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Новини
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Розмови про гарантії безпеки розмивають дебати щодо вступу України в НАТО, - прем’єрка Естонії Каллас

каллас,кая

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що двосторонні угоди щодо гарантій безпеки "розмивають" дебати про заявку України на членство в НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це вона сказала в інтерв’ю Financial Times.

Каллас наголосила на необхідності практичних і конкретних кроків на шляху України до членства в НАТО.

"У мене таке відчуття, що розмови про гарантії безпеки насправді розмивають картину... Єдиною гарантією безпеки, яка дійсно працює і коштує набагато дешевше, ніж будь-що інше, є членство в НАТО", – зазначила естонська прем’єрка.

За її словами, євроатлантична безпека не буде повною без участі України.

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Каллас закликала союзників не вагатися і не піддаватися "терористичним" залякуванням з боку Росії.

Вона вважає, що запропоновані зобов’язання щодо гарантій безпеки, а також продовження військової підтримки України недостатні для стримування російської агресії.

Каллас підкреслила, що нерішучість союзників, яка викликана погрозами Кремля подальшої ескалації, схожа на виконання вимог терористів.

"Я чую, як багато [країн] кажуть, що ми не повинні робити те чи інше, тому що це провокує Путіна або Росію, особливо на використання ядерної зброї. Ці погрози спрямовані на те, щоб залякати нас. Суть тероризму полягає в тому, щоб змусити нас боятися, щоб ми утрималися від рішень, які в іншому випадку ухвалили б. І це те, що вони намагаються зробити", – сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єдина безпекова гарантія для України - членство в НАТО, - прем’єрка Естонії Каллас

Автор: 

членство в НАТО (1743) Каллас Кая (299)


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Топ коментарі
+8
Вибачте, але якість гарантії це ідея оп,зе,а не країн НАТО.
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05.07.2023 10:16 Відповісти
+6
Розмови про гарантії безпеки розмивають дебати щодо вступу України в НАТО.

РОЗМИВАЮТЬ! ключове слово і визначення.

Умовний Захід&США горячково/лихорадочно на рос., шукають делікатний спосіб, щось на зразок дурилки Будапешт Меморандум, як "врятувати НАТО від України".

А у умовного Заходу&США є ще Орбан в запасі.

*****************************************************

Байден обговорив з Шольцом підготовку до саміту НАТО і як врятувати НАТО від України.
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05.07.2023 10:11 Відповісти
+5
Ооо , накінець-то , про гарантії безпеки найбільше ******* єрмак.
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05.07.2023 10:11 Відповісти
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Як приїде Щеля подаруй йому ще один лісапет, бо той вже зламався.
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05.07.2023 10:08 Відповісти
вони дуже багато чого розмивают, вступ до НАТО, вступ до ЕС, передачу літаків і далекобійних ракет, вони незважаючі на санкції торгуют з Московії
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05.07.2023 10:09 Відповісти
Вибачте, але якість гарантії це ідея оп,зе,а не країн НАТО.
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05.07.2023 10:16 Відповісти
Абсолютно точно. Зермаки знають і давно, що в НАТО їм шлях закритий. Гарантії їм потрібні особисті. Це їх рожева мрія. Дрібних злодіїв, які хочуть стати глобальними поряд бачити не хочуть.
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05.07.2023 10:44 Відповісти
Розмови про гарантії безпеки розмивають дебати щодо вступу України в НАТО.

РОЗМИВАЮТЬ! ключове слово і визначення.

Умовний Захід&США горячково/лихорадочно на рос., шукають делікатний спосіб, щось на зразок дурилки Будапешт Меморандум, як "врятувати НАТО від України".

А у умовного Заходу&США є ще Орбан в запасі.

*****************************************************

Байден обговорив з Шольцом підготовку до саміту НАТО і як врятувати НАТО від України.
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05.07.2023 10:11 Відповісти
Ооо , накінець-то , про гарантії безпеки найбільше ******* єрмак.
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05.07.2023 10:11 Відповісти
Гарантіями ще ніхто не переміг. Перемагають ЗБРОЄЮ.
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05.07.2023 10:25 Відповісти
Каллас підкреслила, що нерішучість союзників, яка викликана погрозами Кремля подальшої ескалації, схожа на виконання вимог терористів. )) Джерело:

Нарешті хоч хтось з європейців набрався сміливості озвучити справжню причину такого масового розмноження тарганів - в головах американських політиків з Білого Дому .
Простими словами - всралися від погроз ***** , от і все .
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05.07.2023 10:32 Відповісти
Це як раз і є мета Зелі, розмити дебатами вступ до НАТО.
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05.07.2023 10:34 Відповісти
Золоті слова. Від жінки. А державні мужі США обісрались. А щодо гарантій безпеки, так це до Зе і всіляких арахамій. Які перші ж і здійняли цей галас.
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05.07.2023 10:34 Відповісти
нато буде так як ф 16 та ракети всд
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05.07.2023 10:49 Відповісти
ЗЄ з Дерьмаком вже "розмили" все що можна в Україні

ЄРМАК: Україна або піде на уклін, або Путін спалить все дотла - ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ

Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.

Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський

https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
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05.07.2023 10:52 Відповісти
Зеленский предложил Путину переговоры.

25 ФЕВРАЛЯ 2022!!! (на другий лень після вторгнення!!!),

он заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому

ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339

Що ще треба знати про те, як ЗЄ з Єрмаком відмахувалися від НАТО?
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05.07.2023 10:58 Відповісти
НАТО ще має велику силу волі, щоб терпіти усі виходки цієї парочки
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05.07.2023 11:00 Відповісти
Дякуємо, пані Каллас.
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05.07.2023 11:17 Відповісти
Так в цьому і ціль Офісної республіки з 2019. Нові меморандуми взамін реального шляху до НАТО. На Зельоному марафоні абсолютний паралельний світ. Звітують виконання ВСІХ пунктів, але НАТО та ЄС нас не хочуть. Знову щось вимагають, ставлять обмеження, хочуть домовлятись з Пуйлом, і затягують війну.
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05.07.2023 11:40 Відповісти
Там навіть сказали, що це особисто Зеленский підписав з ЄС угоду про Асоціацію. Глядачам цього стидобища якось навіть в голову не приходить, що що там той комік міг підписати в 2014...
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05.07.2023 11:44 Відповісти
Зеленский в 2014 году спас бы Крым, но в это время в Москве снимался в комедии



В 2014-м году, когда российские вооруженные формирования уже находились в Крыму, Владимир Зеленский был на съемках комедии "8 первых свиданий" в

Стоит отметить, что Владимир Зеленский вообще не служил в армии, а во время мобилизации 2014-2015 годов проигнорировал все четыре присланные ему повестки.

Ему присылали повестки в Кривой Рог: 15 апреля 2014, 23 июня 2014, 15 августа 2014, 10 мая 2015.

https://bykvu.com/ru/bukvy/zelenskij-u-2014-roci-vrjatuvav-bi-krim-ale-u-cej-chas-u-moskvi-znimavsja-u-komedii/

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05.07.2023 12:29 Відповісти
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
та керівники держав та урядів країн-членів Євросоюзу підписали другу частину угоди

про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

https://www.dw.com/uk//україна-підписала-угоду-про-асоціацію-з-євросоюзом/a-17741043#:~:text=Данило%20Білик-,-27.06.2014,торгівлі%20між%20Україною%20та%20ЄС.
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05.07.2023 12:16 Відповісти
 
 