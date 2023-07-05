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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія використовує ситуацію на ЗАЕС для тиску на союзників України напередодні саміту НАТО, - Веніславський

заес

Росія використовує ситуацію на Запорізькій АЕС для медійного та психологічного тиску на західних партнерів України, щоб вплинути на їхні рішення на саміті НАТО, який має відбутися 11-12 липня у Вільнюсі.

Про це заявив Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський в ефірі Радіо Свобода "Свобода Ранок", передає Цензор.НЕТ. 

Крім того він вважає, що чітка реакція світу на попередні злочини Росії могла б стримати Кремль від підриву ЗАЕС.Зокрема, зважаючи на інформацію української розвідки про такі плани Росії, потрібно посилювати обмеження щодо російської державної компанії "Росатом".

"Якби ми збільшили санкційний тиск і сказали, що якщо не дай Бог, відбудеться якась нештатна ситуація, то Росія не зможе більше виходити на глобальні світові ринки… І потім, після якихось нештатних ситуацій, на зразок підриву Каховської греблі, ці санкції були б блискавично введені, то, я думаю, це виступало б дуже потужним стримуючим чинником", – зауважив Веніславський.

Народний депутат також вважає, що, попри постійні заяви російської влади про успішне імпортозаміщення, російська економіка все ж залишається дуже вразливою через санкції.

"У цьому сенсі достатньо згадати вимоги Росії у "Стамбульській зерновій угоді". Вони кажуть, що, "якщо ви не знімете з нас санкції, то ми не будемо продовжувати "зернову угоду". А це означає, що, попри всі такі переможні реляції і оптимістичні заяви, що Росія здійснила імпортозаміщення, санкції на них діють надзвичайно негативно і вони намагаються ці санкції за допомогою будь-яких шантажів зменшити", – наголосив він.

Читайте також: Росія нагнітає ситуацію з ЗАЕС і може вдатись до теракту, щоб переломити хід війни на свою користь, - Міноборони

Нагадаємо, схожої думки притримуються аналітики Інституту вивчення війни. 

НАТО (6547) саміт (790) Веніславський Федір (294) Запорізька АЕС (1429)


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Топ коментарі
+4
Коли вже цих В анус славських розсадять по тюрмах, а не по комітетах Верховної ради...
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05.07.2023 12:36 Відповісти
+4
Веня, а сдали вы её Ху#лу тоже, чтобы надавить на союзников по НАТО?
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05.07.2023 12:38 Відповісти
+3
Ця заява Веніславського нагадує минулорічну заяву дЄрмака про Україну, яка або піде на поклон Путлєру, або він все спалить дотла.
Самі ж ЗЄ-ригалєти пустили рашистів на ЗАЕС, а тепер інатякають піплу що НАТО нам не потрібне, бо буде бабах.
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05.07.2023 12:52 Відповісти
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Ось як Щеля поїде туди, так і підірвуть за невиконання Оманського договорняку.
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05.07.2023 12:35 Відповісти
Він усе виконав ! Ми стоїмо на Правоберіжжі, росіяни на Лівоберіжжі, та Крим у Московії.
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05.07.2023 13:13 Відповісти
Ні не все. Обіцяв підписати капітуляцію, але і тут збрехав.
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05.07.2023 13:16 Відповісти
Коли вже цих В анус славських розсадять по тюрмах, а не по комітетах Верховної ради...
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05.07.2023 12:36 Відповісти
Веня, а сдали вы её Ху#лу тоже, чтобы надавить на союзников по НАТО?
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05.07.2023 12:38 Відповісти
ви ще запитайте а навіщо взагалі московитів випустили з Криму, чи хто це зробив?
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05.07.2023 12:40 Відповісти
Зато он не втiк.
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05.07.2023 13:04 Відповісти
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05.07.2023 13:18 Відповісти
***.ути по каскаду на Волзі, щоб до Астрахані цунамі дійшло
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05.07.2023 12:39 Відповісти
Ще один експерд. Запорізька АЕС з якого часу під окупацією? Аж тепер використовує ситуацію? Йди краще нюхни щось. Може розумніші думки прилізуть в голову.
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05.07.2023 12:42 Відповісти
Ця заява Веніславського нагадує минулорічну заяву дЄрмака про Україну, яка або піде на поклон Путлєру, або він все спалить дотла.
Самі ж ЗЄ-ригалєти пустили рашистів на ЗАЕС, а тепер інатякають піплу що НАТО нам не потрібне, бо буде бабах.
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05.07.2023 12:52 Відповісти
Чому оце створіння (веніславський), котре перед повномасштабним вторгненням продемонструвало повну некомпетентність (якщо не відверту зраду), досі займає якісь посади?
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05.07.2023 13:15 Відповісти
якраз на самміт і підірвуть падли,
така собі символічна дата
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05.07.2023 19:52 Відповісти
 
 