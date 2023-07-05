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Новини
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Росія активізувала в Болгарії усі наявні активи та грає "ва-банк", - міністр оборони Тагарєв

тагарєв,тодор

Росія активізувала в Болгарії усі наявні активи, але уряд готовий до роботи в таких умовах. Одним з головних пріоритетів буде, зокрема, протидія російські пропаганді.

Про це заявив новий міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв в інтервʼю "Главкому", передає Цензор.НЕТ

Він зазначив, що Росія наразі активувала у Болгарії всі наявні активи. За словами Тагарєва, у деяких випадках вона, може, й грає ва-банк. "Тим не менш, ми готові до роботи у таких умовах. У нас була розмова з прем’єром, міністром внутрішніх справ і міністром юстиції на цю тему, після чого ми дали коротку пресконференцію стосовно того, що і "Відродження" (проросійська партія. - Ред.), яке прем’єр прямо називає неофашистським, і організатори т.зв. "маршів за мир" ведуть себе у неприйнятний спосіб. І дуже сподіваюсь, що ті, хто покликаний забезпечувати виконання законів у державі, дадуть їхнім діям відповідну правову оцінку. Ми як виконавча влада не можемо ставити завдання ні судам, ні прокуратурі. Але сигнал від нас як виконавчої влади йде чіткий і важливий".

Читайте: Болгарія продовжуватиме надавати допомогу Україні, поки буде необхідно, - міністр оборони Тагарєв

Один із пріоритетів роботи нового міністра оборони Болгарії Тодора Тагарєва – знайти механізми протидії російській пропаганд, яка намагається впливати на збройні сили й перешкоджає їм робити свою роботу. Очільник оборонного відомства Болгарії планує створити у ланки для протидії дезінформації та пропаганді РФ.

На загальнодержавному рівні можливості Тагарєва щодо боротьби з російською пропагандою обмежені, адже основну роль відіграють ЗМІ, які є незалежними. "Ми намагаємось, наскільки це можливо і наскільки є сенс, пояснювати і спростовувати фальшиві новини та дезінформаційні кампанії. Але основну роботу все ж повинні виконувати ЗМІ. І поки вони не усвідомлять свою роль у цьому процесі і надалі продовжуватимуть надавати широке поле для поширення кремлівських наративів, нам буде важко їм протидіяти", – наголосив Тагарєв.

Також читайте: Болгарія готує новий пакет військової допомоги для України

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Ніколай Денков заявляв, що Болгарія більше не буде "з широко заплющеними очима" дивитися на спроби Росії впливати на її політику та підривати її інститути.

Болгарія (788) інформаційна війна (361) пропаганда (2825) Тагарєв Тодор (13)


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Зробіть як на росії: змусьте рупори кремля носити ярлик "русоагент".
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05.07.2023 11:41 Відповісти
протидіяти кацапських грошам не проста робота, бажаємо успіху в цій боротьбі!
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05.07.2023 12:14 Відповісти
А я гадаю что туди клоун їде?
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05.07.2023 12:21 Відповісти
Болгария в ЕС вместе с Румынией на птичьих правах, один только визовый режим чего стоит.
России очень легко ими понукать, в Болгарии кроме моря и сельского хозяйства ничего нет -вот и итог.
Если они даже немцев с австрийцами смогли купить что за болгар говорить...
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05.07.2023 12:49 Відповісти
Ну давайте будемо відверті, в країнах "Варшавського договру", агентура кдб була насаджена в таких об'емах, що і досі вистачає. А продажні тварюки є і в заможніх і бідних краінах.
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05.07.2023 13:17 Відповісти
Если кроме селского хозяйство у нас другое нет, чем стриляют ваши 122 и 152 рядянски гармати? Арбузы? Не надо делать такие громкие заявления, если у вам нет правдивая информация.
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05.07.2023 13:24 Відповісти
 
 