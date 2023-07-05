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Новини Агресія Росії проти України
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Головний сержант 47 ОМБр Маркус оголосив збір 40-50 млн грн для відновлення втрачених під час штурмів техніки та обладнання

маркус

Упродовж останніх місяців під час штурмів було втрачено багато техніки та майна. Нині потреба є в усьому - від дуже дорогих розвідувальних дронів до звичайних "мавіків", від радіостанцій до ремонту техніки й озброєння.

Про це у Facebook повідомив головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус, передає Цензор.НЕТ.

"Шановне панство, за останні місяці в штурмах ми втратили багато техніки та майна.

В контексті цього я думав, на що саме оголосити збір, у чому потреба в першу чергу, але реалії такі, що наразі потреба в УСЬОМУ. Від дуже дорогих розвідувальних дронів до звичайних Мавіків, від радіостанцій до ремонту техніки і озброєння.

На відновлення сума потрібна велика. Реально велика. 40-50 мільйонів грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони, куплені коштом читачів Цензор.НЕТ, нищать ворожу бронетехніку. ВIДЕО

Якщо ви хочете більше відео наших штурмів, які закінчуються успішно і без втрат з нашої сторони, відео зі знищеною російською технікою, допоможіть нам. Ваші гроші зберігають життя наших людей. Дякую", - написав він.

Реквізити для допомоги:

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Щохвилини воїни віддають за нас життя, допомагайте, хто як може: захисникам потрібні дрони, рації та тепловізори, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

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допомога (8449) збір (344)


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Топ коментарі
+34
схоже його контузило..хай у Зєлі візьме...
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05.07.2023 13:07 Відповісти
+29
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05.07.2023 13:08 Відповісти
+27
Сумно все.Ми що,в паралельній реальності якійсь живемо.До чого тут "якщо ви хочете відео наших штурмів"?Не потрібні відео,у нас вже є головний постачальник відосиків-гундосиків.Нам треба не відео,а щоб міноборони нарешті злізла з золотих яєць,і забезпечила армію необхідним.Бо добре там в Рєзнікова прилаштувалися-народ на війні повинен ще й сам себе забезпечувати
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05.07.2023 13:17 Відповісти
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Тисячі людей воюють 9 років! Маркус повоював з пів року і має на все право? Серйозно.? Житомирський котел не рахується(((
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05.07.2023 14:00 Відповісти
Не треба цих дешевих маніпуляцій.
Ніхто не говорив, що Маркус має право на ВСЕ. Але говорити - він має право!
До чого тут "тисячі людей"? Ми говоримо саме про Маркуса. І хто не дає говорити цим "тисячам людей"? Нехай говорять.
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05.07.2023 14:17 Відповісти
У Зелоха бы и попросил. Он миллиардер, на секундочку.
Да и странно, что на Западе не дали средства для ремонта их техники.
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05.07.2023 13:27 Відповісти
А хто каже що не дали? Дати ще не значить,що вони дійдуть куди треба.
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05.07.2023 16:17 Відповісти
Скільки відразу руских пдрасів зрадоботів тут налізло.
Що в росіян не відняти - вміння брехати, оббріхувати та проводити психологічні операції.
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05.07.2023 13:32 Відповісти
по суті можете щось написати ??
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05.07.2023 13:42 Відповісти
по суті - видно тут цілеспрямовану атаку русні на цю статтю. можливо, що і наші корисні ідіоти підхвачують.
Чим особисто ви допомагаєте армії?
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05.07.2023 13:47 Відповісти
Прочитайте мій пост нижче. Нє, я не "русня".

А ви хто такий, що цікавитесь ?? гражданін майор ?
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05.07.2023 13:51 Відповісти
тобто нічим. і ніхто з ботів не відповість де конкретно допомагає
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05.07.2023 14:24 Відповісти
Я приймаю участь у декількох напрямах. Але якщо порівнювати з "донатами" більш забезпечених громадян, то це буде небо і земля. Тому більшість і не ведуться на такі дешеві провокації.

Так на чому ми зупинилися ? Скільки СМС-ок на 5 грн відправив ??
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06.07.2023 13:33 Відповісти
а что не так? разве зеленский и его молодая команда не могут продать шнурки от ботинок и дать эти 50млн?
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05.07.2023 13:46 Відповісти
Що є то є. Віками. Але за ці століття, роки, і остатні місяці мала би виробитись правильна інформаційна політика в державі, де би перед озвученням інформації нормально перевіряли би в якій формі вона подається і як москалі можуть скористатись тою чи іншою подачею. Ось розгляним оце звернення Валерія. Він каже про ремонт техніки, і тут йому потрібно було наголосити що це ремонт цивільних авто а не західних зразків техніки. Бо як бачимо уже розкручують що західну техніку має ремонтувати МО на державні гроші, і з цим неможливо не погодитись незалежно від того за кого ти голосував на послідних виборах. Також в нього присутнє формулювання про наше бажання живитись відео успішних штурмів, і тут подача теж підвела. Бо нам не відео успішних штурмів потрібні а перемога яка має бути спільною і якраз ось цей як і інші збори роблять її такою. А так виникає відчуття що ми глядачі в цирку де виконуються небезпечні номери і ми платимо за перегляд цих номерів. Тому можна сказати що подача інформації провальна. І це наша біда спільна. Маркус тут всього лиш виступає лаксмусовим папірцем.
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05.07.2023 13:56 Відповісти
Він не "лакмус" (о ! псевдо), а учасник наповнення інформаційного поля
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05.07.2023 14:00 Відповісти
Можливо і так, моя думка субєктивна і побудована на тому що я не слідкую саме за його медійною діяльністю, вона для мене випадкова і ситуативна.
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05.07.2023 14:09 Відповісти
Аналогічно.

Ви написали влучний розбір.

Десь була критика на Маркуса від іншого військового.
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05.07.2023 14:29 Відповісти
Буткевич, Юра Бутусов, являюсь вашим прихильником, але слідкуйте хоч трохи за чистотою свого сайту!!!
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05.07.2023 13:33 Відповісти
Ну как бы люди пишут что есть. Придворные волонтеры требуют деньги у того самого народа, который они презирают.
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05.07.2023 13:47 Відповісти
ти удак, ідіот, або російський бот. вибереш сам?
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05.07.2023 13:48 Відповісти
Тоесть, ты не видишь здесь никакой проблемы?
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05.07.2023 13:50 Відповісти
Російські зрадоботи типу тебе перекручують суть - у цьому головна проблема. Проблему з відкатами міністерства оборони поступово вирішується. так, пдрасів там ще є, як і русні
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05.07.2023 13:54 Відповісти
Что перекручивают? Нельзя одной рукой прикрывать власть, а другой протягивать руку за помощью.
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05.07.2023 13:55 Відповісти
Тут пишуть про запит Маркуса на 50 млн на все.

Друге питання - чому про це пише відкрито старший сержант, а не командир бригади ??

Підстава ??
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05.07.2023 13:57 Відповісти
не вирішується від слова ЗОВСІМ, по продуктам харчування середній розбіг цінника від +20-30% роздрибу атб до 100+% від виробника.
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05.07.2023 14:08 Відповісти
Нік, ти не відповів минулого разу як допомагаєш армії
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05.07.2023 14:11 Відповісти
не зобов*язаний

ви товариш майор, що в усих цікавитесь ?
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05.07.2023 14:32 Відповісти
чий Крим і хто путін?
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05.07.2023 17:05 Відповісти
Путін ***** ! Ла ла ла Крим це Україна !!

Наша молодиця везе паляницю залізницею у Кропивницький !
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05.07.2023 22:43 Відповісти
в/ч яка понесла втрати, відводять у тил на відновлення і доукомплектування.
Якщо хтось думає, що бригаду можуть забезпечити волонтери, сильно помиляється. Там потяг треба на 20 вагонів, якщо не більше. Для цього і існує МО.
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05.07.2023 13:47 Відповісти
Хто не хоче донатити на українську армію - йде за руським кораблем.
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05.07.2023 13:56 Відповісти
У реалі, у людей "очі розбігаються" і починається нервовий тик.

В ідеалі ми повинні останню сорочку віддати, а такого немає, не ті часи.
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05.07.2023 14:02 Відповісти
Втрат нема... але дайте гроші на ремонт!
МО гарне-чесне... але дайте гроші на спорядження!
Мільйонер Боневтік добрий друг... але дайте гроші на зарплату!
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05.07.2023 14:12 Відповісти
Маркус вже забрехався...Хай фоткається далі з Боневтіком...
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05.07.2023 14:56 Відповісти
Чмирь,Піздула,Сєрнєнко...Тепер і цей...А головне апетити у хлопців нехилі - десятки,сотні мільйонів.Ну і де набратися?
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05.07.2023 14:19 Відповісти
фондам можете не донатити.
Але конкретно якій частині і як допомагаєте ви?
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05.07.2023 14:26 Відповісти
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05.07.2023 14:33 Відповісти
93,79.
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05.07.2023 14:36 Відповісти
Сєрнєнко і піздула зрозуміло, а хто під псевдонімом чмирь?
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05.07.2023 14:56 Відповісти
Чмут.
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05.07.2023 15:02 Відповісти
Дякую
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05.07.2023 15:06 Відповісти
Підкажіть, будь ласка, конкретно ВИ що робите для перемоги? Волонтерите, воюєте чи ведете просвітницьку діяльність? Чи тільки ******* в інтернетах на інших і можете? Питання риторичне.
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05.07.2023 17:23 Відповісти
Питання риторичне тому,що ********* в інтернеті - це Ваше?
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05.07.2023 20:21 Відповісти
На Чмута гнать не нужно. Человек на своем месте и делает много полезного для сил обороны.
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05.07.2023 18:44 Відповісти
А можна я не буду питати у Вас дозволу на висловлювання свого ставлення до Чмиря?
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05.07.2023 20:30 Відповісти
а мені здається, що ти російський бот.
Чий Крим?
Хто путін?
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05.07.2023 21:07 Відповісти
А мені здається,що ти.
Чий Крим?
Хто окурок?
Хто розмінував Чонгар і Перекоп?
Хто закрив ракетні програми?
Хто побачив в очкє у ***** мир?
Хто скоротив витрати на армію і ****** гроші на асфальт
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06.07.2023 00:22 Відповісти
Мені тим більше нічого не заважає вважати вас за мудака. Маю право, як вважаєте?
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05.07.2023 21:32 Відповісти
Звичайно маєш.Ну і я тебе навзаєм.
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06.07.2023 00:13 Відповісти
Мне кажется, что это зелёный цирк.
И я не знаю почему этот Маркус на это подписался.
Дай угадаю. Великому режиссеру, продюсеру и сценаристу нужна "своя" героическая бригада для пиара, ведь все остальные направления работы с треском провалены...
Сценарий похож на медийную раскрутку сержанта. Сначала видос, потом встреча с главнокомандующим, теперь осталось сержанту собирать донаты чтобы был полный профиль героя-патриота. И потом с этим бэкграундом он пойдет на выборы и будет агитировать за тех, кто просрал нашу обороноспособность до войны.
При этом мы видим нулевую реакцию власти на то что твориться в МО и то, куда расходуются бюджетные деньги. Возникает когнитивный диссонанс. Народ донатит, а в это время чиновники МО (и не только) тырят бабло, отдаляя нашу победу.
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05.07.2023 14:26 Відповісти
Все как бы проще простого. Это обычная сделка с дьяволом. Люди получают помощь информационную и организаторскую, а за это они должны быть лояльны к власти. Ермак очень умелый манипулятор или кто там таким занимается. Он знает как соблазнять людей давая им пряник.
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05.07.2023 14:29 Відповісти
Возможно реалии сейчас такие что для того чтобы получить больше оружия для своего подразделения, сержант должен показать лояльность к текущей власти. Возможно для Маркуса жизни своих солдат куда дороже своей чести, и он готов если надо даже спеть в Квартале с Кошевым лишь бы Зе дал им больше нужного оружия и погибло меньше солдат.
Только при таком раскладе Маркуса можно понять.
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05.07.2023 14:41 Відповісти
Это пряник, а не кнут.
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05.07.2023 14:44 Відповісти
Тю, нічого нового. Навіть міноборони свої пройоби вирішує піар акціями придворних волонтерів.
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05.07.2023 14:33 Відповісти
Попроси в Янелоха, сраколиз
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05.07.2023 14:37 Відповісти
+
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05.07.2023 14:38 Відповісти
Міноборони вкрало у народа більше 50 мільярдів у 22році,а тут 40- 50 мільонів просять знову
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05.07.2023 14:50 Відповісти
+
Зелений жабокряк хоч раз може виділити своїх особистих кілька мільйонів? Тим більш для свого друга. Але ж виродок не дасть ні копійки, от і думай Маркус, яка ціна отій фоточці з мерZенною особою.
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05.07.2023 14:53 Відповісти
Як там кажуть: З миру по нитці, голому - *** в сраку.
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05.07.2023 14:53 Відповісти
Це той маркос,що селфівся з Верховнимгавнокомандувачем? то нехай йде лісом...
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05.07.2023 15:44 Відповісти
там командир бригади е чи всім керуе прапорщик? реально його стало дуже багато
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05.07.2023 15:56 Відповісти
сержант старшОй...
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05.07.2023 16:24 Відповісти
Що не так з Маркусом? Це прохання про 40 - 50 млн. грн. Ця різниця у 10 млн, яку Маркус не знає як обрахувати, дорівнює 4777 мінімальним пенсіям, з яких донатять люди. І ця різниця в 4777 пенсії для Маркуса є простою розбіжністю між двома цифрами без єдиного розрахунку.
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05.07.2023 17:30 Відповісти
МИНУТОЧКУ!
Сержант, а ты на куя селфился с вовой и дЕрьмаком? Они тебе, что, пиписькой за это по губам поводили, а бабло народ должен скинуть? Сержант может быть и и неплохой, хотя нормальный сержант по сценам и офисам не скачет а работает,а человек то ты получается лоховатый.
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05.07.2023 20:18 Відповісти
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