Кораблі Росії можуть бити ракетами по Україні зі Середземного моря, але це вкрай малоймовірно, - Генштаб
Російські ракетоносії в Середземному морі мають можливість завдавати ракетних ударів по Україні, проте це вкрай малоймовірно, оскільки таке рішення прямим порушенням повітряного простору НАТО.
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.
Громов підтвердив, що кораблі РФ дійсно мають технічні можливості для того, щоб завдавати ракетних ударів по Україні з акваторії Середземного моря, однак він вважає, що завдання таких ударів малоймовірна, оскільки викличе різку реакцію країн НАТО.
"Дальність пуску ракет – близько 1500 км, що дозволяє їх застосування по об’єктах у південних регіонах нашої держави", - сказав він.
"Водночас це може викликати небажаний для Росії міжнародний резонанс у зв'язку з необхідністю заходу (російських – Ред.) кораблів у внутрішні води (інших держав – Ред.) та прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО", - підкреслив Громов. .
За нинішньої консолідації блоку НАТО, додає він, такі дії Росії виглядають малоймовірними, оскільки їхні "наслідки будуть непорівнянні з діями, аж до негайного потоплення цих ракетоносіїв".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З технічної точки зору це можливо, з політичної , звичайно, ні.
Але якщо настане критичний момент, то вибачте, всі політичні проблеми підуть убік і на перше місце вийдуть не Меморандуми, а ТТХ,
анекдот про Наполеона який питає в свого головного артилериста - Чому пушки мовчали під час бою?! На що отримує відповідь - Є тисяча причин! Перша - відсутній порох! А суть така - Навіщо перелічувати тисячі причин, якщо достатньо однієї яка ВСЕ пояснює?!
А тут відповідь схожа : бо ракети летітимуть над країною НАТО!
Орки, ви такі кумедні, продовжуйте писати свої вологі мрії. Ваш анало говнєт роз'їбало в хламіну американське ППО 20-30літньої давнини... які ще ракети з орбітальної орбіти? Забули, як американці рятували ваших дебілів з іконами, у яких розгерметизація контура відбулася, двічі? Міжконтинентальні дегенерати.
Давно не чув таких "перлів"
А що таке суборбітальна орбіта?
до грузіяфільм