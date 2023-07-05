Росія нагнітає ситуацію з ЗАЕС і може вдатись до теракту, щоб переломити хід війни на свою користь, - Міноборони

Інформаційний простір заповнили повідомлення про імовірність терористичного акту на ЗАЕС.

Про це нагадує у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут варто розуміти, що країна-терорист здатна на будь-які, навіть тотально безрозсудні вчинки, які потім спробує видати за чужі. З метою мінімізації потенційно можливих негативних наслідків у чотирьох українських регіонах - Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина та Миколаївщина - вже декілька днів тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС", - зазначає чиновниця.

За її словами, Росія нагнітає ситуацію з ЗАЕС і може вдатись до терористичних дій на її території, щоб переломити хід війни на свою користь.

"Обидва сценарії - як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення - для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей. Що робити зараз? Зберігати спокій, довіряти виключно офіційним джерелам інформації та дотримуватись їх рекомендацій", - резюмує Маляр.

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Нагадуємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив про можливу підготовку окупантами провокації на території Запорізької атомної електростанції найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 липня повідомив, що на даху кількох енергоблоків ЗАЕС російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку.

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