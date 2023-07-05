Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет із акваторії Каспійського моря, - Повітряні сили (оновлено)

Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічним бомбардувальником Ту-160 з акваторії Каспійського моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Якщо пуски реальні, орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних та східних областях о 10.50", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рівень ракетної загрози надзвичайно високий, увага до сигналів повітряної тривоги має бути максимальна, - ОК "Південь"

"Увага! Сумська, Полтавська області - ракетна небезпека", - згодом додали у Повітряних силах.

Станом на 10.48 онлайн карта повітряних тривог така:

"Увага! Південь - ракетна небезпека. Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр". Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - інформують у Повітряних силах.

"Увага! Схід - ракетна небезпека. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - додають у командування ПС.

О 12.03 Повітряні сили оголосили відбій ракетної небезпеки по регіонах.