Україна обговорила в Авіаційному комітеті НАТО організацію польотів, застосування безпілотників і медичне забезпечення

На засіданні Авіаційного комітету Альянсу у Брюсселі представники Головного управління державної авіації України поділилися українським досвідом та особливостями у сфері регулювання діяльності державіації України в умовах дії воєнного стану, акцентували увагу на підготовці льотного складу, організацію і виконання польотів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Міноборони України поглиблює співпрацю з національними військовими органами управління авіацією держав-членів та партнерів НАТО", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на засіданні були обговорені особливості льотної придатності повітряних суден, їх компонентів, використання повітряного простору та забезпечення його безпеки.

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Зважаючи на виклики розв’язаної Росією війни, особливу увагу акцентували на організації та виконанні польотів, застосуванні БпЛА, підготовці льотного складу, медичного забезпечення та використанні аеродромів.

Окрему увагу сторони приділили вдосконаленню нормативно-правової бази у галузі державної авіації.

"Україна розробляє новий документ з організації та виконання польотів державної авіації в особливий період та під час дії воєнного стану. Зосереджуємося на повній взаємосумісності з Альянсом. Тому зміни, передусім, будуть націлені на врахування натовського досвіду, адаптованого під українські реалії", – зазначив начальник Головного управління державної авіації України Андрій Телегін.

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За його словами, цей документ, після його впровадження, буде представлений Авіаційному комітету НАТО для коригування підходів Альянсу з урахуванням українського досвіду ведення війни.