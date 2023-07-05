Розмови про гарантії безпеки розмивають дебати щодо вступу України в НАТО, - прем’єрка Естонії Каллас
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що двосторонні угоди щодо гарантій безпеки "розмивають" дебати про заявку України на членство в НАТО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це вона сказала в інтерв’ю Financial Times.
Каллас наголосила на необхідності практичних і конкретних кроків на шляху України до членства в НАТО.
"У мене таке відчуття, що розмови про гарантії безпеки насправді розмивають картину... Єдиною гарантією безпеки, яка дійсно працює і коштує набагато дешевше, ніж будь-що інше, є членство в НАТО", – зазначила естонська прем’єрка.
За її словами, євроатлантична безпека не буде повною без участі України.
Каллас закликала союзників не вагатися і не піддаватися "терористичним" залякуванням з боку Росії.
Вона вважає, що запропоновані зобов’язання щодо гарантій безпеки, а також продовження військової підтримки України недостатні для стримування російської агресії.
Каллас підкреслила, що нерішучість союзників, яка викликана погрозами Кремля подальшої ескалації, схожа на виконання вимог терористів.
"Я чую, як багато [країн] кажуть, що ми не повинні робити те чи інше, тому що це провокує Путіна або Росію, особливо на використання ядерної зброї. Ці погрози спрямовані на те, щоб залякати нас. Суть тероризму полягає в тому, щоб змусити нас боятися, щоб ми утрималися від рішень, які в іншому випадку ухвалили б. І це те, що вони намагаються зробити", – сказала вона.
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РОЗМИВАЮТЬ! ключове слово і визначення.
Умовний Захід&США горячково/лихорадочно на рос., шукають делікатний спосіб, щось на зразок дурилки Будапешт Меморандум, як "врятувати НАТО від України".
А у умовного Заходу&США є ще Орбан в запасі.
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Байден обговорив з Шольцом підготовку до саміту НАТО і як врятувати НАТО від України.
Нарешті хоч хтось з європейців набрався сміливості озвучити справжню причину такого масового розмноження тарганів - в головах американських політиків з Білого Дому .
Простими словами - всралися від погроз ***** , от і все .
ЄРМАК: Україна або піде на уклін, або Путін спалить все дотла - ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ
Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.
Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський
https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
25 ФЕВРАЛЯ 2022!!! (на другий лень після вторгнення!!!),
он заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому
ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
Що ще треба знати про те, як ЗЄ з Єрмаком відмахувалися від НАТО?
В 2014-м году, когда российские вооруженные формирования уже находились в Крыму, Владимир Зеленский был на съемках комедии "8 первых свиданий" в
Стоит отметить, что Владимир Зеленский вообще не служил в армии, а во время мобилизации 2014-2015 годов проигнорировал все четыре присланные ему повестки.
Ему присылали повестки в Кривой Рог: 15 апреля 2014, 23 июня 2014, 15 августа 2014, 10 мая 2015.
https://bykvu.com/ru/bukvy/zelenskij-u-2014-roci-vrjatuvav-bi-krim-ale-u-cej-chas-u-moskvi-znimavsja-u-komedii/
та керівники держав та урядів країн-членів Євросоюзу підписали другу частину угоди
про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.
https://www.dw.com/uk//україна-підписала-угоду-про-асоціацію-з-євросоюзом/a-17741043#:~:text=Данило%20Білик-,-27.06.2014,торгівлі%20між%20Україною%20та%20ЄС.