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Через обстріли без світла залишилася частина споживачів у Харківській та Херсонській областях, - Міненерго

енергетика

Окупанти продовжують обстрілювати прифронтові та прикордонні з РФ області. У Харківській та Херсонській областях унаслідок обстрілів частина споживачів залишилася без світла.

Про це повідомили в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

"Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли без світла залишилася частина споживачів у Харківській та Херсонській областях. На Херсонщині окупанти пошкодили складські будівлі на виробничо-технічній базі Оператора ГТС України.
На Донеччині знеструмлювалися 13 населених пунктів. Наразі більшість споживачів заживлено", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Унаслідок негоди в Україні знеструмлено 120 населених пунктів, – Міненерго

Також зазначається, що через попередні обстріли залишається без світла частина абонентів у Чернігівській, Сумській, Запорізькій областях. Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Крім того, через негоду знеструмлювалися споживачі в Рівненській області, наразі всіх заживлено. Через технологічні порушення знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській області, ведуться відновлювальні роботи.

Читайте також: Через обстріли на Донеччині знеструмлено частину споживачів та шахту, - Міненерго

Автор: 

обстріл (29206) Харківщина (6054) електроенергія (6255) Міненерго (1417) Херсонська область (5884)


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