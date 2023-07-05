Розмови про гарантії безпеки розмивають дебати щодо вступу України в НАТО, - прем’єрка Естонії Каллас

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що двосторонні угоди щодо гарантій безпеки "розмивають" дебати про заявку України на членство в НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це вона сказала в інтерв’ю Financial Times.

Каллас наголосила на необхідності практичних і конкретних кроків на шляху України до членства в НАТО.

"У мене таке відчуття, що розмови про гарантії безпеки насправді розмивають картину... Єдиною гарантією безпеки, яка дійсно працює і коштує набагато дешевше, ніж будь-що інше, є членство в НАТО", – зазначила естонська прем’єрка.

За її словами, євроатлантична безпека не буде повною без участі України.

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Каллас закликала союзників не вагатися і не піддаватися "терористичним" залякуванням з боку Росії.

Вона вважає, що запропоновані зобов’язання щодо гарантій безпеки, а також продовження військової підтримки України недостатні для стримування російської агресії.

Каллас підкреслила, що нерішучість союзників, яка викликана погрозами Кремля подальшої ескалації, схожа на виконання вимог терористів.

"Я чую, як багато [країн] кажуть, що ми не повинні робити те чи інше, тому що це провокує Путіна або Росію, особливо на використання ядерної зброї. Ці погрози спрямовані на те, щоб залякати нас. Суть тероризму полягає в тому, щоб змусити нас боятися, щоб ми утрималися від рішень, які в іншому випадку ухвалили б. І це те, що вони намагаються зробити", – сказала вона.

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