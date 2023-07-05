Литва розглядає посилення санкцій проти Білорусі у зв’язку з переміщенням туди ПВК "Вагнер", - Науседа

Литва розглядає посилення обмежень на в’їзд для громадян Білорусі через те, що до країни "переїхала" ПВК "Вагнер".

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, чиї слова наводить LRT, передає Цензор.НЕТ.

"Я чув, що і міністр закордонних справ визнає, що такий ризик є (спроби ваагнерівців проникнути до Литви. - Ред.), тому я думаю, що ми всі разом дійдемо цього висновку і повернемося до тих рішень, які ми ухвалили, спробуємо дати їм нову оцінку у світлі нових обставин", - сказав Науседа.

Він нагадав, що у квітні наклав вето на ухвалений Сеймом закон саме через відмінні санкції щодо білоруських і російських громадян, але його було подолано.

"Звичайно, я нічого не маю проти білорусів як народу, але громадянство Білорусі можна отримати, просто отримавши білоруський паспорт, і ми також бачили випадки, коли добре відомі люди мають, наприклад, не тільки паспорт Російської Федерації, а й паспорт Білорусі. Таким чином, люди з білоруськими паспортами неясного походження можуть подати заявку на в'їзд до Литви з неясними намірами", – пояснив Науседа.

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Нагадаємо, російські ЗМІ публікували фотографії, на яких нібито зображені табори ПВК "Вагнер" Могильовській області Білорусі.