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Росія нагнітає ситуацію з ЗАЕС і може вдатись до теракту, щоб переломити хід війни на свою користь, - Міноборони

заес,аес,запорізька

Інформаційний простір заповнили повідомлення про імовірність терористичного акту на ЗАЕС.

Про це нагадує у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут варто розуміти, що країна-терорист здатна на будь-які, навіть тотально безрозсудні вчинки, які потім спробує видати за чужі. З метою мінімізації потенційно можливих негативних наслідків у чотирьох українських регіонах - Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина та Миколаївщина - вже декілька днів тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС", - зазначає чиновниця. 

За її словами, Росія нагнітає ситуацію з ЗАЕС і може вдатись до терористичних дій на її території, щоб переломити хід війни на свою користь.

"Обидва сценарії - як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення - для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей. Що робити зараз? Зберігати спокій, довіряти виключно офіційним джерелам інформації та дотримуватись їх рекомендацій", - резюмує Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заявили про план України атакувати ЗАЕС "Точкою-У" та безпілотниками з радіоактивними відходами

Нагадуємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив про можливу підготовку окупантами провокації на території Запорізької атомної електростанції найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 липня повідомив, що на даху кількох енергоблоків ЗАЕС російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку.

Також читайте: Малоймовірно, що російська провокація на ЗАЕС призведе до масштабної радіаційної катастрофи, - ISW

Автор: 

теракт (1027) Маляр Ганна (525) Запорізька АЕС (1429)


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Топ коментарі
+9
Як підрив ЗАЕС може обернути війну на кацапську користь?🤔
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05.07.2023 12:22 Відповісти
+5
нашему бы МО **** бы закрыть и молча ******* яйца по 17 тонн за кошерный высер да Мыныстру юрыст спекулянт резников..
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05.07.2023 12:28 Відповісти
+3
Орки настільки тупі, що не розуміють, що таке радіація. Минулого року, коли вони рилися навколо Чорнобильської АЕС-теж про радіацію не думали. Надіюсь, що ті, хто це тоді робив, якщо не подохли-то хоча б світяться по ночах.
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05.07.2023 12:51 Відповісти
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Як підрив ЗАЕС може обернути війну на кацапську користь?🤔
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05.07.2023 12:22 Відповісти
Тим паче самі орки не відійшли від міста і станції.
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05.07.2023 12:25 Відповісти
Орки настільки тупі, що не розуміють, що таке радіація. Минулого року, коли вони рилися навколо Чорнобильської АЕС-теж про радіацію не думали. Надіюсь, що ті, хто це тоді робив, якщо не подохли-то хоча б світяться по ночах.
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05.07.2023 12:51 Відповісти
дуже легко.
так звані цивілізовані країни остаточно обісруться і примусять Україну до "миру".
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05.07.2023 12:52 Відповісти
Малярші аби щось *********. А що вона сказала, то вона потім думає....
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05.07.2023 13:28 Відповісти
нашему бы МО **** бы закрыть и молча ******* яйца по 17 тонн за кошерный высер да Мыныстру юрыст спекулянт резников..
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05.07.2023 12:28 Відповісти
Мій дозиметр показує що радіаційний фон в межах природного фону.
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05.07.2023 12:31 Відповісти
не сделают они этого, не нагнетайте
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05.07.2023 13:17 Відповісти
...и может прибегнуть к теракту, чтобы переломить ход войны в свою пользу, - Минобороны... Это уже что то новенькое.
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05.07.2023 13:26 Відповісти
Переломить ход войны не может уже никто и ничто.
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05.07.2023 14:22 Відповісти
Поскольку Россия всё-равно будет компенсировать все расходы на восстановление Украины - надо сейчас везде объявлять, и в России тоже, через какие-то СМИ - во сколько сотен миллиардов долларов обойдется ей этот теракт на ЗАЭС, и платить за это всё будет российский народ!
И российскому народу надо сейчас постоянно давать эту информацию, в любой форме! Может, тогда они очухаются от этого мракобесия.. И надо постоянно перед их носом махать счетом на триллионы долларов за всё разрушенное в Украине , и что это им платить..
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05.07.2023 15:01 Відповісти
 
 