У МЗС Китаю прокоментували скасований візит Борреля: Чекаємо в найближчий зручний для обох сторін час

У Міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували скасування запланованого візиту високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це розповів речник МЗС КНР Ван Веньбінь.

За словами представника китайського МЗС, Китай цінує відносини з Європейським Союзом і запрошує Борреля здійснити візит в найближчий зручний час.

"Ми вітаємо високопоставленого представника Жозепа Борреля з візитом до Китаю в найближчий зручний для обох сторін час", – сказав Ван Веньбінь.

Він додав, що Китай готовий підтримувати зв'язок з ЄС з цього приводу.

Також читайте: Китай скасував візит Борреля до Пекіна