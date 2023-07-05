Головний сержант 47 ОМБр Маркус оголосив збір 40-50 млн грн для відновлення втрачених під час штурмів техніки та обладнання
Упродовж останніх місяців під час штурмів було втрачено багато техніки та майна. Нині потреба є в усьому - від дуже дорогих розвідувальних дронів до звичайних "мавіків", від радіостанцій до ремонту техніки й озброєння.
Про це у Facebook повідомив головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус, передає Цензор.НЕТ.
"Шановне панство, за останні місяці в штурмах ми втратили багато техніки та майна.
В контексті цього я думав, на що саме оголосити збір, у чому потреба в першу чергу, але реалії такі, що наразі потреба в УСЬОМУ. Від дуже дорогих розвідувальних дронів до звичайних Мавіків, від радіостанцій до ремонту техніки і озброєння.
На відновлення сума потрібна велика. Реально велика. 40-50 мільйонів грн.
Якщо ви хочете більше відео наших штурмів, які закінчуються успішно і без втрат з нашої сторони, відео зі знищеною російською технікою, допоможіть нам. Ваші гроші зберігають життя наших людей. Дякую", - написав він.
Реквізити для допомоги:
- Банка Monobank: https://bit.ly/3NW2tux
- PayPal: [email protected]
- Усі реквізити фонду тут: https://bit.ly/3j2ME8j
Будь ласка, зачекайте...
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Ніхто не говорив, що Маркус має право на ВСЕ. Але говорити - він має право!
До чого тут "тисячі людей"? Ми говоримо саме про Маркуса. І хто не дає говорити цим "тисячам людей"? Нехай говорять.
Да и странно, что на Западе не дали средства для ремонта их техники.
Що в росіян не відняти - вміння брехати, оббріхувати та проводити психологічні операції.
Чим особисто ви допомагаєте армії?
А ви хто такий, що цікавитесь ?? гражданін майор ?
Так на чому ми зупинилися ? Скільки СМС-ок на 5 грн відправив ??
Ви написали влучний розбір.
Десь була критика на Маркуса від іншого військового.
Друге питання - чому про це пише відкрито старший сержант, а не командир бригади ??
Підстава ??
ви товариш майор, що в усих цікавитесь ?
Наша молодиця везе паляницю залізницею у Кропивницький !
Якщо хтось думає, що бригаду можуть забезпечити волонтери, сильно помиляється. Там потяг треба на 20 вагонів, якщо не більше. Для цього і існує МО.
В ідеалі ми повинні останню сорочку віддати, а такого немає, не ті часи.
МО гарне-чесне... але дайте гроші на спорядження!
Мільйонер Боневтік добрий друг... але дайте гроші на зарплату!
Але конкретно якій частині і як допомагаєте ви?
Чий Крим?
Хто путін?
Чий Крим?
Хто окурок?
Хто розмінував Чонгар і Перекоп?
Хто закрив ракетні програми?
Хто побачив в очкє у ***** мир?
Хто скоротив витрати на армію і ****** гроші на асфальт
И я не знаю почему этот Маркус на это подписался.
Дай угадаю. Великому режиссеру, продюсеру и сценаристу нужна "своя" героическая бригада для пиара, ведь все остальные направления работы с треском провалены...
Сценарий похож на медийную раскрутку сержанта. Сначала видос, потом встреча с главнокомандующим, теперь осталось сержанту собирать донаты чтобы был полный профиль героя-патриота. И потом с этим бэкграундом он пойдет на выборы и будет агитировать за тех, кто просрал нашу обороноспособность до войны.
При этом мы видим нулевую реакцию власти на то что твориться в МО и то, куда расходуются бюджетные деньги. Возникает когнитивный диссонанс. Народ донатит, а в это время чиновники МО (и не только) тырят бабло, отдаляя нашу победу.
Только при таком раскладе Маркуса можно понять.
Зелений жабокряк хоч раз може виділити своїх особистих кілька мільйонів? Тим більш для свого друга. Але ж виродок не дасть ні копійки, от і думай Маркус, яка ціна отій фоточці з мерZенною особою.
Сержант, а ты на куя селфился с вовой и дЕрьмаком? Они тебе, что, пиписькой за это по губам поводили, а бабло народ должен скинуть? Сержант может быть и и неплохой, хотя нормальный сержант по сценам и офисам не скачет а работает,а человек то ты получается лоховатый.