УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13233 відвідувача онлайн
Новини
13 431 55

Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет із акваторії Каспійського моря, - Повітряні сили (оновлено)

ракета

Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічним бомбардувальником Ту-160 з акваторії Каспійського моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Якщо пуски реальні, орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних та східних областях о 10.50", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рівень ракетної загрози надзвичайно високий, увага до сигналів повітряної тривоги має бути максимальна, - ОК "Південь"

"Увага! Сумська, Полтавська області - ракетна небезпека", - згодом додали у Повітряних силах. 

Станом на 10.48 онлайн карта повітряних тривог така:

Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет із акваторії Каспійського моря, - Повітряні сили 01

"Увага! Південь - ракетна небезпека. Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр". Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - інформують у Повітряних силах.

"Увага! Схід - ракетна небезпека. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - додають у командування ПС.

О 12.03 Повітряні сили оголосили відбій ракетної небезпеки по регіонах.

Автор: 

крилаті ракети (1081) Повітряні сили (2765) повітряна тривога (939)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
пі@араси кацпаські! Щоб ви повиздихали!
показати весь коментар
05.07.2023 10:28 Відповісти
+14
тварини
показати весь коментар
05.07.2023 10:24 Відповісти
+9
середній палець....
показати весь коментар
05.07.2023 10:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тварини
показати весь коментар
05.07.2023 10:24 Відповісти
Не розумію, коли Діма гардон каже "дауни" , так само не розумію, коли на якихось покидьків кажуть "тварини" . Бдл, до чого тут тварини ???? Істоти - так.
показати весь коментар
05.07.2023 10:46 Відповісти
"Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет ..." Як можуть бути зафіксовані ІМОВІРНІ пуски ракет? Або пуски були, і вони зафіксовані. Або їх не було, а зфіксований лише злет літаків, а пуски ракет лише передбачаються.
показати весь коментар
05.07.2023 11:23 Відповісти
...або ти не знаєш шо таке "обманки", які запускають замість ракет
показати весь коментар
05.07.2023 11:44 Відповісти
пі@араси кацпаські! Щоб ви повиздихали!
показати весь коментар
05.07.2023 10:28 Відповісти
середній палець....
показати весь коментар
05.07.2023 10:29 Відповісти
Ну -- то шо тиж ім розуму не вставиш .
показати весь коментар
05.07.2023 10:29 Відповісти
ви звідки?
показати весь коментар
05.07.2023 10:36 Відповісти
У нас теж виє
показати весь коментар
05.07.2023 10:49 Відповісти
поїхав на пляж, туди точно не прилетить.
показати весь коментар
05.07.2023 10:37 Відповісти
пытаются нащупать где нет ппо
показати весь коментар
05.07.2023 10:39 Відповісти
Для цього вони шахеди пускають. Ракети дорожче, бойова частина більша, наслідки старшніші, ракети намагаються економити та нанести ракетний удар результативно
показати весь коментар
05.07.2023 10:43 Відповісти
для цього є пусті ракети, без бк, класом менше й дешевше.
показати весь коментар
05.07.2023 10:46 Відповісти
Це для виснаження ППО, щоби не встигли перезарядитися або одночасно "впіймати" кілька цілей. Ракети із бетонним наповнювачем, до речі дуже багато Х-22. Крилаті ракети -калібри, Х-555, Х-101, менше обманок, кацапи переважно запускають із бойовою частиною, бо ті мають маневр та певне керування, обходять за маршрутами ППО
показати весь коментар
05.07.2023 11:18 Відповісти
не тыльки для виснаження, а й для промацування ппо.
показати весь коментар
05.07.2023 11:38 Відповісти
Все эти ракетоносцы базируются на известных аэродромах, с ВПП которых они взлетают по определеным курсам, неужели нельзя сделать засаду из диверсантов с пзрк глубоко в тылу врага на маршруте набора высоты?
показати весь коментар
05.07.2023 10:41 Відповісти
То зробіть.
показати весь коментар
05.07.2023 10:43 Відповісти
Для цього є розвідка в країні, нє? Спеціально навчені спеціалісти. Чи вони спеціально навчені тільки опозицію прослуховувати, а баристи і трактористи з пзрк мають в тилу ворога літаки збивати? Бот подоляцький.
показати весь коментар
05.07.2023 10:46 Відповісти
Таку операцію повинен санкціонувати мінімум Залужний, але мабуть він не вважає те за потрібне, бот кацапський.
показати весь коментар
05.07.2023 10:51 Відповісти
Можете запропонувати свої послуги, ПЗРК вам дадуть.
показати весь коментар
05.07.2023 10:46 Відповісти
Это специальная операция разведслужбы с подготовленными диверсантами, продуманой логистикой и несколькими планами отхода, а не делетанский клуб, поэтому ваше ерничество неуместно!
показати весь коментар
05.07.2023 10:52 Відповісти
Як і ваші пропозиції відправляти людей з великогабаритною зброєю вглибину території, де діє одна з найефективніших і найжорстокіша у світі спецслужба.
Доречі, за останній рік є випадки збиття руснявими ДРГ нашої авіації в нашому тилу за допомогою ПЗРК?
показати весь коментар
05.07.2023 10:54 Відповісти
Оружие доставляется отдельно (по продуманной схеме), люди сами по себе - это нормальная практика и логистика ЛЮБОЙ разведки и спецоперации на территории противника! Что касается их контрразведки, то все в кацапии через задницу, в том нет исключений!
показати весь коментар
05.07.2023 11:04 Відповісти
Чому тоді вони таке не роблять на нашій території, коли їм так дошкуляють наші HARM, Storm Shadow, JDAM? Чому намагаються вразити аеродроми ракетами, як в Хмельницькому крайній раз, коли 13 штук на підльоті збили? Можна послати людей з ПЗРК, це набагато простіше, дешевше, ефективніше. Чому росія цього не робить, коли має набагато більше можливостей плюс купу прибічників тут, в Україні? Мали б вже все летюче таким чином позбивати.
показати весь коментар
05.07.2023 11:07 Відповісти
Ви мабуть шпигунських бойовиків передивилися...
показати весь коментар
05.07.2023 11:08 Відповісти
Причем здесь кино, если есть голова на плечах (а не жопа), то всегда можно придумать что и как!
показати весь коментар
05.07.2023 11:10 Відповісти
Если бы речь шла об КНДР (при дефиците людей в Украине свободно без акцента говорящих на корейском языке) то я бы еще понял сложности подготовки такой операции, но речь идет о кацапии, большинство жителей Украины говорят на русском лучше, чем в самой паРашке, где все через ЖОПУ, сплошная коррупция и полный пофигизм (с отсутвием профессионализма в любой работе)!
показати весь коментар
05.07.2023 11:14 Відповісти
Не треба недооцінювати кацапів. До речі: у вас є військова освіта?
показати весь коментар
05.07.2023 11:20 Відповісти
В этом БАНДИТСКОМ АНКЛАВЕ на протяжении двух десятилетий шла отрицательная селекция и продолжалась повальная пьянка, к управлению привлекались самые тупые и подлые (которые вытесняли толковых), посмотрите каких дегенетатов вокруг себя собрала это серая клемлевская ЧМО. Села вымирают, там висильников больше, чем живых, люди кончают собой от такого безтолкового существования! Нормальные давно уехали из этого ГАДЮШНИКА, и вы мне говорите, что "недооцениваю кацапов"?
показати весь коментар
05.07.2023 11:29 Відповісти
Як же це, за вашими словами, недолуге утворення, спромоглось окупувати 20% України і ледь не кожного дня закидувати нас новозбудованими крилатими ракетами?
показати весь коментар
05.07.2023 12:04 Відповісти
Спросите Петра Олексеевича Офшаренко (у которого была шоколадная фабрика в паРашке), "кровавого (но трусливого) пастора", комсомолку бабку фрау Меркель, месье-тряку Оланда и сранного черного голубя-мира Обаму, как они допустили оккупацию 20% и два подковерных минских договорнячка, причем я не поклонник ныненшней Зе власти закатавшей военный бюджет Украины в асфаст (причем во всех смыслах)!
показати весь коментар
05.07.2023 12:38 Відповісти
С Каспия очень сложная задача, надо находиться в Астрахани ..... Морской участок возле раши не проскочить
А в Брянской области наверное элементарно, белорусы помогут
показати весь коментар
05.07.2023 10:53 Відповісти
Что касается каспия, то с побережья Азербайджана (логистикой через Турцию) можно на моторных (даже надувных) лодках добраться предполагаемого места "охоты"!
показати весь коментар
05.07.2023 10:58 Відповісти
Что ж ты до сих пор не добрался? В Азербайджане тебе санкция Залужного не понадобится!
показати весь коментар
05.07.2023 11:47 Відповісти
переход на личность - это прием демагогии недопустивый в споре по существу, что выдает в тебе тролля (возможно кацапского, точно не знаю, поэтому утверждать не буду)!
показати весь коментар
05.07.2023 12:30 Відповісти
Бомбардувальники запускають ракети з висоти 10 000 м. Який ПЗРК туди дістане? Відповім: а ні який. Тому все, що ви пишете - маячня.
показати весь коментар
05.07.2023 12:18 Відповісти
Читайте выше внимательно, я писал "на маршруте набора высоты" (от аэродрома)!
показати весь коментар
05.07.2023 12:26 Відповісти
22 червня 1941 року з чернівецького аеродрому не злетів жоден радянський винищувач, вгадайте чому 🤔 А все дуже просто, жоден льотчик не дійшов до аеродрому з тієї простої причини, що їх, як свиней, по дорозі у підворіттях перерізали німецькі диверсійні групи. Звідки знаю, а від самих корінних жителів Чернівців, з якими спілкуюся не один десяток років( мав щастя певний час проживати у цьому місті). Ось як чітко працював Абвер перед початком бойових дій. Знаючи продажність та жадібність кацапів, що заважає ГРУ найняти за невеличкі гроші, а якщо потрібно, то й за великі, місцевих бандюків, які з великою радістю переріжуть членів екіпажів кацапських бомбардувальників, їх рідню, тощо. Ці оперативні заходи будуть коштувати дешевше, ніж витрати на закупку пального, чи яєць для потреб ВСУ, але ж тут працювати треба, ілі єта другоє.
показати весь коментар
05.07.2023 10:56 Відповісти
Те, що бандюки або вже завербовані ГРУ, або попереджені, що у разі спроби подібне утнути, їх самих переріжуть як курей.
показати весь коментар
05.07.2023 10:59 Відповісти
чи яєць для потреб ВСУ, Шановний Павлік Морозов! Дякую за коментар!

В Україні Законом ізраїльтян заборонено критикувати. Це вважається антисемітизмом і реально можна стати насельником буцегарні на п'ять років. Не можна у коментарях згадувати

про хавера Кирила Євгеновича Шевченка, якій вкрав 40 мільйонів доларів (1 мільярд гривень за нинішнім курсом) у вкладників «Терра Банку», яким керував.

Міністра оборони України пана Олексія Резнікова дуже дратує, коли свідомі нагадують йому, як його команда закупала захисникам ЗСУ яйця по 17 грн, картоплю по 24 грн, яблука по 52 грн. за 1кг., дизельне пальне по 80 грн. за литр, а олію по 111 грн. за кг. Посилання: https://censor.net/ru/news/3428541/minoborony_zakupalo_podsolnechnoe_maslo_po_kosmicheskim_tsenam_po_111_grnkg_tseny_v_kontraktah_mo_sravnyalis
показати весь коментар
05.07.2023 11:06 Відповісти
показати весь коментар
05.07.2023 10:45 Відповісти
показати весь коментар
05.07.2023 10:48 Відповісти
показати весь коментар
05.07.2023 10:51 Відповісти
Один із популярних українських каналів у Telegram "Ukraine Now" - це проєкт Інституту когнітивного моделювання (ІКМ). Того самого, що фігурував у розслідуванні про Спартака Субботу. ІКМ заявляє, що канал є "верифікованим" та ведеться у співпраці з Міністерством цифрової трансформації.

Деталі цієї співпраці невідомі. Проте схоже, що цей інститут тісно пов'язаний із забороненою ОПЗЖ та колишніми "регіоналами", зокрема з депутатом-забудовником Вадимом Столаром, а також фейковою соціологією. Окрім того, партія "Слуга народу" перерахувала мільйони на рахунки ІКМ, після чого на роботу в інститут взяли дочку нинішньої голови політсили Олени Шуляк.

Нині ІКМ на сайті заявляє, що працює з низкою міністерств та урядом. Як стала можливою така співпраця уряду з компанією, що займалася відбілюванням репутації проросійських політиків, вирішив розібратися Рух ЧЕСНО, який веде Реєстр Zрадників.
показати весь коментар
05.07.2023 10:51 Відповісти
Прозрів? Не вірю і Оман тому доказ.
показати весь коментар
05.07.2023 10:51 Відповісти
Кнурособаки
показати весь коментар
05.07.2023 11:04 Відповісти
Опять Зеленский виноват, да? )))
показати весь коментар
05.07.2023 11:25 Відповісти
В том что угробил украинскую ракетную программу в 2019, сразу как пришел?

Ну а ты как думаешь?
показати весь коментар
05.07.2023 11:52 Відповісти
Если один человек может угробить ракетную программу, то грош цена этой программе. А за клевету в Украине на какой срок сажают?
показати весь коментар
05.07.2023 12:47 Відповісти
Говорят о примерно 50 ракетах
показати весь коментар
05.07.2023 11:48 Відповісти
Оце так гігабомбардувальник, сам-один аж 50 ракет запустив!
Менше читайте всяке лайно в телграмі... є офіційний канал Повітряних сил, якщо вас корьожить від слова "офіційний", підпишіться на Лачен пише, або radar_ukr. Там завжди поститься виключно перевірена інформація, а не тупорилі істеричні верески всьопропальщіків на підсосі кремля.
показати весь коментар
05.07.2023 12:24 Відповісти
1500000009883 ракеты, инфа точная
показати весь коментар
05.07.2023 14:16 Відповісти
Для ,,роботи,, в глубокому тилу ворога- аеродроми, штаби, енергосистема і тп створено та відмінно навчено в тч у США наші сили спецоперацій. І не обов'язково тягати на собі за тисячі км ЗРК щоб знищити бойові літаки або пускову шахту, існують інші ефективні методи. Питання справді одне - чому не застосовують ССО у глибокому тилу, принаймні масштабно.
показати весь коментар
05.07.2023 15:06 Відповісти
 
 