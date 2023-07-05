Головний сержант 47 ОМБр Маркус оголосив збір 40-50 млн грн для відновлення втрачених під час штурмів техніки та обладнання

Упродовж останніх місяців під час штурмів було втрачено багато техніки та майна. Нині потреба є в усьому - від дуже дорогих розвідувальних дронів до звичайних "мавіків", від радіостанцій до ремонту техніки й озброєння.

Про це у Facebook повідомив головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус, передає Цензор.НЕТ.

"Шановне панство, за останні місяці в штурмах ми втратили багато техніки та майна.

В контексті цього я думав, на що саме оголосити збір, у чому потреба в першу чергу, але реалії такі, що наразі потреба в УСЬОМУ. Від дуже дорогих розвідувальних дронів до звичайних Мавіків, від радіостанцій до ремонту техніки і озброєння.

На відновлення сума потрібна велика. Реально велика. 40-50 мільйонів грн.

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Якщо ви хочете більше відео наших штурмів, які закінчуються успішно і без втрат з нашої сторони, відео зі знищеною російською технікою, допоможіть нам. Ваші гроші зберігають життя наших людей. Дякую", - написав він.

Реквізити для допомоги:

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