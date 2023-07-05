Кораблі Росії можуть бити ракетами по Україні зі Середземного моря, але це вкрай малоймовірно, - Генштаб

Російські ракетоносії в Середземному морі мають можливість завдавати ракетних ударів по Україні, проте це вкрай малоймовірно, оскільки таке рішення прямим порушенням повітряного простору НАТО.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.

Громов підтвердив, що кораблі РФ дійсно мають технічні можливості для того, щоб завдавати ракетних ударів по Україні з акваторії Середземного моря, однак він вважає, що завдання таких ударів малоймовірна, оскільки викличе різку реакцію країн НАТО.

"Дальність пуску ракет – близько 1500 км, що дозволяє їх застосування по об’єктах у південних регіонах нашої держави", - сказав він.

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"Водночас це може викликати небажаний для Росії міжнародний резонанс у зв'язку з необхідністю заходу (російських – Ред.) кораблів у внутрішні води (інших держав – Ред.) та прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО", - підкреслив Громов. .

За нинішньої консолідації блоку НАТО, додає він, такі дії Росії виглядають малоймовірними, оскільки їхні "наслідки будуть непорівнянні з діями, аж до негайного потоплення цих ракетоносіїв".

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