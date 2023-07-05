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У МЗС Китаю прокоментували скасований візит Борреля: Чекаємо в найближчий зручний для обох сторін час

боррель

У Міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували скасування запланованого візиту високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це розповів речник МЗС КНР Ван Веньбінь.

За словами представника китайського МЗС, Китай цінує відносини з Європейським Союзом і запрошує Борреля здійснити візит в найближчий зручний час.

"Ми вітаємо високопоставленого представника Жозепа Борреля з візитом до Китаю в найближчий зручний для обох сторін час", – сказав Ван Веньбінь.

Він додав, що Китай готовий підтримувати зв'язок з ЄС з цього приводу.

Також читайте: Китай скасував візит Борреля до Пекіна

Автор: 

візит (1613) Китай (4703) Боррель Жозеп (1074)


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Ну це вже схоже не на відверте хамство з боку КНР, а на щось обнадійливе. Тож світ змінюється завдяки стійкості захисників України і хоч і поступово, але Китай намагається домовлятися, а не лише наполягати на своєму як це робить )(уйло (він же путін) із своїми підлабузниками!!!
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05.07.2023 13:51 Відповісти
Китайози смачно харкнули у приязне та толерантне еуропейське обличчя...
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05.07.2023 14:12 Відповісти
Старе як дитя - кажуть у народі.
Має бути заборона займатися політикою людям старше 65 років.... 65 - хочеш працювати? - на завод, будівництво, магазин, склад. Седять хрін посунеш.....
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05.07.2023 14:14 Відповісти
Я бы не поехал. Там же опять задрочка оговорка--- ,,в удобное для обеих сторон время...,, А по факту на до было--- в удобное для Борреля время. Ведь два раза отказали китайцы. От манды киль!
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05.07.2023 15:29 Відповісти
Нарешті вузькоокі жовmocpaкі макаки зайняли звичну для себе колінно-ліктеву позу.

Гра в галактичну імперію не на часі.

Відповідно парашку зіллють і обміняють на якісь преференції в торгівлі.
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05.07.2023 19:26 Відповісти
 
 