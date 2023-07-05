У МЗС Китаю прокоментували скасований візит Борреля: Чекаємо в найближчий зручний для обох сторін час
У Міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували скасування запланованого візиту високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це розповів речник МЗС КНР Ван Веньбінь.
За словами представника китайського МЗС, Китай цінує відносини з Європейським Союзом і запрошує Борреля здійснити візит в найближчий зручний час.
"Ми вітаємо високопоставленого представника Жозепа Борреля з візитом до Китаю в найближчий зручний для обох сторін час", – сказав Ван Веньбінь.
Він додав, що Китай готовий підтримувати зв'язок з ЄС з цього приводу.
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Має бути заборона займатися політикою людям старше 65 років.... 65 - хочеш працювати? - на завод, будівництво, магазин, склад. Седять хрін посунеш.....
Гра в галактичну імперію не на часі.
Відповідно парашку зіллють і обміняють на якісь преференції в торгівлі.