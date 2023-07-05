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Кораблі Росії можуть бити ракетами по Україні зі Середземного моря, але це вкрай малоймовірно, - Генштаб

олексій,громов

Російські ракетоносії в Середземному морі мають можливість завдавати ракетних ударів по Україні, проте це вкрай малоймовірно, оскільки таке рішення прямим порушенням повітряного простору НАТО.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.

Громов підтвердив, що кораблі РФ дійсно мають технічні можливості для того, щоб завдавати ракетних ударів по Україні з акваторії Середземного моря, однак він вважає, що завдання таких ударів малоймовірна, оскільки викличе різку реакцію країн НАТО.

"Дальність пуску ракет – близько 1500 км, що дозволяє їх застосування по об’єктах у південних регіонах нашої держави", - сказав він.

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"Водночас це може викликати небажаний для Росії міжнародний резонанс у зв'язку з необхідністю заходу (російських – Ред.) кораблів у внутрішні води (інших держав – Ред.) та прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО", - підкреслив Громов. .

За нинішньої консолідації блоку НАТО, додає він, такі дії Росії виглядають малоймовірними, оскільки їхні "наслідки будуть непорівнянні з діями, аж до негайного потоплення цих ракетоносіїв".

Також читайте: Минулої доби ворог завдав 56 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів із РЗСВ, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6784) ракети (4074) Середземне море (102)


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Топ коментарі
+7
Якби на шляху ракет був би лише повітряний простір Угорщини, думаю, вони давно б вже спробували вдарити. І Сійятро з Орбаном зробили б вигляд, що нічого не помітили
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05.07.2023 12:48 Відповісти
+6
Є анекдот про Наполеона який питає в свого головного артилериста - Чому пушки мовчали під час бою?! На що отримує відповідь - Є тисяча причин! Перша - відсутній порох! А суть така - Навіщо перелічувати тисячі причин, якщо достатньо однієї яка ВСЕ пояснює?!
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05.07.2023 13:04 Відповісти
+5
А що там з польськими селянами, які загинули від кацапської ракети? Можливо чи ні? А з прольотом кацапських ракет над Румунією?
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05.07.2023 13:01 Відповісти
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Через територію НАТО? громов схоже мозгів не має... це не малоймовірно, це не можливо.
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05.07.2023 12:46 Відповісти
Наскільки я зрозумів, у нього йшлося про технічну можливість, а не про політичну.
З технічної точки зору це можливо, з політичної , звичайно, ні.
Але якщо настане критичний момент, то вибачте, всі політичні проблеми підуть убік і на перше місце вийдуть не Меморандуми, а ТТХ,
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05.07.2023 12:55 Відповісти
Є анекдот про Наполеона який питає в свого головного артилериста - Чому пушки мовчали під час бою?! На що отримує відповідь - Є тисяча причин! Перша - відсутній порох! А суть така - Навіщо перелічувати тисячі причин, якщо достатньо однієї яка ВСЕ пояснює?!
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05.07.2023 13:04 Відповісти
в даний час технічні й політичні можливості сплетені в один канат, що буде в майбутньому, знає лише Господь... якщо він існує. Подібні атаки(ймовірно) будуть кацапськими актами відчаю, це лише голосно волатиме про кінець кацапії, як такої... тому боятись цього не потрібно, це даже бажано... ричаг польту дозволить ще краще на ті разові пуски відреагувати, не тільки нам, а й ппо НАТО.
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05.07.2023 13:08 Відповісти
Не згоден з "відчаєм", бо від відчаю можуть по усіх ядерку кинути, а кидатися "Калібрами" безглуздо, бо задля вирішення військових питань цього вже замало, а от роздратувати НАТО на відкриту війну можуть!
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05.07.2023 13:12 Відповісти
про це ж і мова, що подібне не можливе.
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05.07.2023 13:19 Відповісти
А що там з польськими селянами, які загинули від кацапської ракети? Можливо чи ні? А з прольотом кацапських ракет над Румунією?
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05.07.2023 13:01 Відповісти
Так вже ж з'ясовано було що то ракета ППО! Чи продовжуємо розповсюджувати фейк. А от рашистська хоч і була, але впала десь у лісі біля кордону й була знайдена випадково, після чого було звільнено багато військового керівництва за відсутність інформації про неї у керівництва країни!!! Виправдовувались тим що йшла до місьця падіння малу дистанцію від кордону (приблизно пів км) на дуже малій висоті.
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05.07.2023 13:09 Відповісти
Тобто, вбила поляків все-таки українська ракета? Є офіційне підтвердження тому?
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05.07.2023 13:28 Відповісти
На жаль так, але визнали це нещасним випадком, бо причина у нападі Московії (т.з. "роССії") на Україну, та ракетних ударах рашистів по всій її території при відсутності яких не було б потреби використовувати ППО у кордонів із Польщею!!! Це як загибель людини від уламків ракет, БПЛА або елементів ППО які іноді відбуваються під час атаки роССійських нацистів на українські міста й села!!!
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05.07.2023 13:42 Відповісти
Гога, що там з грузінами, які жруть кацапське лайно?
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05.07.2023 13:13 Відповісти
До чого висер?
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05.07.2023 13:26 Відповісти
поясни, до чого твій висер про поляків? яке відношення до теми? чи кацапії симпатизуєш?
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05.07.2023 13:41 Відповісти
Не висер, а констатація факту, що НАТО втреться, навіть, якщо кацапські ракети пролітатимуть над самим Пентагоном. Щоб не було "ескалації". Як втерлись зі своїм безпілотником над Чорним морем. Та і проліт кацапської ракети над Румунією дійсно був. А до чого ти приплітаєш "симпатію до кацапів" не зрозуміло. Не з 27-відсоткових ти часом? Зазвичай, це в них така параноя. Як тільки хтось не згоден з їхньою думкою, яку вони з якогось пуйла вважають єдино правильною істиною, відразу верещать про "симпатії до кацапів". Схоже, ти і є один з них.
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05.07.2023 15:51 Відповісти
з такими "високими" аналітичними даними тобі місце не на форумі... а як мінімум, на бидломарафоні, там дифіціт в таких "продвинутих" коментаторах.... не схоже, я дійсно 27% ник
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05.07.2023 16:22 Відповісти
Вас відразу можна впізнати. Повні неадеквати.
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05.07.2023 17:16 Відповісти
не суди по собі і по свої "колегах", Бог вас наказав, відібравши(чи не давши) розум.., якщо ви українці, все одно наші...
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05.07.2023 17:55 Відповісти
Кого "нас"? Я противник обох.
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05.07.2023 19:02 Відповісти
вас, "нас" - такого терміну не звучало, тих переляканих ухилянтів і боягузів, які втікли за кордон користуючись моментом кацап-агресії... якщо противник обох, може ти краснопузий? чи ще якесь чмо?
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05.07.2023 19:31 Відповісти
Чому ж ти втік за кордон, перефарбований краснопузий? А коли ваш ідол ласти згорне, під кого перефарбуєшся? За кого голосуватимеш?
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05.07.2023 19:37 Відповісти
знову вертаємось до нікчемних грузінів, які жеруть кацап-лайно... з лопати. Я вдома, в Україні! грузинам не зрозуміти, в мене(в нас) немає ідолів, я не перефарбовуюсь, віддаю голос завжди за здоровий глузд і Україну.
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05.07.2023 20:32 Відповісти
Ти ідіот? Це я вдома в Україні. Ще раз питаю: в кого перефарбуєшся? Про здоровий глузд втирати мені не треба. Адепти і здоровий глузд - поняття несумісні.
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05.07.2023 20:58 Відповісти
дупа, твій дім? напевне глистів, як ти, там багато... чмонь- маргіналів, які в гівні жили, живуть, те саме жеруть і будуть там існувати...
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05.07.2023 21:37 Відповісти
Ще раз: в кого перефарбуєшся?
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05.07.2023 21:45 Відповісти
тобі пояснюй..., не пояснюй... ти тупий, не розумієш... може тому, що грузін?
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05.07.2023 21:52 Відповісти
Я українець. Відповідай прямо на питання. Не виляй своїм облізлим хвостом. Яким станеш в слідуючий раз? Червонопузим ти вже був, тепер перефарбувався в щирого європейця. Ким тепер станеш? Чи звідкіля вітер подме?
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05.07.2023 22:00 Відповісти
то, що ти українець, це радує, але чому під грузіна косиш??? ще раз пояснюю, я не перефарбовувався ніколи, краснопузим, ніколи не був, виступав проти них, таке було і зараз є... на "вітри" не реагую, моя мета - вільна, сильна, цивілізована(європейська), зажиточна, куркульська й буржуазна Україна. тепер про себе розкажи.
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05.07.2023 22:33 Відповісти
Брешеш. Був ти і піонером, і комсомольцем, а, може, ще й партквиток мав. Куркульська і буржуазна? А працювати хто буде?
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05.07.2023 22:43 Відповісти
брешуть собаки і ти з ними.., ти таке тупе, що мій кіт тебе може розуму вчити, з тобою розмовляти - себе не поважати, йди ти на ху... - прутень, чмо ти недоразвите й юродиве!!!
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05.07.2023 23:17 Відповісти
Що, тварина краснопуза? Всравсь? Ідіоте, як ти уявляєш країну, де всі поголовно Ахметови з Коломойськими? Дай відповідь на питання, буржуй всраний: ХТО БУДЕ ПРАЦЮВАТИ?
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05.07.2023 23:28 Відповісти
такі придурки, як ти, не здатні ні для чого.... ні працювати, ні нормально жити... тільки лайно пожирати... - плебеї самої низької касти.
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05.07.2023 23:35 Відповісти
Що ти виляєш своїм облізлим хвостом, пес шолудивий? Дай відповідь на це просте питання: ХТО БУДЕ ПРАЦЮВАТИ? Про яку буржуазну країну ти гундосиш, ідіоте?
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05.07.2023 23:40 Відповісти
так, звісно в тебе мізків більше, з дивану волати...
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05.07.2023 13:02 Відповісти
це ти сам придумав? чи хто підсказав?
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05.07.2023 13:49 Відповісти
Зелень же казала що ракети у кацапів майже всьо Нє?
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05.07.2023 12:47 Відповісти
І скільки ти з цим будеш носитися з огляду на те, що цю тему вже більш ніж достатньо обговорили?! Чи ти з тих хто як у анекдоті "ложки знайшов, але осад залишився"?!
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05.07.2023 12:50 Відповісти
Ти ж наче у кожній новині тут коменти пишеш. На Цензорі у новинах вже декілька разів було, що ГУР (і не тільки) повідомляло, що останнім часом оркостану вдалося збільшити виробництво ракет.
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05.07.2023 14:18 Відповісти
Якби на шляху ракет був би лише повітряний простір Угорщини, думаю, вони давно б вже спробували вдарити. І Сійятро з Орбаном зробили б вигляд, що нічого не помітили
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05.07.2023 12:48 Відповісти
Румуни з поляками ВЖЕ робили вигляд.
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05.07.2023 13:02 Відповісти
Сам факт обговорення можливості нанесення ракетних ударів рашистами по Україні через повітряний простір держав НАТО є такою нісенітницею що незрозуміло як офіційний представник ГШ ЗСУ може про це говорити?! Хіба погано з пам'яттю і вже забули за що був збитий турками роССійський військовий літак у Сирії???!!! Яке безглуздя!!!
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05.07.2023 12:48 Відповісти
Нісетниця? А як на мене, це чудовий спосіб підвищити ставки для рашки. «Випадково» запустити одну ракету (або болванку без бойової частини) і подивитись на реакцію НАТО. Ви на 100% впевнені, що НАТО достойно на це відреагує? Я от не на 100%. А якщо не буде достойної реакції до буде і друга і третя ракета, а потім це стане нормою
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05.07.2023 12:55 Відповісти
Ну так давай, СПРОБУЙ та ПЕРЕВІР! Щоб не казали рашисти про самих себе, але вони не самогубці, особливо керівництво країни. Згодні щоб вмирав ХТОСЬ після "експерименту", а от щоб ВОНИ - НІЗАЩО!
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05.07.2023 12:58 Відповісти
Якби "могли" - давно-б били Але для цього потрібна згода турків у першу чергу Бо "Калібри" летітимуть над Дарданеллами та Босфором А кому потрібні проблеми в тому місці яке приносить гроші? Адже завжди є ризик "позаштатного" падіння ракети на судно чи на прибережну інфраструктуру
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05.07.2023 12:50 Відповісти
Хіба погано з пам'яттю і вже забули за що був збитий турками роССійський військовий літак у Сирії???!!!
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05.07.2023 12:52 Відповісти
У мене з пам"яттю все в порядку Відповім тобі твоїм же анекдотом:
анекдот про Наполеона який питає в свого головного артилериста - Чому пушки мовчали під час бою?! На що отримує відповідь - Є тисяча причин! Перша - відсутній порох! А суть така - Навіщо перелічувати тисячі причин, якщо достатньо однієї яка ВСЕ пояснює?!
А тут відповідь схожа : бо ракети летітимуть над країною НАТО!
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05.07.2023 13:23 Відповісти
Не обовʼязково на Туреччиною, можна ще над Грецією і Болгарією пускати
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05.07.2023 12:57 Відповісти
А це "Максим" не країни НАТО?! Нічого не сплутав???!!! До того ж у Румунії, мимо якої до України звідти ракети ніяк не можуть пройти, теж "Патріоти" стоять на бойовому чергуванні цілодобово і вже багато років!
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05.07.2023 13:01 Відповісти
Значить треба вже з двома країнами НАТО домовляться І небезпека збільшується - бо ракети летітимуть над щільно заселеною територією
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05.07.2023 13:20 Відповісти
Та можуть звідки хочуть з виходом на орбітальну орбіту.
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05.07.2023 12:51 Відповісти
Розповіси но нам "Silent Crag" про технічні характеристики "Калібрів" (єдина у рашистів зброя якою можуть діставати до України з кораблів з Середземного моря), про те як вони "виходять на балістичну орбіту"! Рогозін не твій родич? Бо це лише він може про "батути" розповідати і про те що всі ракети "однакові"!
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05.07.2023 12:56 Відповісти
Ви не уважно прочитали мій пост. Я, про калібри не писав. Я, написав, що можуть атакувати ракетами, які можуть виходити на орбітальну орбіту, тобто між континентальні. Не обов'язково з ядерним запасом.
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05.07.2023 13:01 Відповісти
З КОРАБЛІВ НЕ МОЖУТЬ, бо немає у них балістичних ракет на озброєні у кораблів. Щось там плели про "Циркон", але не має жодного підтвердження про наявність цих ракет у рашистів з боку спостерігачів, й об'явлені рашистами "вдалі випробування" не підтвердились. Саме стосовно того ЧИМ технічно можуть, і чому не зроблять це ніколи на практиці я у своїх постах й пишу!!!
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05.07.2023 13:17 Відповісти
Це ще ніхто не каже про Промінь Смерті з кацапської Зірки Смерті!
Орки, ви такі кумедні, продовжуйте писати свої вологі мрії. Ваш анало говнєт роз'їбало в хламіну американське ППО 20-30літньої давнини... які ще ракети з орбітальної орбіти? Забули, як американці рятували ваших дебілів з іконами, у яких розгерметизація контура відбулася, двічі? Міжконтинентальні дегенерати.
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05.07.2023 13:25 Відповісти
Ви, до яких орків звертаєтесь?
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05.07.2023 13:27 Відповісти
не дуже радійте, нажаль, у кацапів всього вистачає, а закони фізики по якім працює зброя - це не складна наука. Ще в 17-му столітті все порахували, нічого не змінилось.
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05.07.2023 13:52 Відповісти
Та звісно, ще в 17 столітті мразійська імперія дамбила бамбас ракетами з орбітальної орбіти.
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05.07.2023 13:55 Відповісти
/орбітальну орбіту\
Давно не чув таких "перлів"
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05.07.2023 13:09 Відповісти
Багато ще чого не чув. Там помилка. На суборбітальну. Правда кацапи цього не зроблять. США вже би на вухах стояла і не тільки вони.
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05.07.2023 13:18 Відповісти
Не зроблять БО НЕМАЄ ЧИМ, тому й приводів для "стояння на вухах" НЕ МАЄ!
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05.07.2023 13:21 Відповісти
Це прекрасно
А що таке суборбітальна орбіта?
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05.07.2023 13:22 Відповісти
Це у стратосфері, бо космічною орбітою (орбітальним польотом) вважається проліт на висоті не менш ніж 100 км (там де згідно рішень науковців, за щільністю атмосфери, починається космос)!
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05.07.2023 13:28 Відповісти
Так, моїх скромних знань на це вистачає. Прекрасно те, що людина знову повторює помилку. Масло масляне.
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05.07.2023 13:38 Відповісти
Нічого особливого, звичайна тавтологія якої, на жаль, допускаються й, здавалося б, професіонали. Але тобі та мені це підняло настрій, то ж це теж непогано!
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05.07.2023 13:19 Відповісти
А IQ проверяли у громова? Про этого дурачка есть хорошая присказка : " Как надену портупею, всю тупею и тупею !! "
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05.07.2023 12:53 Відповісти
Мистер Малой
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05.07.2023 14:11 Відповісти
Річ не в НАТО, а в Ердогані, який, м'яко кажучи, буде не в захваті
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05.07.2023 13:03 Відповісти
Справа саме у країнах НАТО, бо можливо й повз Туреччини через Балканські країни, але повз країни НАТО (Болгарію та Румунію) - ніяк!
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05.07.2023 13:24 Відповісти
Турция тоже в НАТО
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05.07.2023 13:38 Відповісти
вони то в НАТО, але як і Угорщина
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05.07.2023 14:12 Відповісти
вони долітають
до грузіяфільм
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05.07.2023 13:07 Відповісти
А я гадав що це все "Мосфільм" малює, а воно он як!
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05.07.2023 13:25 Відповісти
Ну, траєкторії. Не так трохи написав.
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05.07.2023 13:25 Відповісти
Плюнь та розітри! Якщо зважувати я якісь помилки й від цього засмучуватись, то тоді УСІ дописувачі тільки й будуть засмучені! Ну а посміхнувся хтось, то невже тобі жаль шо викликав посмішку?! Давай усміхатися разом!
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05.07.2023 13:35 Відповісти
Не ображайтеся, будь ласка. Дійсно розвеселили)
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05.07.2023 13:41 Відповісти
За що цей хряк получає гроші в генштабі, за оці дебільні висери?
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05.07.2023 13:49 Відповісти
 
 