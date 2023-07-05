Президент "Київміськбуду" Кушнір, який підкорив Еверест, виїхав з України з довідкою про інвалідність, - ЗМІ. ВIДЕО
Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір виїхав з України, пред’явивши довідку по інвалідність. Два місяці тому він разом із дружиною піднявся на Еверест.
Про це йдеться в матеріалі Bihus info, повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналісти нагадали, що в травні спортивні медіа розповідали про першу українську пару на вершині Евересту: президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра та його дружину Оксану.
"От тільки як посадовцю вдалося виїхати через стан здоров‘я і підкорити таку вершину, яка дається не всім підготовленим здоровим людям, - загадка", - зазначають у Bihus.info.
Там також зазначають, що підйом на Еверест обійшовся подружжю у $150 тис.
Загалом за час повномасштабного вторгнення РФ Кушнір пробув за кордоном близько 8 місяців.
Топ коментарі
+46 Юрій Гросарчук #551874
показати весь коментар05.07.2023 13:38 Відповісти Посилання
+40 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар05.07.2023 13:37 Відповісти Посилання
+28 FT FT
показати весь коментар05.07.2023 13:42 Відповісти Посилання
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https://biz.censor.net/news/3428741/u_drujyny_prezydenta_kyyivmiskbudu_kushnira_znayishly_villu_u_frantsiyi_za_20_milyioniv_yevro_zmi_video
2 д. ·
Магістр публічного управління та адміністрування.
Український Католицький Університет. Випуск 2023 року.
м. Львів.
Навчатися під час війни - це складно як з моральної точки зору, так і логістично.
Тому я щиро вдячний Силам Оборони України, що дали можливість закінчити навчання, написати та захистити магістерську.
Безпосередньо вдячний своїм одногрупникам, які поміняли університетські сесії на бойові розпорядження: Сергій Філімонов , Alina Mykhailova, Ігор Шолтис, Андрій Розумовський, Віталій Криштоп.
Мабуть у владу їх готують. Міністрами.
Ще до того, як він перебрався до Києва, він працював в комерційних структурах м. Кременчук, мав комерційні відносини з директором одного з заводів Днепроенергостройпром, так ця істота і там залишила після себе дуже негативну репутацію, про нього саме той директор заводу, який мав справу з Кушніром, про нього висловився однозначно: мутний тип, без честі і совісті, жулик, яких мало.
Питання: як такий тип досі займав таку посаду і ще був нагороджений вже з рук Кличко???
Гончаренко не пустили за кордон на засідання ПАРЄ, а от інваліда власника Київміськбуду, аж на зелений коридор завели, можливо, навіть і особисто!!!
Не чужа ж особа !! Резніков із замами, тільки очима лупає, по адвокацки… та звітують, що вчергове припинили діяльність незаконного каналу втечі ухилянтів від військової служби за кордон…. І моду, таку сувору, зкорчать!!
Данилову так і не дав ХТОСЬ, якоїсь команди, по накладанню санкцій на таких ІНВАЛІДІВ для припинення їх втечі за кордон!!
Гроші ж, сотні млн $€£ вони уже за 1,5 роки, безпроблемно вивели за кордон!! Голова Нацбанку, може теж це підтвердити!!
Тому і не питайте, Чому ми і досі в лайні, а не в НАТІ…
Після перемоги України, усе лайно, що з млн дол потікало за кордон, повернеться, щоб АКТИВНО бути обраними до нової ВРУ та УРЯДУ!!
Пильнуймо Україну!!!