УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12432 відвідувача онлайн
Новини
288 1

Минулої доби підрозділи ВМС знищили 7 окупантів, 1 артсистему, 2 міномети та 2 сховища з боєприпасами

вмс

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 7 окупантів, 1 артилерійську систему 2 міномети та 2 сховища з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби морпіхи знищили 23 окупанти, 2 БМП та одне сховище з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ВМС (1399) ліквідація (4084) знищення (7578)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Буде тобі враже,як ЗСУ скаже. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
показати весь коментар
05.07.2023 12:26 Відповісти
 
 