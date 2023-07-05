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Рівень ракетної загрози надзвичайно високий, увага до сигналів повітряної тривоги має бути максимальна, - ОК "Південь"

корабель,ракети,калібр

В Чорному морі ворог різко збільшив кількість ракетоносіїв. Наразі в корабельному угрупованні з 10 одиниць 2 надводних та 1 підводний носій.

Загальний залп "Калібрів" - до 20. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

"Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. На тлі активності ворожої авіації увага до сигналів повітряної тривоги має бути максимальна", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни вивели в Чорне море 4 кораблі, які можуть нести 32 ракети "Калібр", - ОК "Південь"

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корабель (1617) крилаті ракети (1081) обстріл (29206) Чорне море (1678)


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