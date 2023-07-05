На саміті у Вільнюсі Україна отримає "чимало", але не все, на що сподівається, - Науседа

На саміті НАТО 11-12 липня у Вільнюсі Україна отримає більше, "ніж ми звикли очікувати", але менше за план-максимум.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю для BNS, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У мене є відчуття, що ми ще знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців, і що ці формулювання міститимуть більше, ніж ми звикли озвучувати... Президент Зеленський, я сподіваюся, після прибуття до Вільнюса, дійсно отримає, можливо, не все з того, чого він очікує у своїх планах-максимумах, але він точно отримає багато чого", - зазначив він.

Науседа нагадав, що на саміті деякі країни запропонують Україні гарантії безпеки, крім того відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО. Однак він додав, що претензії України щодо "відчинених дверей" справедливі.

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"Так, двері НАТО відчинені, але для деяких країн вони відчиняються дуже швидко, а інші країни взагалі не можуть знайти ці двері, і я думаю, що українці абсолютно правильно ставлять питання про те, що сьогодні вони ще не члени НАТО. Вони кажуть: ми це розуміємо і поважаємо ваше рішення, але й ви маєте поважати нас, кажучи, про завтрашній день. Це те, про що йде основна дискусія просто зараз, я б не сказав, що це суперечка, просто, можливо, є невелика різниця в тому, що ми можемо сказати, і що ми не можемо сказати", - визнав він.

Інтерв'юер зауважив, що "вже очевидно, що Україна не отримає ані запрошення до Альянсу, ані запрошення приєднатися до НАТО після війни, однак Науседа вважає, що "не варто казати так категорично".

"Я б не став так категорично формулювати, що запрошення (вступити - BNS) після війни в тій чи іншій формі не буде. Це саме те, що ми зараз обговорюємо. Це не буде програма-мінімум, тому що програма-мінімум, імовірно, буде просто повторенням того, що було заявлено в Бухаресті, з додаванням Ради Україна-НАТО і зобов'язань щодо підтримки... Я думаю, що ми будемо вищими за програмний мінімум, але я не хочу забігати наперед", - наголосив він, додавши, що на його думку, успіхом саміту буде "щось більше за Бухарест".

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Нагадаємо, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявляла, що двосторонні угоди щодо гарантій безпеки "розмивають" дебати про заявку України на членство в НАТО.