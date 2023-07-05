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Президент "Київміськбуду" Кушнір, який підкорив Еверест, виїхав з України з довідкою про інвалідність, - ЗМІ. ВIДЕО

Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір виїхав з України, пред’явивши довідку по інвалідність. Два місяці тому він разом із дружиною піднявся на Еверест.

Про це йдеться в матеріалі Bihus info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти нагадали, що в травні спортивні медіа розповідали про першу українську пару на вершині Евересту: президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра та його дружину Оксану.

"От тільки як посадовцю вдалося виїхати через стан здоров‘я і підкорити таку вершину, яка дається не всім підготовленим здоровим людям, - загадка", - зазначають у Bihus.info.

Дивіться: Дружина голови "Київміськбуду" Кушніра має віллу у Франції за €20 млн. ВIДЕО

Там також зазначають, що підйом на Еверест обійшовся подружжю у $150 тис.

Загалом за час повномасштабного вторгнення РФ Кушнір пробув за кордоном близько 8 місяців.

Автор: 

Київміськбуд (91) Кушнір (25) Бігус Денис (197) інвалідність (276)


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Топ коментарі
+46
На фронті або ідейні патріоти або бідні.
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05.07.2023 13:38 Відповісти
+40
Це ж "не їх війна". Вони "усталі ат вайни" і "вас на ету вайну нє пасилалі".
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05.07.2023 13:37 Відповісти
+28
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05.07.2023 13:42 Відповісти
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мда.............покорил эверест и стал инвалидом!просто ****** с чиновника...........................................................
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05.07.2023 14:39 Відповісти
Як звучить найкращий АНТОНИМ до виразу "НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНІСТЬ"? // ПОВНА? ПОСТІЙНА? АБСОЛЮТНА? ВІДВЕРТА? ВСЕОХОПЛЮЮЧА? ВСЕПОГОДНА? БЕЗКАРНА? 100-ВІДСОТКОВА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО КОРУПЦІЇ...
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05.07.2023 14:43 Відповісти
"АНТОНІМ"
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05.07.2023 14:44 Відповісти
Синонім
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05.07.2023 15:04 Відповісти
Верховна всеохопна толерантність. Слово "верховна" є обов'язковим!!!
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05.07.2023 15:22 Відповісти
Поїхав на лікування за кордон спортсмен з інвалідністю...
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05.07.2023 14:43 Відповісти
А це не у його дружини знайшли віллу в Іспанії за 5 млн ??
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05.07.2023 14:44 Відповісти
ні, 5 лямів в Іспаніі то жінка одеського воєнкома? а у цієї за 20 і у Франції
https://biz.censor.net/news/3428741/u_drujyny_prezydenta_kyyivmiskbudu_kushnira_znayishly_villu_u_frantsiyi_za_20_milyioniv_yevro_zmi_video
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05.07.2023 16:28 Відповісти
Щоб налагодити ситуацію, СБУ має його знайти і зробити справжнім інвалідом. Бажано квадриплегік.
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05.07.2023 14:46 Відповісти
Та ви,пане,садист)))він зможе на пузі
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05.07.2023 15:07 Відповісти
Дякую 😁
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05.07.2023 15:09 Відповісти
Гроші не пахнуть. (с)
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05.07.2023 14:53 Відповісти
Проте наша Алінка переймається іншою людиною - виключно з політичних міркувань.
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05.07.2023 15:05 Відповісти
Алінку готують на місце баби Юлі,кремлівської шльондри,ну-ну
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05.07.2023 15:10 Відповісти
Ось вона прєємственность поколєній)))сорі за руzzькій
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05.07.2023 15:15 Відповісти
Сергій Притула
2 д. ·
Магістр публічного управління та адміністрування.
Український Католицький Університет. Випуск 2023 року.
м. Львів.
Навчатися під час війни - це складно як з моральної точки зору, так і логістично.
Тому я щиро вдячний Силам Оборони України, що дали можливість закінчити навчання, написати та захистити магістерську.
Безпосередньо вдячний своїм одногрупникам, які поміняли університетські сесії на бойові розпорядження: Сергій Філімонов , Alina Mykhailova, Ігор Шолтис, Андрій Розумовський, Віталій Криштоп.

Мабуть у владу їх готують. Міністрами.
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05.07.2023 15:21 Відповісти
Батьківщина йде в утіль,свято место пусто не биваєтянклох готує нових янелохів
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05.07.2023 17:11 Відповісти
На місце гаді, підходить ідеально.
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05.07.2023 15:51 Відповісти
вибачте,психолог.типаж не тот,хоча...можливо я чогось не додивилась
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05.07.2023 17:08 Відповісти
Це та зелена шмара, яка за нелохів топить?
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05.07.2023 15:27 Відповісти
Так а может он инвалид на башку? ,,Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет,,. Раз полез на Эверест, все сходится!
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05.07.2023 15:06 Відповісти
Все должны понимать что ОП а именно Ермак и Арахамия его и выпустили так как сами крышуют как семью Кушниров, так и семью завхоза Януковича Кравцев и и главу столичной ОПЗЖ Столара, также Ермак помог вывести, перерегистрировать самолеты Медведчука и Кушнира предупредив их о грядущих санкциях на их офшоры, также Ермак помог сохранить и вывести через своего бизнес партнера Колюбаева в строительных фондах застройщика Энсо Медведчуковсую долю. ЗЭ Шобло это давно уже обслуга прихвостней Януковича регионалов, ОПЗЖ и Видновлення Украины
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05.07.2023 15:18 Відповісти
Ось бачите, людина з інвалідністю підкорила Еверест, а ви плачете, що не можете щось зробити! 😉
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05.07.2023 15:28 Відповісти
Національний герой,чудовий репортаж для марафону ублюдків
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05.07.2023 17:13 Відповісти
Еверест підкоряється виключно інвалідам...
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05.07.2023 15:29 Відповісти
Той від того й інвалідність,що поліз на гору.А сидів би під тином та глушив би півас,дивись ще б прожив доста років.)
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05.07.2023 15:39 Відповісти
інваліди тойво на гору драпаються,а Зєля заліз в нору та й коксом бавиться.)
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05.07.2023 15:40 Відповісти
Кто то пилит на закупках продовольствия в армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто то заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то приходит с обысками к строительным компаниям Киевгорстрой Будкепитал, Будвэвэпмен, Энсо а потом в некоторые строительные фонды этих компаний заходит бизнес партнер Ермака Колюбаев и через эти фонды с кое какими манипуляциями с ценными бумагами начинают выводиться в Европу десятки миллионов долларов, выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича, у них войны нету, у них тут заработок, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако, кто в Израиль
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05.07.2023 15:52 Відповісти
Шось довго цього рудого намагалися вивести на чисту воду( Кушнір був вхож до сім'ї януковича. Ще в 2014р. він в кроваву ніч Майдана брав участь на стороні беркуту в розгоні учасників Майдану. І це була інфа від його зама Київміськбуду, який сам був в шоці від цієї події. Він завжди йшов по трупах, щоб забратися туди, де є "корито", саме такої стратегії дотримувалися всі підрусняві мразоти, які мріють стерти з лиця землі українську державність з її жагою до свободи, до демократії.

Ще до того, як він перебрався до Києва, він працював в комерційних структурах м. Кременчук, мав комерційні відносини з директором одного з заводів Днепроенергостройпром, так ця істота і там залишила після себе дуже негативну репутацію, про нього саме той директор заводу, який мав справу з Кушніром, про нього висловився однозначно: мутний тип, без честі і совісті, жулик, яких мало.

Питання: як такий тип досі займав таку посаду і ще був нагороджений вже з рук Кличко???
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05.07.2023 16:01 Відповісти
Ну,замерзати на Евересті,чи в окопі ,чи в неопалювальному приміщенні мо -це трохи різні речі(
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05.07.2023 16:17 Відповісти
Ці гниди і під час війни нічого та нікого не бояться . Ще падлюка повернеться і далі буде на цій посаді та всіх повчати. Гниди...
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05.07.2023 16:20 Відповісти
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, виконують усе, як і отримали завдання в Оманщині!!
Гончаренко не пустили за кордон на засідання ПАРЄ, а от інваліда власника Київміськбуду, аж на зелений коридор завели, можливо, навіть і особисто!!!
Не чужа ж особа !! Резніков із замами, тільки очима лупає, по адвокацки… та звітують, що вчергове припинили діяльність незаконного каналу втечі ухилянтів від військової служби за кордон…. І моду, таку сувору, зкорчать!!

Данилову так і не дав ХТОСЬ, якоїсь команди, по накладанню санкцій на таких ІНВАЛІДІВ для припинення їх втечі за кордон!!
Гроші ж, сотні млн $€£ вони уже за 1,5 роки, безпроблемно вивели за кордон!! Голова Нацбанку, може теж це підтвердити!!
Тому і не питайте, Чому ми і досі в лайні, а не в НАТІ…
Після перемоги України, усе лайно, що з млн дол потікало за кордон, повернеться, щоб АКТИВНО бути обраними до нової ВРУ та УРЯДУ!!
Пильнуймо Україну!!!
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05.07.2023 16:21 Відповісти
Пробачте,Киівміськбуд на 80проц.!!!належить державі,Киіврада,тобто держава виділяла цьому ує&ану млн.на будівництво,а від...ну далі вже знають про вілу і ін.прєлєсті життя
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05.07.2023 17:18 Відповісти
І хто тепер катманду?
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05.07.2023 16:26 Відповісти
И бывший генпрокурор Украины А. Луценко выехал по справке об инвалидности
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05.07.2023 16:34 Відповісти
Не знаю за це лайно,а синок у нього інв,це Іра в інтерв"ю розказувала,хто ж відмовить сину генпрокурора)))
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05.07.2023 17:19 Відповісти
Слышь, ты, лайно одно с другим, А. Луценко на передке до недавно был (Бахмут) и где то была инф, что у него онкология. Так, что вполне возможно что он на группе. Заткнитесь мрази если не в теме.
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05.07.2023 21:33 Відповісти
О том, что сын Луценко получил ранение на фронте было известно давно. Насколько серьезные не знаю, но отец воюет и за это - респект! А где сыночки пороха?
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05.07.2023 21:31 Відповісти
Старший наче був в АТО. Молодший не знаю. Але ж Порошенки на армію втрачаються серйозно.
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05.07.2023 22:40 Відповісти
Если бы я поднялась на Эверест , то точно бы стала инвалидом !!! А может бы даже там и умерла !!!
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05.07.2023 17:31 Відповісти
Маю досвід підйому на Говерлу. Після хвороби. Пишаюся.
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05.07.2023 22:42 Відповісти
Ото заставили честного бизнесмена и патриота оправдывается. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов, в Ермаковском СБУ, ДБР, Прокуратуре, БЭБ, Налоговой, НАБУ, НАЦ Банке, (https://www.nssmc.gov.ua/ НКЦПФР Магомедов - внештатный советник Ермака) все эти схемы аудит прошли. А про покупку менеджером года Кушниром для Киевгорстроя 28 гектаров в поле не подходящей для застройки земли в рн Броваров в Требухове за 200 млн грн. с кадастровыми номерами 3221289000:05:004:0051 ,3221289000:05:004:0050 ,3221289000:05:004:0049, 3221289000:05:004:0048 по цене столичной земли расследование или проверка будет? А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП. Все ОП а именно Ермак и Арахамия уже провели аудит в этих схемах и в доле, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й, имея неприкосновенность своего бизнеса.
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09.07.2023 15:59 Відповісти
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