Рівень ракетної загрози надзвичайно високий, увага до сигналів повітряної тривоги має бути максимальна, - ОК "Південь"
В Чорному морі ворог різко збільшив кількість ракетоносіїв. Наразі в корабельному угрупованні з 10 одиниць 2 надводних та 1 підводний носій.
Загальний залп "Калібрів" - до 20. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".
"Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. На тлі активності ворожої авіації увага до сигналів повітряної тривоги має бути максимальна", - йдеться у повідомленні.
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