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Новини
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Зустріч Путіна, Моді та Сі Цзіньпіна на саміті ШОС завершилася без ознак "великої єдності" країн, - NYT

китай,росія,індія

Під час онлайн-саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що відбувся 4 липня, лідери Китаю, Індії та РФ були зосереджені кожен на власних цілях.

Про це пише видання The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

На саміті виступили лідери трьох найбільших держав, які намагаються змінити глобальний порядок у світі, де домінують, за їх думкою, Сполучені Штати.  Але за межами єдності, яку передбачала їхня спільна поява, здавалося, що кожен зосереджений на своїй власній меті.

Для президента Росії Володимира Путіна це означало демонстрацію сили після "повстання" найманців Пригожина і пошук міжнародної підтримки для його війни проти України, зазначає видання.

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Для лідера Китаю Сі Цзіньпіна саміт став ще однією можливістю критикувати уряд США, закликавши покласти край "гегемонізму" та "політиці сили".

А для прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, господаря запланованого саміту, це був спосіб продемонструвати зростання авторитету його країни - і завдати ледь прихованого удару головному конкуренту, Пакистану, закликавши інші країни обʼєднатися у "боротьбі з тероризмом".

"На щорічній зустрічі Шанхайської організації співробітництва у підготовлених промовах лідерів не прозвучало жодної драматичної заяви про зміну альянсів. Але форум, який був створений Китаєм і Росією в 2001 році та включає Пакистан і країни Центральної Азії - Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан, - дав уявлення про те, як регіональний клуб, створений для протидії впливу Заходу, може орієнтуватися в їхніх конкурентних пріоритетах", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначаються, важливим на саміті було те, що на очах у адміністрації Байдена і більшої частини світу ця зустріч, по суті, виглядала як заява про те, що три лідери контролюють свої внутрішні проблеми і готові відкрити шлях до того, як назвав би диктатор Путін, новим "багатополярним" світом.

Виступаючи на своєму першому міжнародному форумі після заколоту, Путін подякував державам-членам на саміті за їхню підтримку після повстання, яке, за його словами, не мало народної підтримки в Росії.

Він також намагався представити саміт як знак міжнародної підтримки свого вторгнення в Україну, наголошує NYT.

Також читайте: Путін запевняє союзників з Азії в стабільності свого режиму після повстання Пригожина

Віртуальна зустріч надала лідеру Китаю можливість просунути китайську мету - відвоювати вплив у Сполучених Штатів. Він просував ідею, що Шанхайська організація співпраці - це спосіб "покращити глобальне управління" і сприяти "модернізації по-китайськи" - бачення світу, в якому Пекін і його партнери мають більший вплив на міжнародні правила і норми.

Водночас Індія зацікавлена у проведенні саміту, оскільки покладається на країни Центральної Азії в питаннях постачання енергоносіїв і збереження впливу в Афганістані, що має побічний вплив на Пакистан.

Моді високо оцінив форум як "важливу платформу" для миру і процвітання, але закликав групу засудити країни, які "використовують тероризм як інструмент своєї політики".

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Якщо Путін сподівався, що його колеги-лідери можуть виступити з гучними заявами про підтримку, щоб полегшити його ослаблену позицію вдома та виправдати війну в Україні, то йому цього досягти не вдалося, резюмує видання.

Автор: 

путін володимир (24125) саміт (790) Сі Цзіньпін (335) Нарендра Моді (47)


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Топ коментарі
+9
Нахіба їм @уйло. У них ще життя попереду.
А у @уйла лише один гарантований варіант - пі@да!
Слава ЗСУ!
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05.07.2023 12:05 Відповісти
+5
Риба, рак і щука?🤣
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05.07.2023 12:05 Відповісти
+4
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05.07.2023 12:21 Відповісти
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Нахіба їм @уйло. У них ще життя попереду.
А у @уйла лише один гарантований варіант - пі@да!
Слава ЗСУ!
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05.07.2023 12:05 Відповісти
Риба, рак і щука?🤣
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05.07.2023 12:05 Відповісти
Навіть не Квартет, тільки там лебідь, рак і щука. Можна написати зовсім цинічно, але ...
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05.07.2023 12:08 Відповісти
Ні,Риба,Рак,та *****!,,),,
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05.07.2023 12:08 Відповісти
Рыс, Ача-Ача и *****
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05.07.2023 12:36 Відповісти
само собою. посрать одночасно втрьох в один чемоданчик - для них це дуже важко зробити.
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05.07.2023 12:06 Відповісти
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05.07.2023 12:08 Відповісти
Онлайн саміті.
Здавалося б, до чого тут ордер МКС на арешт *****?
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05.07.2023 12:12 Відповісти
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05.07.2023 12:21 Відповісти
... і життя відразу наповнилося новими барвами та ароматами
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05.07.2023 13:16 Відповісти
Just made my day
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05.07.2023 14:59 Відповісти
Китайцям та індійцям треба бути акуратними, допусти до себе опущеного-сам зашкваришся...
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05.07.2023 12:24 Відповісти
А ***** им зачем. Попытки Китая подвинуть США конечно очень наивные. Просто надо понимать почему США имеет то что имеет и сравнить с Китаем. Единственное на что он может рассчитывать это увеличение влияния в азиатском регионе. Но и там с условием того что ЮК, Тайвань и Япония союзники США.
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05.07.2023 12:39 Відповісти
Ображені.
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05.07.2023 12:46 Відповісти
зборищє диктаторів і террористів
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05.07.2023 12:48 Відповісти
Китай так ненавидить США, що тирить у нього все, що бачить. Індія так ненавидить Захід, що готова в десна цілуватися зі своїм споконвічним ворогом Пакистаном. Московія так ненавидить усіх, що готова віддати Сибір китайцям та нафту за безцінь індійцям. Одне США дивиться на потуги цих й.о.б.о.н.а.р.і.ї.в і гадає звідки вони взялися і як їх назад засунути.
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05.07.2023 12:51 Відповісти
І дивиться США на цих йолопів як на 3 віслюків. Що намагаючись отримати морковку власних амбіцій, тягнуть на собі віз американських економічних та соціальних проблем, навіть не звертаючи на те уваги.
Бо ж арба та десь позаду, а морквина-ось, перед носом, навіть ящиком дотягнутися можна
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05.07.2023 13:14 Відповісти
Ну,це лиш думка одного видання))Я уявлять що напишуть видання кожної з країн))
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05.07.2023 13:08 Відповісти
Дивіться відеозвіт зустрічі на PornoHub!
"Як два лідера (на літеру П) ху@ла ділили"
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05.07.2023 13:08 Відповісти
Для українського керівництва це сигнал лише про одне-єдине: перестати красти, перестати красти, не красти, не красти, не красти...
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05.07.2023 13:27 Відповісти
путєн і моді як два дебіла, сі навіть намагався якось дистанціюватися на тому фото...)))
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05.07.2023 14:31 Відповісти
 
 