанесені ядерних ударів ракетами по західній частині раші, зокрема мацкві та пітеру, території на схід від Уралу (Забайкалля, Далекий Схід, Байкал) не постраждають та наслідків не відчують. Саме на цьому пан Сі і наголосив.
Для КНР важливий товарообіг із США та Заходом, точніше його сума, який починає невпинно знижуватися, тому дружба з рашкою дружбою, а бабки мають сенс.
Саме тому КНР дослухається до частини порад наших Західних партнерів щодо забезпечення дотримання ядерної безпеки та гігієни у світі.
До речі, Китай на початках повномасштабного вторгнення вкрай дратівливо відреагував на "викрутаси" кацапів на ЧАЕС
До того ж - попередження не є дією. Нехай @уйло сциться та думає. Так він та рашка Китаю дешевше обійдуться у майбутньому
КНР усіма силами намагається створити собі у світі імідж миротворця, виставивши при цьому США агресорами, особливо на тлі останніх заяв пана Президента США Дж. Байдена стосовно КНР та пана Сі
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05.07.2023 10:25 Відповісти
Нет у Китая таких обязательств. Но у него много экономических рычагов давления.
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05.07.2023 12:08 Відповісти
Згоден з Вами. Зобовязань немає, а з 1992 року право та можливість такі є за Договором 1968 року із додатками (КНР дуже цікаві нотифікації до цього договору зробив)
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05.07.2023 12:12 Відповісти
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
14 год
у Швеції якийсь довбень спалив 1 (один) Коран.

Туреччина та інші ісламські країни влаштували дипломатичні демарші.

поліція КНР, імовірно, у Сін-дзяні, спалила у один день 850 Коранів..

Туреччина та інші ісламські країни «благородно» мовчать.
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05.07.2023 10:09 Відповісти
От що щойно подумав- нам всім дуже пощастило, що Китай не ісламська країна.
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05.07.2023 10:22 Відповісти
Навпаки, не пощастило.
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05.07.2023 10:37 Відповісти
Не жартуйте такими словами.
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05.07.2023 10:38 Відповісти
Ага, порівняйте замшелих варварів 21 століття із максимально хитросраким червоним монстром з імперськими замашками, який накрав у заходу технологій, посміхаючись партнерам в обличчя готувався до світової війни з метою домінації над усім світом - ну так, нам "дуже пощастило".
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05.07.2023 10:41 Відповісти
Сі так само і )(уйла благословив на війну.
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05.07.2023 10:12 Відповісти
Обидва е гондоны.
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05.07.2023 12:08 Відповісти
В США считают, что зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине могут повлиять на планы россии по поводу вторжения в Украину. Ранее СМИ сообщали, что президент Китая Си Цзиньпин мог просить президента рф сдержать агрессию из-за проведения Олимпиады.
В украинской разведке https://hromadske.ua/ru/posts/rossiya-mozhet-gotovit-napadenie-na-vostok-i-yug-ukrainy-v-nachale-2022-goda-glava-ukrainskoj-razvedki говорят , что россия готовится к возможной атаке на восток и юг Украины в январе-феврале 2022 года. Американские разведчики (в соответствии с возможным сценарием, которым поделился Bloomberg) https://hromadske.ua/ru/posts/privlechenie-rezervistov-i-napadenie-s-3-napravlenij-bloomberg-opublikovalo-dannye-razvedki-ssha-o-vozmozhnom-napadenii-rf считают , что наступление на Украину может произойти в трех направлениях: с оккупированного Крыма, Беларуси и со стороны российской границы.
Не засуджуючи росію за вторгнення, публічно Китай виступав проти використання ядерної зброї
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05.07.2023 14:18 Відповісти
Мало ли что один узурпатор (на публику) сказал другому, это не о чем!
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05.07.2023 12:48 Відповісти
Может ли Китай повлиять на путина. Во время встречи в москве Си уехал на второй день, хотя планировал быть три дня. Когда раша развалится, Китай будет первым в очереди
Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса на сайте мида

2023-02-24 09:00
1. Уважение суверенитета всех стран. Должны строго соблюдаться общепризнанные нормы международного права, включая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций. Суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены. Все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного сообщества. Все стороны должны совместно поддерживать основные нормы, регулирующие международные отношения, и защищать международную честность и справедливость. Следует поощрять равное и единообразное применение международного права и отвергать двойные стандарты. 
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05.07.2023 12:56 Відповісти
Ага, однією рукою кетай розказує про повагу до норм міжнародних відносин, а іншою відмовляє Україні в державності, заявляючи, що питання державних кордонів України має вирішувати мразія? Якщо це не подвійні стандарти, то що таке подвійні стандарти?
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05.07.2023 13:54 Відповісти
Китай зараз лідер у світі з виробляння енергетики з відновлюваних джерел. Вони взяли курс на зменшення залежності від вуглеводородів. А московити бігають зі своєю Силою як дурак зі списаною торбою.
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05.07.2023 12:56 Відповісти
Скоріше навпаки. Китай зацікавлений у поваленні впливу США та у створенні багатополярного світу.
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05.07.2023 15:56 Відповісти
 
 