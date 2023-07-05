Росія використовує ситуацію на ЗАЕС для тиску на союзників України напередодні саміту НАТО, - Веніславський

Росія використовує ситуацію на Запорізькій АЕС для медійного та психологічного тиску на західних партнерів України, щоб вплинути на їхні рішення на саміті НАТО, який має відбутися 11-12 липня у Вільнюсі.

Про це заявив Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський в ефірі Радіо Свобода "Свобода Ранок", передає Цензор.НЕТ.

Крім того він вважає, що чітка реакція світу на попередні злочини Росії могла б стримати Кремль від підриву ЗАЕС.Зокрема, зважаючи на інформацію української розвідки про такі плани Росії, потрібно посилювати обмеження щодо російської державної компанії "Росатом".

"Якби ми збільшили санкційний тиск і сказали, що якщо не дай Бог, відбудеться якась нештатна ситуація, то Росія не зможе більше виходити на глобальні світові ринки… І потім, після якихось нештатних ситуацій, на зразок підриву Каховської греблі, ці санкції були б блискавично введені, то, я думаю, це виступало б дуже потужним стримуючим чинником", – зауважив Веніславський.

Народний депутат також вважає, що, попри постійні заяви російської влади про успішне імпортозаміщення, російська економіка все ж залишається дуже вразливою через санкції.

"У цьому сенсі достатньо згадати вимоги Росії у "Стамбульській зерновій угоді". Вони кажуть, що, "якщо ви не знімете з нас санкції, то ми не будемо продовжувати "зернову угоду". А це означає, що, попри всі такі переможні реляції і оптимістичні заяви, що Росія здійснила імпортозаміщення, санкції на них діють надзвичайно негативно і вони намагаються ці санкції за допомогою будь-яких шантажів зменшити", – наголосив він.

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Нагадаємо, схожої думки притримуються аналітики Інституту вивчення війни.