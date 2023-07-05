Через обстріли без світла залишилася частина споживачів у Харківській та Херсонській областях, - Міненерго
Окупанти продовжують обстрілювати прифронтові та прикордонні з РФ області. У Харківській та Херсонській областях унаслідок обстрілів частина споживачів залишилася без світла.
Про це повідомили в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
"Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли без світла залишилася частина споживачів у Харківській та Херсонській областях. На Херсонщині окупанти пошкодили складські будівлі на виробничо-технічній базі Оператора ГТС України.
На Донеччині знеструмлювалися 13 населених пунктів. Наразі більшість споживачів заживлено", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що через попередні обстріли залишається без світла частина абонентів у Чернігівській, Сумській, Запорізькій областях. Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Крім того, через негоду знеструмлювалися споживачі в Рівненській області, наразі всіх заживлено. Через технологічні порушення знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській області, ведуться відновлювальні роботи.
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