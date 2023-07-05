УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12616 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 262 11

Зеленський провів розширене засідання Ставки: Обговорили захист АЕС та ситуацію на фронті. Головкому доручено посилювати Північ

ставка,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розширене засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Ставка розширена. Дві години - на обговорення основних викликів. Перше - захист АЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора "Енергоатома" Котіна та директора ХАЕС Козюру", - йдеться у повідомленні.

Друге питання, що розглядалося - ситуація на фронті. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова та Наєва. Головкому - розпорядження посилювати Північ.

Також читайте: "Тримаємо ситуацію під контролем", - Зеленський провів виїзне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача на Рівненській АЕС. ВIДЕО

"Третє – подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка. Доповіді: командувач сил логістики Гуляк, Мінстратегпром – Камишін, Мінінфраструктури – Кубраков, Міноборони - Резніков", - резюмує Зеленський. 

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Запорізька АЕС (1429) Ставка (139)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Щеліна ставка.
показати весь коментар
05.07.2023 13:22 Відповісти
+4
Такое заседание можно проводить в рамках гастролей 95 квартал в любоє время
показати весь коментар
05.07.2023 13:26 Відповісти
+3
Может, такое заседание надо было проводить в феврале 2022 г., а не шашлыками нас кормить?
показати весь коментар
05.07.2023 13:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Может, такое заседание надо было проводить в феврале 2022 г., а не шашлыками нас кормить?
показати весь коментар
05.07.2023 13:21 Відповісти
Такое заседание можно проводить в рамках гастролей 95 квартал в любоє время
показати весь коментар
05.07.2023 13:26 Відповісти
Квартал в реакторе в виде ТВЭЛов.
Лучше в действующем.
показати весь коментар
05.07.2023 13:30 Відповісти
Щеліна ставка.
показати весь коментар
05.07.2023 13:22 Відповісти
Женіть його на ***.
показати весь коментар
05.07.2023 13:24 Відповісти
Зелений тормоз комунізму запіздав на 2 роки.
показати весь коментар
05.07.2023 13:32 Відповісти
Головкому - розпорядження посилювати Північ.

От, не лізло б ти до Залужного. І взагалі, до військових.
показати весь коментар
05.07.2023 13:42 Відповісти
Головкому доручено посилювати північ, щоби зелений покидьок зміг таки виконати оманську обіцянку і врешті-решт остаточно здати південь!
Сподівання лише на мудрість Головкома та західних друзів!
показати весь коментар
05.07.2023 13:48 Відповісти
коли воно у минулому році не пхало свою гнусаву пику у справи ЗСУ, не збирало напоказ Ставки, так у нас і контрнаступи були успішними, а вже після звільнення Херсону зе-лідор тільки й робить, що збирає Ставки і чим частіше, тим гірше... закономірність наочна.
показати весь коментар
05.07.2023 13:50 Відповісти
"провел ставку" попистел, попиарился и все .. типа он разрабатывает стратегию и военные операции ..
позорище в каждом своем говно-видео обещает то обещает это
того наказать, того убить, того не зламать - трепло хоть одного кацапа посадили на пожизненное за военные преступления игеноцид украинского народа? или всех ублюдков к золкину на интервью -"маме позвонить"
показати весь коментар
05.07.2023 14:05 Відповісти
Доручило бл))))) Хто, ти, чотирьох кратний ухилянт-піськограй? Доручило шашличне.
показати весь коментар
05.07.2023 16:01 Відповісти
 
 