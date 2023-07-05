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Новини НАТО
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На саміті у Вільнюсі Україна отримає "чимало", але не все, на що сподівається, - Науседа

науседа

На саміті НАТО 11-12 липня у Вільнюсі Україна отримає більше, "ніж ми звикли очікувати", але менше за план-максимум.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю для BNS, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"У мене є відчуття, що ми ще знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців, і що ці формулювання міститимуть більше, ніж ми звикли озвучувати... Президент Зеленський, я сподіваюся, після прибуття до Вільнюса, дійсно отримає, можливо, не все з того, чого він очікує у своїх планах-максимумах, але він точно отримає багато чого", - зазначив він. 

Науседа нагадав, що на саміті деякі країни запропонують Україні гарантії безпеки, крім того відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО. Однак він додав, що претензії України щодо "відчинених дверей" справедливі.

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"Так, двері НАТО відчинені, але для деяких країн вони відчиняються дуже швидко, а інші країни взагалі не можуть знайти ці двері, і я думаю, що українці абсолютно правильно ставлять питання про те, що сьогодні вони ще не члени НАТО. Вони кажуть: ми це розуміємо і поважаємо ваше рішення, але й ви маєте поважати нас, кажучи, про завтрашній день. Це те, про що йде основна дискусія просто зараз, я б не сказав, що це суперечка, просто, можливо, є невелика різниця в тому, що ми можемо сказати, і що ми не можемо сказати", - визнав він. 

Інтерв'юер зауважив, що "вже очевидно, що Україна не отримає ані запрошення до Альянсу, ані запрошення приєднатися до НАТО після війни, однак Науседа вважає, що "не варто казати так категорично". 

"Я б не став так категорично формулювати, що запрошення (вступити - BNS) після війни в тій чи іншій формі не буде. Це саме те, що ми зараз обговорюємо. Це не буде програма-мінімум, тому що програма-мінімум, імовірно, буде просто повторенням того, що було заявлено в Бухаресті, з додаванням Ради Україна-НАТО і зобов'язань щодо підтримки... Я думаю, що ми будемо вищими за програмний мінімум, але я не хочу забігати наперед", - наголосив він, додавши, що на його думку, успіхом саміту буде "щось більше за Бухарест".

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Нагадаємо, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявляла, що двосторонні угоди щодо гарантій безпеки "розмивають" дебати про заявку України на членство в НАТО.

НАТО (6547) саміт (790) членство в НАТО (1743) гарантія (268) Науседа Гітанас (352)


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Топ коментарі
+11
А Боневтик поедет или повторит судьбу Яныка? Я понимаю, что неприятно слушать глаза в глаза про все факапы власти, про дикую коррупцию и воровство - но его никто не заставлял так себя вести. Теперь нужно отвечать на неприятные вопросы союзников. И видосики там уже не прокатят, там далеко не лохи съедутся.
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05.07.2023 11:13 Відповісти
+10
Готовится неофициальная порка одного зарвавшегося недомерка за закрытыми дверями. И я совсем не про *****.
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05.07.2023 11:15 Відповісти
+7
Ага, зелені отримають ''чимало'' і сподіваюся пиз***й теж прилетить за про**би!
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05.07.2023 11:11 Відповісти
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А Щеля зібрався їхати з мішком по НАТУ.
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05.07.2023 11:07 Відповісти
А вам, я бачу, дуууже смішно? Може ще й ехидно зарегочете? Тільки ваш порох все вміє? Ну як же ж без нього і порохоботів отримати "мішок з НАТУ"?
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05.07.2023 12:36 Відповісти
Цьому поцу Оманському НАТИ не дадуть, тому і сміюсь. До речі, Порох не мій, я голосував за іншого кандидата.
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05.07.2023 12:40 Відповісти
Чого це так зловтішеєтесь? Вам радісно від того? Напевно ви далеко від України живете і на то всьо здалеку дивитесь. А я живу в Україні не мені не "все-рівно" що буде.
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05.07.2023 12:55 Відповісти
Я в Запоріжжі і ближче до ЗАЕС ніж дехто.
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05.07.2023 12:57 Відповісти
Дивно!! А таке враження що тільки і бажаєте, щоб не стало України. Бо ваш "ехідний сміх". Це по-перше, А, по-друге, то шо ви ПИШЕТЕ, що живете в Запоріжжі, ще не означає що так воно Є!!!!
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05.07.2023 13:15 Відповісти
Можете не вірити, мені всеодно.
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05.07.2023 13:20 Відповісти
Пані Тетяна, я вважаю, що Порохобот, це поняття, звучить гордо. Не буду перераховувати, що зробив і робить Порошенко, а Зедебіл звучить образливо, тому що ви нічого не озвучите, зробленого Зеленським. До НАТО приймають не ЗСУ, а Украіну. Такого розворовування, зради і непрофесійності ми не пом"ятаємо. Така краіна не потрібна нікому, крім нас дурнуватих.
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05.07.2023 14:45 Відповісти
Пороха відставили 4 роки тому - все, що з тої пори стається -в касу Щєлі.
що до Пороха - на нього було заведена купа карних справ, власне як 4 справи заведені на Байдена - ми все ще з цікавісттю очікуємо, що на 100% свій гепрокурор не вилізе в чеергове з закінченням терміну розслідування, а таки доведе справу (особливо з Байденом) до суду. Чи ви що, злочинців намилилися відпустити? (-:
Особливо цього кримінальника Байдена)
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05.07.2023 13:01 Відповісти
Короче, готовится большой пук в лужу, судя по всему.
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05.07.2023 11:10 Відповісти
Готовится неофициальная порка одного зарвавшегося недомерка за закрытыми дверями. И я совсем не про *****.
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05.07.2023 11:15 Відповісти
А ви ДОМЕРОК? Який ви розумний, "диванний експерт"!!! Все ви знаєте, все розуміете. От тільки чого від дівана не відірветесь?
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05.07.2023 12:38 Відповісти
Нет, я в отличие от вас внимательно слушал умных и авторитетных людей, говоривших что избрание этого недомерка и тупого барыги приведет к трагедии для Украины и его народа. Например: Горбулина, Забужко, Андруховича, Роговцеву, братьев Капрановых, Сейтаблаева, Джемилева, Малковича, Пасхавера, Кривоноса, Юхновского, группу 1-го декабря, Винничука, Куркова, Кокотюху, Жадана, Любку, Бондара, Подеревянсого, Марковича, Щербака и прочих. Очень внимательно слушал. Вы считаете что эти люди были неправы и их прогнозы и предупреждения не сбылись?
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05.07.2023 12:51 Відповісти
Я на то всьо маю свою думку. А прислухатись до Роговцевої....
Правы-неправы. А кто, что думал и говорил, когда Пороха выбирали? тогда все спешили выбрать ЛЕГИТИМНОГО президента. Вот и выбрали: Крым просрал, Восток- просрал.
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05.07.2023 12:59 Відповісти
Вы в этом уверены? У вас календарик в голове испортился? Когда Раша оккупировала Крым, когда она оккупировала большую часть ОРДЛО и когда Порох стал президентом? Даты назовете?
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05.07.2023 13:03 Відповісти
От того і швиденько вибрали пороха, аби в Україні з'явився лігітимний президент. А ваш порох, на якого всі .... сподівання, нічого не зробив. Тільки жестикулювати вміє ваш порох. Це, по-перше, а, по-друге, нашо мані це фото? Це фото мені нічого не доводить. Бачила я і чула в 2019 році ці всі заклики від Роговцевої. Ну то й що??? Для мене вона не авторітет. Гарна актриса, чудова жінка, але не авторітет в політиці.
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05.07.2023 13:23 Відповісти
Ага, ничего. Это сказано про Пороха

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05.07.2023 13:30 Відповісти
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05.07.2023 13:31 Відповісти
Слова-слова... На заборі теж щось написано а під забором дрова лежать. Це фото- не аргумент. Хто його робив і хто писав- не відомо. Спадщина, лишена нам від пороха - ось це аргумент.
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05.07.2023 13:39 Відповісти
Его спадщина - рост зарплат даже в долларовом эквиваленте, рост ВВП, построенная почти с нуля армия, безвиз, ассоциация, собственная независимая церковь, Прозорро, декларации для всех чиновников и депутатов, децентрализация, банковская реформа и прочее, прочее, прочее. Хватит тут врать.
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05.07.2023 14:19 Відповісти
Пані Тетяна, не ображайтеся, але ви дурнувата.
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05.07.2023 14:47 Відповісти
Это обычное одноразовое резиноизделие. Бот однодневка. Посмотрите на дату регистрации. Обычно они держатся здесь не больше пары-тройки дней. Их задача за это время как можно больше здесь насрать.
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05.07.2023 15:48 Відповісти
Так все-таки вы ответите или будете продолжать тупо петлять - Когда Раша оккупировала Крым, когда она оккупировала большую часть ОРДЛО и когда Порох стал президентом? Даты назовете?
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05.07.2023 13:32 Відповісти
Так, захоплення Криму почалось ще в лютому-березні. АЛЕ!!! Ще раз нагадую: пороха вибрали ШВИДКО, аби з'явився лігитимной президент. Тоді , як передвиборча агітація, з кожної праски звучало: "треба швиденько вибрати президента. Нема часу на 2 тур. Скоріш за все більшість віддадуть голоса за пороха".
Вибрали швидко президента і ШО?!!! А нічого!!! Крим відтяпали остаточно і на Сході нічого не змінилось з приходом ЛІГІТИМНОГО пороха.
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05.07.2023 13:46 Відповісти
Хватит врать и изворачиваться. Так все-таки вы ответите или будете продолжать тупо петлять - Когда Раша оккупировала Крым, когда она оккупировала большую часть ОРДЛО и когда Порох стал президентом? Даты назовете?
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05.07.2023 13:54 Відповісти
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05.07.2023 13:06 Відповісти
Крим окупували за 4 місяці до обрання Пороха, 3/4 Донбасу після його обрання - деокупували. При Порохі окупована територія скоротилася до 7% України, зараз складає 22%. Звісно, досягнення зеленого президента-катастрофи - куди більші, ніж Пороха. Переконав перед війною людей не евакуюватися, не забезпечив захист, мабуть мільйони вже мертві. От хороший президент.
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05.07.2023 13:07 Відповісти
А ваш порох, перконав би людей евакуюватись? Напевно пригомував би пироги і квіти для зустрічі. Як би був порох зі своєю "елітою" , то ми б вже під рашкою були.
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05.07.2023 13:50 Відповісти
а ви, власне, строчите коменти з окопу, використовуючи мертвого рашиста за столик для ноута?
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05.07.2023 13:02 Відповісти
По-перше, я не читала ці коменти. Може вони як раз відносяться до вас, до порохоботів, які зараз шкіряться в ехідній посмішці. А, по-друге, із-за таких, як ви і вам подібних, які не хочуть ідти войувати, а тільки в коментарях "вогонь в масло підливають", бійці і злі, бо замінити їх нікому.
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05.07.2023 13:28 Відповісти
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05.07.2023 12:42 Відповісти
Ага, зелені отримають ''чимало'' і сподіваюся пиз***й теж прилетить за про**би!
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05.07.2023 11:11 Відповісти
За про**би? Ні. За великі за про**би.
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05.07.2023 11:17 Відповісти
А ви, я бачу, не в Україні живете? Так радієте що Україна мало що отримає. Може із-за таких, як ви, любітелі ставити підніжки, війна невідомо коли закінчиться.
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05.07.2023 12:40 Відповісти
А Боневтик поедет или повторит судьбу Яныка? Я понимаю, что неприятно слушать глаза в глаза про все факапы власти, про дикую коррупцию и воровство - но его никто не заставлял так себя вести. Теперь нужно отвечать на неприятные вопросы союзников. И видосики там уже не прокатят, там далеко не лохи съедутся.
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05.07.2023 11:13 Відповісти
якщо його дЄрмак із собою візьме як першу бледі, чи як там у них?
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05.07.2023 11:19 Відповісти
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05.07.2023 11:21 Відповісти
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05.07.2023 11:16 Відповісти
Великій лідор після саміту НАТО? Абіделся.
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05.07.2023 11:18 Відповісти
Якщо теперешній лідер України, по-вашому, "лідор", то як назвати минулого "лідора"(пороха)? Під...р?
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05.07.2023 13:30 Відповісти
На саміті у Вільнюсі Україна отримає "чимало", але не все, на що сподівається, - Науседа

Ключове слово ЧИМАЛО - стакан наполовину повний, або наполовину порожній.

Важливо ЧИМ наполовину повний, або наполовину порожній.

- Ви бажаєте що б ваш син, простий хлопець з хутора женився на дочці Рокфеллєра?
- Хочу?
- Чудово! Справа на 50% зроблена - ви дали згоду. Тепер залишилася дрібниця: спитати Рокфеллєра.
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05.07.2023 11:20 Відповісти
Подобаються мені партнери. Формулювання шукатимуть. Формулювання. Може б винищувачі пошукали?
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05.07.2023 11:26 Відповісти
під позолоченим асфальтом розшукуйте, одразу за мульярдом зедерев...
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05.07.2023 11:32 Відповісти
А чого ваш порох, будучі при владі, ні зброї не отримав, ні дороги не зробив? А тільки і пам'ятав що все собі-собі: Це мені, і це мені.
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05.07.2023 13:32 Відповісти
а нахіба мені відповідати щойно вилупленій із курятника дЄрмакОПи? Поклюй Подоляка.
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05.07.2023 20:38 Відповісти
Те, що не треба --буде, а те, що треба-- не буде.
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05.07.2023 11:37 Відповісти
Нам потрібно лише одне - 5 стаття НАТО. Тільки це убезпечить Україну від рашистської орди назавжди. Усе інше - костилі, які не факт, що щось гарантуватимуть.
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05.07.2023 11:41 Відповісти
Чтобы получить 5 статью - нужно соответствовать всем нормам. А не делать вид, что ты самый хитросделанный и все в НАТО - лохи наивные. Тут психология криворожской шпаны не прокатит.
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05.07.2023 11:53 Відповісти
Чтобы получить 5 статью, надо чтобы большие и взрослые дяди с сша и еуропы перестали сс*ться россию и путина. все остальное - лирика.
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05.07.2023 16:10 Відповісти
Все зрозуміло... Для них варіант самий клсний, мають заслін перед ордою, добре озброєне і навчене військо, а після війни можна збої навалити скільки завгодно, але не приймати в НАТО, і як москалі знову почнуть бікувати, знов заказти, що це не конфлікт НАТО і т.і. ООН, НАТО та інші міжнародні організації **********, ці просто збіговисько довбой*бів.
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05.07.2023 11:50 Відповісти
головне, щоб акцентували, що ті плюшки завдяки ЗСУ і волонтерам, а не завдяки плісняві, бо найвеличніший знову все собі припише
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05.07.2023 12:01 Відповісти
А хто ти? Пліснява, ще й яка!!! З такими, як ти, країну не побудуеш!! Споглядач диванний.
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05.07.2023 13:35 Відповісти
🖕
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06.07.2023 07:01 Відповісти
Зелене непорозуміння не палає бажанням їхати на саміт. Всі добре розуміють чому. Той хто нікому нічого не винен хапне там знатних п...здюлєй за своїх ******...х в край єрмаків, рєзнікових, безуглих... Ну і за свої тупорилі рухи. Тому той хто ще не втік топає ніжками і судорожно шукає приводу відморозитись від поїздки.
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05.07.2023 12:26 Відповісти
А порох - це ЩО? Порузуміння? Навряд чи. Ви, я бачу, на все то споглядаєте здалеку. Напевно не в Україні живете? Бо тільки байдужі до України люди, можуть тут "плескати своїми язиками", разглагольствовать хтот шо хапне і хто шо отримає.
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05.07.2023 12:49 Відповісти
Та ні Тетяна, я не здриснув, як це багато хто зробив при першій ліпшій можливості. А де я написа, що порох порозуміння? Не видавайте бажане за дійсне, а навчіться відповідати за свій вибір і прослідковувати причинно - наслідкові зв'язки.
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05.07.2023 13:51 Відповісти
 
 