Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет із акваторії Каспійського моря, - Повітряні сили (оновлено)
Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічним бомбардувальником Ту-160 з акваторії Каспійського моря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Якщо пуски реальні, орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних та східних областях о 10.50", - йдеться у повідомленні.
"Увага! Сумська, Полтавська області - ракетна небезпека", - згодом додали у Повітряних силах.
Станом на 10.48 онлайн карта повітряних тривог така:
"Увага! Південь - ракетна небезпека. Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр". Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - інформують у Повітряних силах.
"Увага! Схід - ракетна небезпека. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - додають у командування ПС.
О 12.03 Повітряні сили оголосили відбій ракетної небезпеки по регіонах.
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Доречі, за останній рік є випадки збиття руснявими ДРГ нашої авіації в нашому тилу за допомогою ПЗРК?
А в Брянской области наверное элементарно, белорусы помогут
В Україні Законом ізраїльтян заборонено критикувати. Це вважається антисемітизмом і реально можна стати насельником буцегарні на п'ять років. Не можна у коментарях згадувати
про хавера Кирила Євгеновича Шевченка, якій вкрав 40 мільйонів доларів (1 мільярд гривень за нинішнім курсом) у вкладників «Терра Банку», яким керував.
Міністра оборони України пана Олексія Резнікова дуже дратує, коли свідомі нагадують йому, як його команда закупала захисникам ЗСУ яйця по 17 грн, картоплю по 24 грн, яблука по 52 грн. за 1кг., дизельне пальне по 80 грн. за литр, а олію по 111 грн. за кг. Посилання: https://censor.net/ru/news/3428541/minoborony_zakupalo_podsolnechnoe_maslo_po_kosmicheskim_tsenam_po_111_grnkg_tseny_v_kontraktah_mo_sravnyalis
Деталі цієї співпраці невідомі. Проте схоже, що цей інститут тісно пов'язаний із забороненою ОПЗЖ та колишніми "регіоналами", зокрема з депутатом-забудовником Вадимом Столаром, а також фейковою соціологією. Окрім того, партія "Слуга народу" перерахувала мільйони на рахунки ІКМ, після чого на роботу в інститут взяли дочку нинішньої голови політсили Олени Шуляк.
Нині ІКМ на сайті заявляє, що працює з низкою міністерств та урядом. Як стала можливою така співпраця уряду з компанією, що займалася відбілюванням репутації проросійських політиків, вирішив розібратися Рух ЧЕСНО, який веде Реєстр Zрадників.
Ну а ты как думаешь?
Менше читайте всяке лайно в телграмі... є офіційний канал Повітряних сил, якщо вас корьожить від слова "офіційний", підпишіться на Лачен пише, або radar_ukr. Там завжди поститься виключно перевірена інформація, а не тупорилі істеричні верески всьопропальщіків на підсосі кремля.