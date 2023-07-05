Президент "Київміськбуду" Кушнір, який підкорив Еверест, виїхав з України з довідкою про інвалідність, - ЗМІ. ВIДЕО

Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір виїхав з України, пред’явивши довідку по інвалідність. Два місяці тому він разом із дружиною піднявся на Еверест.

Про це йдеться в матеріалі Bihus info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти нагадали, що в травні спортивні медіа розповідали про першу українську пару на вершині Евересту: президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра та його дружину Оксану.

"От тільки як посадовцю вдалося виїхати через стан здоров‘я і підкорити таку вершину, яка дається не всім підготовленим здоровим людям, - загадка", - зазначають у Bihus.info.

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Там також зазначають, що підйом на Еверест обійшовся подружжю у $150 тис.

Загалом за час повномасштабного вторгнення РФ Кушнір пробув за кордоном близько 8 місяців.