Росія активізувала в Болгарії усі наявні активи та грає "ва-банк", - міністр оборони Тагарєв

Росія активізувала в Болгарії усі наявні активи, але уряд готовий до роботи в таких умовах. Одним з головних пріоритетів буде, зокрема, протидія російські пропаганді.

Про це заявив новий міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв в інтервʼю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Росія наразі активувала у Болгарії всі наявні активи. За словами Тагарєва, у деяких випадках вона, може, й грає ва-банк. "Тим не менш, ми готові до роботи у таких умовах. У нас була розмова з прем’єром, міністром внутрішніх справ і міністром юстиції на цю тему, після чого ми дали коротку пресконференцію стосовно того, що і "Відродження" (проросійська партія. - Ред.), яке прем’єр прямо називає неофашистським, і організатори т.зв. "маршів за мир" ведуть себе у неприйнятний спосіб. І дуже сподіваюсь, що ті, хто покликаний забезпечувати виконання законів у державі, дадуть їхнім діям відповідну правову оцінку. Ми як виконавча влада не можемо ставити завдання ні судам, ні прокуратурі. Але сигнал від нас як виконавчої влади йде чіткий і важливий".

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Один із пріоритетів роботи нового міністра оборони Болгарії Тодора Тагарєва – знайти механізми протидії російській пропаганд, яка намагається впливати на збройні сили й перешкоджає їм робити свою роботу. Очільник оборонного відомства Болгарії планує створити у ланки для протидії дезінформації та пропаганді РФ.

На загальнодержавному рівні можливості Тагарєва щодо боротьби з російською пропагандою обмежені, адже основну роль відіграють ЗМІ, які є незалежними. "Ми намагаємось, наскільки це можливо і наскільки є сенс, пояснювати і спростовувати фальшиві новини та дезінформаційні кампанії. Але основну роботу все ж повинні виконувати ЗМІ. І поки вони не усвідомлять свою роль у цьому процесі і надалі продовжуватимуть надавати широке поле для поширення кремлівських наративів, нам буде важко їм протидіяти", – наголосив Тагарєв.

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Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Ніколай Денков заявляв, що Болгарія більше не буде "з широко заплющеними очима" дивитися на спроби Росії впливати на її політику та підривати її інститути.