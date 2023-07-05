Закарпатського військкома Варі, який побив дружину воїна, звільнять із лав ЗСУ, - Міноборони

Старшого офіцера Закарпатського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який побив дружину військовослужбовця, звільнять з лав Збройних сил України.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та враховуючи слідчі дії, які тепер очікують на зазначену особу у зв'язку з провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних Сил України", - написав він.

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Павлюк додав, що офіцер зганьбив своє високе звання і що надалі його діям дадуть оцінку правоохоронні органи та суд.

"Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту", - пообіцяв він.

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Нагадаємо, 3 липня дружина військовослужбовця Тетяна Новак розповіла у фейсбуці, що її побив на вулиці п’яний старший офіцерЗакарпатського ОВК Костянтин Варі. В МВС підтвердили, що він дійсно був п’яний. Наступного дня йому повідомили про підозру.