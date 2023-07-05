Ампутація ступні й осколкові поранення: у лісі на Харківщині на вибухівці підірвалася жінка, - ДСНС

4 липня в Ізюмському районі на території Пісківського лісництва на вибухонебезпечному предметі підірвалася 70-річна громадянка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України у телеграмі.



"Черговий нещасний випадок стався вчора, 4 липня, в Ізюмському районі на території Пісківського лісництва. На вибухонебезпечному предметі підірвалася 70-річна громадянка. Наразі вона перебуває у лікарні з мінно-вибуховою травмою — ампутація правої ступні й осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

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