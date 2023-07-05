Минулої доби підрозділи ВМС знищили 7 окупантів, 1 артсистему, 2 міномети та 2 сховища з боєприпасами
Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.
"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 7 окупантів, 1 артилерійську систему 2 міномети та 2 сховища з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар05.07.2023 12:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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