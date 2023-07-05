Зустріч Путіна, Моді та Сі Цзіньпіна на саміті ШОС завершилася без ознак "великої єдності" країн, - NYT
Під час онлайн-саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що відбувся 4 липня, лідери Китаю, Індії та РФ були зосереджені кожен на власних цілях.
Про це пише видання The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
На саміті виступили лідери трьох найбільших держав, які намагаються змінити глобальний порядок у світі, де домінують, за їх думкою, Сполучені Штати. Але за межами єдності, яку передбачала їхня спільна поява, здавалося, що кожен зосереджений на своїй власній меті.
Для президента Росії Володимира Путіна це означало демонстрацію сили після "повстання" найманців Пригожина і пошук міжнародної підтримки для його війни проти України, зазначає видання.
Для лідера Китаю Сі Цзіньпіна саміт став ще однією можливістю критикувати уряд США, закликавши покласти край "гегемонізму" та "політиці сили".
А для прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, господаря запланованого саміту, це був спосіб продемонструвати зростання авторитету його країни - і завдати ледь прихованого удару головному конкуренту, Пакистану, закликавши інші країни обʼєднатися у "боротьбі з тероризмом".
"На щорічній зустрічі Шанхайської організації співробітництва у підготовлених промовах лідерів не прозвучало жодної драматичної заяви про зміну альянсів. Але форум, який був створений Китаєм і Росією в 2001 році та включає Пакистан і країни Центральної Азії - Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан, - дав уявлення про те, як регіональний клуб, створений для протидії впливу Заходу, може орієнтуватися в їхніх конкурентних пріоритетах", - йдеться у повідомленні.
Як зазначаються, важливим на саміті було те, що на очах у адміністрації Байдена і більшої частини світу ця зустріч, по суті, виглядала як заява про те, що три лідери контролюють свої внутрішні проблеми і готові відкрити шлях до того, як назвав би диктатор Путін, новим "багатополярним" світом.
Виступаючи на своєму першому міжнародному форумі після заколоту, Путін подякував державам-членам на саміті за їхню підтримку після повстання, яке, за його словами, не мало народної підтримки в Росії.
Він також намагався представити саміт як знак міжнародної підтримки свого вторгнення в Україну, наголошує NYT.
Віртуальна зустріч надала лідеру Китаю можливість просунути китайську мету - відвоювати вплив у Сполучених Штатів. Він просував ідею, що Шанхайська організація співпраці - це спосіб "покращити глобальне управління" і сприяти "модернізації по-китайськи" - бачення світу, в якому Пекін і його партнери мають більший вплив на міжнародні правила і норми.
Водночас Індія зацікавлена у проведенні саміту, оскільки покладається на країни Центральної Азії в питаннях постачання енергоносіїв і збереження впливу в Афганістані, що має побічний вплив на Пакистан.
Моді високо оцінив форум як "важливу платформу" для миру і процвітання, але закликав групу засудити країни, які "використовують тероризм як інструмент своєї політики".
Якщо Путін сподівався, що його колеги-лідери можуть виступити з гучними заявами про підтримку, щоб полегшити його ослаблену позицію вдома та виправдати війну в Україні, то йому цього досягти не вдалося, резюмує видання.
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Слава ЗСУ!
Здавалося б, до чого тут ордер МКС на арешт *****?
Бо ж арба та десь позаду, а морквина-ось, перед носом, навіть ящиком дотягнутися можна
"Як два лідера (на літеру П) ху@ла ділили"