Зеленський провів розширене засідання Ставки: Обговорили захист АЕС та ситуацію на фронті. Головкому доручено посилювати Північ

Президент України Володимир Зеленський провів розширене засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Ставка розширена. Дві години - на обговорення основних викликів. Перше - захист АЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора "Енергоатома" Котіна та директора ХАЕС Козюру", - йдеться у повідомленні.

Друге питання, що розглядалося - ситуація на фронті. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова та Наєва. Головкому - розпорядження посилювати Північ.

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"Третє – подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка. Доповіді: командувач сил логістики Гуляк, Мінстратегпром – Камишін, Мінінфраструктури – Кубраков, Міноборони - Резніков", - резюмує Зеленський.