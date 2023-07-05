УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13233 відвідувача онлайн
Новини
9 631 61

Закарпатського військкома Варі, який побив дружину воїна, звільнять із лав ЗСУ, - Міноборони

новак,закарпаття,воєнком,варі

Старшого офіцера Закарпатського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який побив дружину військовослужбовця, звільнять з лав Збройних сил України.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та враховуючи слідчі дії, які тепер очікують на зазначену особу у зв'язку з провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних Сил України", - написав він.

Дивіться: П’яний майор ТЦК в Ужгороді побив дружину воїна ЗСУ. ФОТОрепортаж

Павлюк додав, що офіцер зганьбив своє високе звання і що надалі його діям дадуть оцінку правоохоронні органи та суд.

"Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту", - пообіцяв він.

Також дивіться: Співробітнику ТЦК, який побив дружину воїна ЗСУ, повідомлено про підозру, - поліція. ФОТО

Нагадаємо, 3 липня дружина військовослужбовця Тетяна Новак розповіла у фейсбуці, що її побив на вулиці п’яний старший офіцерЗакарпатського ОВК Костянтин Варі. В МВС підтвердили, що він дійсно був п’яний. Наступного дня йому повідомили про підозру.

Автор: 

побиття (955) звільнення (2690) ЗСУ (7669) Павлюк Олександр (216)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+47
Якось воно нелогічно. Може, в штрафбат? Бо виглядає так, наче його нагородили.
показати весь коментар
05.07.2023 10:31 Відповісти
+43
А повістку йому на фронт рядовим бійцем дадуть?
Чи він після тривалої "хероїчної" служби в ТЦК став за рішенням ВЛК непридатним до подальшої військової служби? Ще може й пенсію собі оформить за вислугою років?
показати весь коментар
05.07.2023 10:31 Відповісти
+35
Мощне покарання! Звільнення з ЗСУ. Та він тільки радий буде.
показати весь коментар
05.07.2023 10:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В поліцію пішли ті кого не вспіла посадити міліція
показати весь коментар
05.07.2023 10:34 Відповісти
Мощне покарання! Звільнення з ЗСУ. Та він тільки радий буде.
показати весь коментар
05.07.2023 10:30 Відповісти
Махне валантьором, канали вже напрацьовані.
показати весь коментар
05.07.2023 10:56 Відповісти
И пенсия военная тю-тю, я так понимаю. Или нет?
показати весь коментар
05.07.2023 12:49 Відповісти
Може й тю-тю, але в нас часто відбуваються "чудеса", після того, як все затихає й забувається.
показати весь коментар
05.07.2023 15:11 Відповісти
Якось воно нелогічно. Може, в штрафбат? Бо виглядає так, наче його нагородили.
показати весь коментар
05.07.2023 10:31 Відповісти
Павлюк додав, що офіцер зганьбив своє високе звання і що надалі його діям дадуть оцінку правоохоронні органи та суд. Джерело:
показати весь коментар
05.07.2023 11:54 Відповісти
Ну типу штраф тисячі 4 чи місяць виправних робіт? Це ж дрібне ***********. Його нагородили за побиття жінки. За 4к (штраф) дали можливість відмазатись від армійки.

Піду і я якісь жінці лице набью, і шоб не ганьбити честь ЗСУ отримаю білий квиток.

Звучить як план.
показати весь коментар
05.07.2023 12:14 Відповісти
Ну, тобто за згодою сторін закриють справу? Це таке покарання, я вас правильно зрозумів?
показати весь коментар
05.07.2023 12:16 Відповісти
Все буде залежати від того, який у нас суд. Якщо по закону, то:

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження згідно ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України, карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
показати весь коментар
05.07.2023 17:26 Відповісти
А повістку йому на фронт рядовим бійцем дадуть?
Чи він після тривалої "хероїчної" служби в ТЦК став за рішенням ВЛК непридатним до подальшої військової служби? Ще може й пенсію собі оформить за вислугою років?
показати весь коментар
05.07.2023 10:31 Відповісти
Обов,язково!
показати весь коментар
05.07.2023 10:47 Відповісти
Як я вже писав раніше, вибачаюсь за "баян", але
Спосіб лікування єдиний: на нуль в розмінування проходів перед наступом. Мінімум на півроку. Наявність вибухово-інженерної підготовки значення не має, адже офіцер, герой як ніяк, хоч вже і відставний.
Інакше на фронті він - командир підрозділу, а далі за сценарієм: виховна робота із особовим складом під пяну руку, вирішення питань стосовно відпусток, переведення та застосування підлеглих бійців.
Для правильного застосування такого бидла потрібна воля вищого військового керівництва
показати весь коментар
05.07.2023 10:47 Відповісти
Один ньюанс - сначала разжаловать до рядовых и напрвить в саперную учебку. А потом уже на ноль, ползать на пузе и мины выковыривать... А когда захочеться повеситься - пусть вспоминает солнечный Ужгород.
Только это можно сделать в другой стране!
показати весь коментар
05.07.2023 10:52 Відповісти
Прикольно чтобы сбежать из ЗСУ достаточно побить женщин...а на передок нееее сложно.......
показати весь коментар
05.07.2023 10:32 Відповісти
А што, так можна било?)
показати весь коментар
05.07.2023 10:35 Відповісти
Проблема в тому, що в нього знання майор, тобто дадуть керувати великим пiдроздiлом. А, це буде безлiч жерт, бо воно тiльки й вмiє хабарi брати, пиячити та нападати на беззахисних. От якби розжалували, то iнша справа. Проте це вже другий з самих кричущих випадкiв (поряд з одеським), де вього лиш "звiльняють"
показати весь коментар
05.07.2023 10:49 Відповісти
Побиттям жінки він обесчестив своє звання офіцера. Керівництво має повне право розжалувати його. Але цим вони дадуть зрозуміти своїм цепним псам, що вони теж смертні а в такому разі вони вже не з таким завзяттям будуть хазяїну палицю носить. От і вся математика.

Кругова порука.
показати весь коментар
05.07.2023 12:18 Відповісти
А щоб проводити слідчі дії обовязково треба звільняти під час воєнного стану з лав ЗСУ? Дивно якось.
показати весь коментар
05.07.2023 10:32 Відповісти
Звільнити відразу взяти під варту оголосити звинувачення кримінального кодексу понизити до рядового стрільця та відправити на нуль відробляти покарагння.
показати весь коментар
05.07.2023 10:34 Відповісти
Вони тому і звільнили, що знають, що під варту його НЕ візьмуть, бо ч.1 ст.125 КК України - злочин не тяжкий, позбавлення волі не передбачено, та ще й до того справа приватного обвинувачення, тобто усі обовязки з доказування в суді "повісили" виключно на потерпілу, а можливо і закриття справи за примиренням сторін (якщо "укатають" потерпілу відмовитися від заяви)
Максимум за рішенням суду - штраф
показати весь коментар
05.07.2023 11:07 Відповісти
Він зара у мадяроЦигана в буддапєшті каву попиває
"а в Житомирі Миколу на ВЛК пакують"
Як вам аналогія?
показати весь коментар
05.07.2023 10:34 Відповісти
Судя по всему, этот офицер найдет другую непыльную работу
показати весь коментар
05.07.2023 10:35 Відповісти
Ви думаєте про оновлену мпаліцію?
показати весь коментар
05.07.2023 10:38 Відповісти
Буде "рєшалой" по питанням громадян у ТЦК...
показати весь коментар
05.07.2023 10:42 Відповісти
Це ще краще 👍
показати весь коментар
05.07.2023 10:53 Відповісти
А павестачку ему дадут? Или это для обычных граждан только?
показати весь коментар
05.07.2023 10:37 Відповісти
За звільнення з ЗСУ скільки йому тисяч виплатять?
показати весь коментар
05.07.2023 10:40 Відповісти
Какое жестокое наказание. А может его лучше в Бахмут рядовым? А то получается етого наказали домашним арестом а потерпевшего наградят поездкой на фронт
показати весь коментар
05.07.2023 10:41 Відповісти
Старе совкове покарання, чи перевести чи звільнити. Ось що цікаво, це походу просто офіцер тецекашний - листоноша стандартна. Його звільнили. А ось одеського тецекашного начальника "барісава" не звільнили, він не рядовий верблюд, як ось це закарпатське непорозуміння, а підорок, яки приносить профіт. "Барісава нізя увальнять, єво пєрєвєсті надабна, он патом єщо прінєсьот".
показати весь коментар
05.07.2023 10:41 Відповісти
"ОТЦК та СП " - взагалі "це " ні воєнкомат , ні державна організація, а приватна фірма - тому якщо вони на вас кидаються - просто п*здить їх👈
показати весь коментар
05.07.2023 10:42 Відповісти
короче, як когось мобілізували, а воювати не хоче, нехай дасть стусана якійсь жінці і все, можна далі бухать і на гражданці чалиться.
вибачаюсь перед жінками, це був сарказм.
показати весь коментар
05.07.2023 10:43 Відповісти
як це звільняють ??? це що як у цій відомій байці "щуку кинули у річку" ??? має бути розжалування у рядові і на фронт, наприклад під Бахмут, Лиман ...
показати весь коментар
05.07.2023 10:44 Відповісти
А місцевим поліцаям аж бальзам на душу. Взяти "при ісполненії" місцевого недотрогу, це не циганчуків ганяти.
показати весь коментар
05.07.2023 10:49 Відповісти
Вважаєте, у місцевих поліцаїв немає дітей, котрих цей самий "офіцер" відмазував від служби?
Там всі залежні один від одного, тому й тримаються кучі.
показати весь коментар
05.07.2023 11:04 Відповісти
И что,теперь он на своих испанских виллах будет рассказывать местным телкам про кровавые бои с руцкими на ближних подступах к Тернополю.
показати весь коментар
05.07.2023 10:54 Відповісти
чому Тернополю, коли він з Ужгорода ???
показати весь коментар
05.07.2023 10:57 Відповісти
Куда приказали туда и попал,он же солдат,а не турист.
показати весь коментар
05.07.2023 11:24 Відповісти
А чому не розжалуваний в рядові і переведений в бойовий підрозділ? А так шумиха утихне , він через суд поновиться на роботі
показати весь коментар
05.07.2023 10:54 Відповісти
Там ціла кагорта саботажників сидить і в правопоХоронних органах !!!
По їх бездіяльності, теж слідство ТРЕБА проводити> https://chas.news/news/ofitsera-zakarpatskogo-ttsk-yakii-pyanim-pobiv-zhinku-v-uzhgorodi-zvilnili-z-posadi
показати весь коментар
05.07.2023 10:59 Відповісти
То есть кто с первых дней, тот должен до конца воевать, а этот так уволят ?? Может быть перевести в штурмовики ?
показати весь коментар
05.07.2023 11:01 Відповісти
Рядовим на фронт!!!!!!!!
показати весь коментар
05.07.2023 11:03 Відповісти
Обращает на себя внимание полное отсутствие интереса правоохранительных органов к материальному состоянию этого "военкома".
Сирота? Бессеребрянник? Честный? Жил на одну зарплату? Неужели родня не "гениальные бизнесмены"?
Серьезно?

Справедливость она такая ... Борьба с коррупцией она такая ...
показати весь коментар
05.07.2023 11:08 Відповісти
Круто. Всі зрозуміли як дембельнутися?
показати весь коментар
05.07.2023 11:08 Відповісти
Строковиків під час дії воєнного стану звільнити не можуть, а тут - та як два пальці об асфальт! При тому ще ДО рішення суду!
"Я худєю" від такої ситуації! На час слідства та судочинства - відсторонити від виконання обов'язків зі збереженням "голої" ставки. А далі діяти відповідно до рішення суду. При звинувачувальному вироку (а іншого там і бути не може) - "зірочки" з пагонів, на полігон для злагодження та набуття необхідних навичок і далі на фронт. Яке звільнення?
показати весь коментар
05.07.2023 11:10 Відповісти
новий лайфак як відкосити від ЗСУ.100 %
показати весь коментар
05.07.2023 11:16 Відповісти
..піде до дермаків-татарових або тупо чабаном тітушек
показати весь коментар
05.07.2023 11:16 Відповісти
Будет пенсию получать, больше, чем работающая семья.
показати весь коментар
05.07.2023 11:20 Відповісти
А під час війни не звільняють, тільки за станом здоров'я. Головнокомандувач може його розжалувати до солдата і направити кудись.....
показати весь коментар
05.07.2023 11:31 Відповісти
Звільнять, чи не звільнять, а суд за напад на жінку з побиттям буде все одно.
показати весь коментар
05.07.2023 11:44 Відповісти
Якого хр. старший офіцер мав би бити жінку військовослужбовця посеред вулиці? Варто би ще розібратися з цією "дружиною військовослужбовця". Але то - як військовослужбовець прийде з фронту...
показати весь коментар
05.07.2023 11:51 Відповісти
Військовослужбовець поряд стояв...
показати весь коментар
05.07.2023 15:50 Відповісти
. Знаєш, був колись такий старий анекдот: чоловіка і коханця спитали, як вони "ділять" одну бабу. Відповідь - я її граю (їбу, себто...) у понеділок, середу і п"ятницю. А Василь - у вівторок, четвер і суботу. А що ви робите в неділю? - Дубасимо її за ********.
PS. Мабуть то було в неділю?
показати весь коментар
05.07.2023 20:31 Відповісти
Уволят? Без выходного пособия? Поле чудес в стране дураков.
показати весь коментар
05.07.2023 12:00 Відповісти
Накажут волка - в лес выгонят.
показати весь коментар
05.07.2023 12:08 Відповісти
Штрафбат
Звільнення -- без пенсії
Таке покарання насмішка над потерпілими нами
показати весь коментар
05.07.2023 12:18 Відповісти
Дивлячись на покарання, зараз усі почнуть бити ...
показати весь коментар
05.07.2023 13:06 Відповісти
 
 