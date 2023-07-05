Росія нагнітає ситуацію з ЗАЕС і може вдатись до теракту, щоб переломити хід війни на свою користь, - Міноборони
Інформаційний простір заповнили повідомлення про імовірність терористичного акту на ЗАЕС.
Про це нагадує у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Тут варто розуміти, що країна-терорист здатна на будь-які, навіть тотально безрозсудні вчинки, які потім спробує видати за чужі. З метою мінімізації потенційно можливих негативних наслідків у чотирьох українських регіонах - Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина та Миколаївщина - вже декілька днів тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС", - зазначає чиновниця.
За її словами, Росія нагнітає ситуацію з ЗАЕС і може вдатись до терористичних дій на її території, щоб переломити хід війни на свою користь.
"Обидва сценарії - як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення - для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей. Що робити зараз? Зберігати спокій, довіряти виключно офіційним джерелам інформації та дотримуватись їх рекомендацій", - резюмує Маляр.
Нагадуємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив про можливу підготовку окупантами провокації на території Запорізької атомної електростанції найближчим часом.
Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 липня повідомив, що на даху кількох енергоблоків ЗАЕС російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку.
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так звані цивілізовані країни остаточно обісруться і примусять Україну до "миру".
И российскому народу надо сейчас постоянно давать эту информацию, в любой форме! Может, тогда они очухаются от этого мракобесия.. И надо постоянно перед их носом махать счетом на триллионы долларов за всё разрушенное в Украине , и что это им платить..