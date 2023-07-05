Закарпатського військкома Варі, який побив дружину воїна, звільнять із лав ЗСУ, - Міноборони
Старшого офіцера Закарпатського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який побив дружину військовослужбовця, звільнять з лав Збройних сил України.
Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.
"На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та враховуючи слідчі дії, які тепер очікують на зазначену особу у зв'язку з провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних Сил України", - написав він.
Павлюк додав, що офіцер зганьбив своє високе звання і що надалі його діям дадуть оцінку правоохоронні органи та суд.
"Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту", - пообіцяв він.
Нагадаємо, 3 липня дружина військовослужбовця Тетяна Новак розповіла у фейсбуці, що її побив на вулиці п’яний старший офіцерЗакарпатського ОВК Костянтин Варі. В МВС підтвердили, що він дійсно був п’яний. Наступного дня йому повідомили про підозру.
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Піду і я якісь жінці лице набью, і шоб не ганьбити честь ЗСУ отримаю білий квиток.
Звучить як план.
Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження згідно ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України, карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
Чи він після тривалої "хероїчної" служби в ТЦК став за рішенням ВЛК непридатним до подальшої військової служби? Ще може й пенсію собі оформить за вислугою років?
Спосіб лікування єдиний: на нуль в розмінування проходів перед наступом. Мінімум на півроку. Наявність вибухово-інженерної підготовки значення не має, адже офіцер, герой як ніяк, хоч вже і відставний.
Інакше на фронті він - командир підрозділу, а далі за сценарієм: виховна робота із особовим складом під пяну руку, вирішення питань стосовно відпусток, переведення та застосування підлеглих бійців.
Для правильного застосування такого бидла потрібна воля вищого військового керівництва
Только это можно сделать в другой стране!
Кругова порука.
Максимум за рішенням суду - штраф
"а в Житомирі Миколу на ВЛК пакують"
Як вам аналогія?
вибачаюсь перед жінками, це був сарказм.
Там всі залежні один від одного, тому й тримаються кучі.
По їх бездіяльності, теж слідство ТРЕБА проводити> https://chas.news/news/ofitsera-zakarpatskogo-ttsk-yakii-pyanim-pobiv-zhinku-v-uzhgorodi-zvilnili-z-posadi
Сирота? Бессеребрянник? Честный? Жил на одну зарплату? Неужели родня не "гениальные бизнесмены"?
Серьезно?
Справедливость она такая ... Борьба с коррупцией она такая ...
"Я худєю" від такої ситуації! На час слідства та судочинства - відсторонити від виконання обов'язків зі збереженням "голої" ставки. А далі діяти відповідно до рішення суду. При звинувачувальному вироку (а іншого там і бути не може) - "зірочки" з пагонів, на полігон для злагодження та набуття необхідних навичок і далі на фронт. Яке звільнення?
PS. Мабуть то було в неділю?
Звільнення -- без пенсії
Таке покарання насмішка над потерпілими нами