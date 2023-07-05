Зеленський провів розширене засідання Ставки: Обговорили захист АЕС та ситуацію на фронті. Головкому доручено посилювати Північ
Президент України Володимир Зеленський провів розширене засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Ставка розширена. Дві години - на обговорення основних викликів. Перше - захист АЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора "Енергоатома" Котіна та директора ХАЕС Козюру", - йдеться у повідомленні.
Друге питання, що розглядалося - ситуація на фронті. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова та Наєва. Головкому - розпорядження посилювати Північ.
"Третє – подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка. Доповіді: командувач сил логістики Гуляк, Мінстратегпром – Камишін, Мінінфраструктури – Кубраков, Міноборони - Резніков", - резюмує Зеленський.
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Лучше в действующем.
От, не лізло б ти до Залужного. І взагалі, до військових.
Сподівання лише на мудрість Головкома та західних друзів!
позорище в каждом своем говно-видео обещает то обещает это
того наказать, того убить, того не зламать - трепло хоть одного кацапа посадили на пожизненное за военные преступления игеноцид украинского народа? или всех ублюдков к золкину на интервью -"маме позвонить"