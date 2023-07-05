Робота МКЧХ в Україні є однією з найбільших місій у його історії

Робота Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні є однією з найбільших місій у його історії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказала регіональна директорка МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріан Бауер.

"Для нас те, що ми називаємо міжнародним збройним конфліктом між Росією та Україною (так організація називає збройну агресію РФ проти України. – Ред.), є однією з найбільших операцій, які ми проводимо в МКЧХ, можливо, в його історії. Це найбільший бюджет. Минулого року було витрачено близько 13 млрд грн", - сказала вона.

За її словами, у місії близько 800 співробітників, які працюють в Україні (серед них 650 українських співробітників і 150 іноземців).

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Бауер відзначила "дуже велику роботу" в галузі водопостачання та санітарії. "Ми допомогли владі відновити водопроводи, якими користуються понад 10 млн людей. Ми відновлювали і встановлювали системи опалення, газопроводи та електромережі, які також обслуговують сотні тисяч людей. Ми роздаємо продуктові та гігієнічні набори нужденним, з моменту ескалації конфлікту 24 лютого 2022 року таку допомогу було надано приблизно 1 млн людей", - сказала вона.

Також, за її словами, МКЧХ надає грошову допомогу, якою скористалися приблизно 300 тис. осіб на загальну суму 4,5 млрд грн. "Ми підтримуємо понад 170 лікарень в Україні, а також допомагаємо ДСНС України, зокрема роздали близько 40 тис. табличок про мінну небезпеку", - зазначила Бауер.

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Серед прикладів вона назвала також роботу з бюро судово-медичної експертизи в Україні з питань поводження з тілами померлих. "Я була зараз якраз у Дніпрі, де ми проводили тренінг для різних органів, які працюють у прифронтових районах, які займаються поводженням із померлими. Це також дуже важлива частина нашої роботи", - зазначила Бауер.